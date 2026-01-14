ข่าว

เตือนสิงห์บรรทุกหนัก! กระบะคอกฝืนขึ้นเนินช้างร้อง สุดท้ายหงายท้อง 90 องศา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 10:33 น.
53
แฟ้มภาพ

เหตุเกิดที่เนินช้างร้อง สังขละบุรี กระบะบรรทุกหนักพยายามฝ่าเนินปราบเซียน เส้นทางสาย 323 แต่เครื่องยนต์หมดแรงจนน้ำหนักเทท้าย ทำหน้ารถดีดลอยตั้งฉากค้างเติ่งกลางถนน

เหตุการณ์นี้กำลังเป็นอุทาหรณ์ให้โลกอนไลน์แห่แชร์ คลิปอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2569 จุดเกิดเหตุเส้นทางขึ้น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี บริเวณเนินช้างร้อง เมื่อรถกระบะคอกบรรทุกสินค้ามาเต็มพิกัดเกิดเสียหลักตอนขึ้นเนินสูงชัน ส่งผลให้หน้ารถดีดลอยขึ้นจากพื้นจนตั้งฉากกับถนน 90 องศา ท่ามกลางความตกใจของผู้เห็นเหตุการณ์ที่ขับรถตามหลังมา

อย่างไรก็ตาม งานนี้ยังเคราะห์ดีที่คนขับรถคันดังกล่าวมีสติค่อยๆ ออกจากรถหลังเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากรถคันอื่นที่สัญจรไปมา

สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้กลายเป็นอุทาหรณ์ให้คนขับรถบและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสาย 323 ซึ่งเต็มไปด้วยโค้งหักศอกและความลาดชันสูง เน้นย้ำว่า หากประเมินกำลังรถไม่ถึงหรือบรรทุกน้ำหนักเกินเกณฑ์ ความประมาทเพียงชั่วครู่อาจนำไปสู่ความสูญเสียร้ายแรงได้ (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปจาก : อวย รถรั้ว

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

