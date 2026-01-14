เตือนสิงห์บรรทุกหนัก! กระบะคอกฝืนขึ้นเนินช้างร้อง สุดท้ายหงายท้อง 90 องศา
เหตุเกิดที่เนินช้างร้อง สังขละบุรี กระบะบรรทุกหนักพยายามฝ่าเนินปราบเซียน เส้นทางสาย 323 แต่เครื่องยนต์หมดแรงจนน้ำหนักเทท้าย ทำหน้ารถดีดลอยตั้งฉากค้างเติ่งกลางถนน
เหตุการณ์นี้กำลังเป็นอุทาหรณ์ให้โลกอนไลน์แห่แชร์ คลิปอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2569 จุดเกิดเหตุเส้นทางขึ้น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี บริเวณเนินช้างร้อง เมื่อรถกระบะคอกบรรทุกสินค้ามาเต็มพิกัดเกิดเสียหลักตอนขึ้นเนินสูงชัน ส่งผลให้หน้ารถดีดลอยขึ้นจากพื้นจนตั้งฉากกับถนน 90 องศา ท่ามกลางความตกใจของผู้เห็นเหตุการณ์ที่ขับรถตามหลังมา
อย่างไรก็ตาม งานนี้ยังเคราะห์ดีที่คนขับรถคันดังกล่าวมีสติค่อยๆ ออกจากรถหลังเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากรถคันอื่นที่สัญจรไปมา
สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้กลายเป็นอุทาหรณ์ให้คนขับรถบและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสาย 323 ซึ่งเต็มไปด้วยโค้งหักศอกและความลาดชันสูง เน้นย้ำว่า หากประเมินกำลังรถไม่ถึงหรือบรรทุกน้ำหนักเกินเกณฑ์ ความประมาทเพียงชั่วครู่อาจนำไปสู่ความสูญเสียร้ายแรงได้ (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : อวย รถรั้ว
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สาเหตุ สะพานลอยถล่ม ทับกระบะขนไข่ ดับ 1 เจ็บ 1 หลังบรรทุกดัมพ์ชนสนั่น
- เจาะที่มา เอ็มออนิว สกิน ผู้นำเทรนด์กระบะแต่ง สู่เจ้าของมีมดังทะลุจักรวาล
- ตามรอยภูเก็ต? ไวรัลคลิป คู่รักซ้อนท้ายรถบรรทุกบรรเลงรัก ชาวเน็ตแซวเคสนี้โดนจับไหม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: