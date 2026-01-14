ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เย้ย “โรม” กลัว หลัง รมต.เขมร แนะห้ามโหวต ภท. เลี่ยงสงครามรอบ 3

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 10:15 น.
54

อนุทิน เย้ย โรม รู้สึกหวั่นไหว กลัวพรรคภูมิใจไทย หลังรัฐมนตรีเขมรแนะให้ประชาชนไทยห้ามโหวตภูมิใจไทย เลี่ยงสงครามรอบ 3

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์หลังจากที่นายรังสิมันต์ โรม ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ โพสต์ตอบโต้ รัฐมนตรีกัมพูชาชี้นำให้คนไทยอย่าเลือก “ภูมิใจไทย” ควรเลือก”พรรคประชาชน” และ “พรรคเพื่อไทย” ถ้าหากไม่อยากให้เกิดสงครามรอบที่ 3 พร้อมแสดงผิดหวังอย่างยิ่งที่นายอนุทินกลับเลือกหยิบถ้อยคำจากรัฐมนตรีกัมพูชามาใช้โหนกระแสเพื่อเรียกคะแนนนิยมให้ตนเองนั้น

โดยนายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า นายรังสิมันต์ โรม คงรู้สึกหวั่นไหว แต่ถ้าหากมั่นใจ​ ว่า ทำทุกอย่าง​ เพื่อประเทศไทย ประชาชนคนไทย ก็อย่าไปหวั่นไหวเลย ทั้งที่เวลาอยู่ในสภาพูดเก่งพูดกาจ แต่เรื่องนี้กลับหวั่นไหว ขอให้เอาแบบอย่างพรรคภูมิใจไทยบ้าง ที่พูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชน ไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรที่ว่าคนอื่น หรือพรรคอื่น ให้เปลืองพื้นที่สมองของประชาชนเปล่าๆ ควรจะพูดว่า จะทำอะไรให้กับประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองและนักการเมืองที่ดีควรจะทำ และนายรังสิมันต์ ควรจะทำตามแบบอย่างของพวกตน

เมื่อถามว่า นายรังสิมันต์ โรม บอกว่ารู้สึกผิดหวังที่นำเรื่องนี้มาใช้เรียกคะแนนนิยม นายอนุทิน กล่าวว่า ให้ไปดูตัวเองให้ดีก่อน ตัวเองทำอะไร สนิทกับใครตั้งเยอะแยะ ตนไม่เคยไปพูดอะไรที่ดิสเครดิตเลย วันนี้ต่างคนต่างทำงานให้กับประชาชน และเอาสิ่งที่อยากทำงานให้ประชาชนมาพูด แล้วไม่ต้องไปให้ร้าย ว่ากล่าวด้อยค่าคนอื่น ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับมารยาทด้วย

เมื่อถามว่าที่นายรังสิมันต์ โรม พูดลักษณะนี้เพราะกลัวพรรคภูมิใจไทย ใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆ ว่า ก็คงเป็นอย่างนั้น

54
