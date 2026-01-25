ปมแฉภาพลับ “ทนายดัง” ซ้อเปา ชี้ เจ้าชู้ก็ส่วนหนึ่ง แต่ขุดภาพส่วนตัวมาประจาน “มองว่าไม่แฟร์”
ชาวเน็ตเสียงแตกหลังมีภาพหลุด ทนายดัง ในห้องน้ำ เพจซ้อเปาชี้แฉเรื่องเจ้าชู้ทำได้ แต่เอารูปส่วนตัวมาประจานคือเกินกว่าเหตุ หวั่นเป็นเครื่องมือตบทรัพย์
กระแสข่าวฉาวของทนายคนดังดูเหมือนจะยังไม่จบง่าย ๆ แต่ทิศทางลมเริ่มเปลี่ยน เมื่อมีการปล่อย ภาพลับส่วนตัว (ภาพในห้องน้ำ/ภาพปิดผลไม้) ออกมาว่อนโซเชียล ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและจริยธรรมในการแฉว่าล้ำเส้นเกินไปหรือไม่
ซ้อเปา เตือนสติ แยกแยะ เรื่องชั่ว กับ เรื่องส่วนตัว
เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นดึงสติสังคม โดยระบุว่า พฤติกรรมเจ้าชู้ คุยกับหญิงอื่นทั้งที่มีภรรยา เป็นสิ่งที่ผิดและดูแย่ สมควรถูกวิพากษ์วิจารณ์
การนำภาพลับ ภาพถ่ายเล่นกันเอง หรือภาพวาบหวิว (ที่มีผลไม้ปิด) มาดิสเครดิต ถือว่า ไม่แฟร์ และ เกินกว่าเหตุ
หากเป็นภาพที่ส่งให้กันดูเฉพาะบุคคล (Consent) การนำออกมาประจานต่อสาธารณะไม่ใช่ความยุติธรรม แต่เป็นเพียง ความสะใจของโซเชียล
ชาวเน็ตเอ๊ะ! หรือจะเป็นการ ตบทรัพย์?
ในโพสต์เดียวกัน มีการแชร์ความคิดเห็นจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่วิเคราะห์สถานการณ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่มีรูปภาพลักษณะนี้ถูกเก็บไว้และนำมาปล่อย อาจเป็นเครื่องยืนยันว่า “ทนายแก้วคือเหยื่อของจริง”
โดยชาวเน็ตรายนี้มองว่า “คนเราจะส่งภาพแบบนี้ให้กันดูคงเป็นไปได้ แต่การเซฟเก็บไว้นี่ไม่ใช่ละ จะเอาไว้ติ้วก็คงไม่ใช่” ซึ่งส่อเจตนาว่าอาจมีการเตรียมการเพื่อ ตบทรัพย์ หรือแบล็กเมล์ตั้งแต่ต้นหรือไม่
ประเด็นนี้ทำให้สังคมเริ่มกลับมาถกเถียงกันอีกครั้งว่า เส้นแบ่งระหว่างการ แฉคนผิด กับการ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ควรอยู่ตรงไหน?
