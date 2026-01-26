ระทึก! ฝูงจิงโจ้ตัดหน้า นักปั่นจักรยาน ขณะแข่งขัน ที่ออสเตรเลีย ทำเจ็บหนักหลายราย
ระทึก! จิงโจ้พุ่งชนกลุ่มนักแข่งจักรยาน ทำรถล้มคว่ำระเนระนาด ที่ออสเตรเลีย บาดเจ็บหลายราย จนต้องถอนตัวจากการแข่งขันทันที
ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ในรายการแข่งขันจักรยานทางไกลอย่าง “ทัวร์ ดาวน์ อันเดอร์” (Tour Down Under) ที่เมืองแอดิเลด เมื่อจิงโจ้ขนาดใหญ่ 2 ตัว กระโดดพุ่งเข้าใส่กลุ่มนักปั่นที่กำลังปั่นด้วยความเร็วสูงในช่วงสุดท้าย ส่งผลให้มีผู้เข้าแข่งขันล้มคว่ำและได้รับบาดเจ็บหลายราย สร้างความตกใจให้กับผู้บรรยายและผู้ชมที่ติดตามการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก
เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มนักปั่นกำลังใช้ความเร็วประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทันใดนั้น สัตว์เจ้าถิ่นอย่างจิงโจ้ก็กระโจนออกมาจากพุ่มไม้ข้างทางเข้าตัดหน้าขบวนรถจักรยานอย่างกะทันหัน ทำให้นักปั่นชาวออสเตรเลียรายหนึ่ง ซึ่งเป็นถึงดีกรีแชมป์ของรายการ พุ่งชนเข้าที่ด้านหลังของจิงโจ้ตัวหนึ่งอย่างจัง จนรถล้มคว่ำ จากเหตุการ์ณที่เกิดขึ้น ส่งผลให้นักปั่นหลายรายได้รับผลกระทบจนต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันทันทีถึง 5 คน
แม้ไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่จิงโจ้ที่กระโจนออกมาขวางเหล่านักปั่นนั้นกลับได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก จนสุดท้ายทีมสัตวแพทย์จึงต้องตัดสินใจทำการการุณยฆาตในเวลาต่อมา
ด้านแชมป์ของรายการนี้ เผยว่า จิงโจ้ถือเป็นสัตว์ที่อันตรายอย่างมาก เพราะเหล่าจิงโจ้มักจะซ่อนตัวและกระโดดออกมาในระยะกระชั้นชิดจนไม่สามารถเบรกได้ทัน ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าตัวต้องเปลี่ยนจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันถึง 2 ครั้ง ก่อนที่จะฮึดสู้ปั่นต่อในระยะทางที่เหลือ จนสามารถเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จ
ด้านผู้บรรยายการแข่งขันต่างอุทานด้วยความตกใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า สิ่งนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่การแข่งขันในภูมิภาคแห่งนี้ไม่สามารถควบคุมสัตว์ป่าได้ ขณะที่ภาพวิดีโอเผยให้เห็นวินาทีที่จิงโจ้กระโดดตัดหน้าแบบไม่มีสัญญาณเตือน ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่นักกีฬาต้องเผชิญในสนามแข่งแดนจิงโจ้
ที่มา: People
