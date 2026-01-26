ข่าวต่างประเทศ

ระทึกฟิลิปปินส์ เรือเฟอร์รี่ขนผู้โดยสาร 350 คนอับปางกลางดึก มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 11:07 น.
58

เหตุสลดในฟิลิปปินส์ เมื่อเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 350 คนเปิดอับปางกลางดึกที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย

เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์รายงานเหตุเรือเฟอร์รี่ M/V Trisha Kerstin 3 ซึ่งเป็นเรือโดยสารและขนส่งสินค้าอับปางลงบริเวณใกล้กับหมู่บ้านบาลุก-บาลุก จังหวัดบาสิลัน เมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา

เรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากเมืองซัมบวงกา มุ่งหน้าสู่เกาะโจโล จังหวัดซูลู พร้อมผู้โดยสาร 332 คน และลูกเรือ 27 คน ก่อนที่เรือประสบปัญหาทางเทคนิคและจมลงห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร ท่ามกลางสภาพอากาศที่ปกติดี โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของกองทัพเรือที่อยู่บนเรือเป็นผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเป็นคนแรก

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ พร้อมด้วยฝูงเรือประมงและเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก ได้สนธิกำลังกระจายออกค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเร่งด่วนในพื้นที่รอบเกาะบาสิลัน

This photo released by the Philippine Coast Guard shows Philippine Coast Guard personnel tending to people who were aboard the M/V Trisha Kerstin 3 around the waters of Baluk-baluk Island, Basilan, Philippines Monday, Jan. 26, 2026. (Philippine Coast Guard via AP)

มูจิฟ ฮาตามัน ผู้ว่าราชการจังหวัดบาสิลัน เปิดเผยข้อมูลล่าสุดถึงสถานการณ์หน้างาน โดยบอกว่าจนถึงขณะนี้สามารถช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตได้แล้ว 316 ราย และกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้วอย่างน้อย 15 ราย โดยผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ถูกนำตัวส่งไปยังเมืองอิซาเบลาเพื่อรับการรักษา

ด้านหน่วยยามฝั่งยืนยันว่าเรือได้รับอนุญาตให้เดินเรือตามปกติก่อนออกจากท่า และไม่พบสัญญาณของการบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด อย่างไรก็ตาม จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทางเทคนิคในครั้งนี้

ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางเรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะจำนวนมาก การบังคับใช้กฎความปลอดภัยที่ยังไม่ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงปัญหาการซ่อมบำรุงเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน

อ้างอิง : apnews.com

 

