ระทึกฟิลิปปินส์ เรือเฟอร์รี่ขนผู้โดยสาร 350 คนอับปางกลางดึก มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย
เหตุสลดในฟิลิปปินส์ เมื่อเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 350 คนเปิดอับปางกลางดึกที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย
เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์รายงานเหตุเรือเฟอร์รี่ M/V Trisha Kerstin 3 ซึ่งเป็นเรือโดยสารและขนส่งสินค้าอับปางลงบริเวณใกล้กับหมู่บ้านบาลุก-บาลุก จังหวัดบาสิลัน เมื่อช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
เรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากเมืองซัมบวงกา มุ่งหน้าสู่เกาะโจโล จังหวัดซูลู พร้อมผู้โดยสาร 332 คน และลูกเรือ 27 คน ก่อนที่เรือประสบปัญหาทางเทคนิคและจมลงห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร ท่ามกลางสภาพอากาศที่ปกติดี โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของกองทัพเรือที่อยู่บนเรือเป็นผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเป็นคนแรก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ พร้อมด้วยฝูงเรือประมงและเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก ได้สนธิกำลังกระจายออกค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเร่งด่วนในพื้นที่รอบเกาะบาสิลัน
มูจิฟ ฮาตามัน ผู้ว่าราชการจังหวัดบาสิลัน เปิดเผยข้อมูลล่าสุดถึงสถานการณ์หน้างาน โดยบอกว่าจนถึงขณะนี้สามารถช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตได้แล้ว 316 ราย และกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้วอย่างน้อย 15 ราย โดยผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ถูกนำตัวส่งไปยังเมืองอิซาเบลาเพื่อรับการรักษา
ด้านหน่วยยามฝั่งยืนยันว่าเรือได้รับอนุญาตให้เดินเรือตามปกติก่อนออกจากท่า และไม่พบสัญญาณของการบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด อย่างไรก็ตาม จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทางเทคนิคในครั้งนี้
ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางเรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะจำนวนมาก การบังคับใช้กฎความปลอดภัยที่ยังไม่ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงปัญหาการซ่อมบำรุงเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน
