หมอเตือน 10 สัญญาณอันตราย “โรคหัวใจ” ห้ามมองข้าม อายุน้อยก็เสี่ยง ผลพวงโควิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 21:40 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 15:52 น.
แพทย์เตือน! 10 สัญญาณอันตราย “โรคหัวใจ” ฆาตกรเงียบที่ไม่ควรมองข้าม แม้อายุน้อยก็เสี่ยงได้จากผลพวงโควิด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจออกมา เตือนให้ประชาชนหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนของร่างกายที่บ่งบอกว่าคุณอาจกำลังเผชิญกับ “โรคหัวใจ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรเงียบ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก

ข้อมูลจากศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า ในปี 2023 โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 680,981 ราย แซงหน้าโรคมะเร็งและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจจาก Royal Free London NHS Foundation อธิบายว่า โรคหัวใจไม่ใช่เรื่องของคนแก่เท่านั้นอีกต่อไป โดยเฉพาะในยุคหลังการระบาดของโควิด-19 ที่พบปัญหาโรคหัวใจในคนอายุน้อยบ่อยขึ้น สาเหตุเพราะไวรัสสามารถโจมตีหัวใจและเยื่อบุหัวใจ ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “กล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ”

ดร.บาคาย เปรียบเทียบว่า ร่างกายคนเราไม่มีการตรวจเช็คสภาพประจำปีเหมือนรถยนต์ ทำให้เรามักละเลยสัญญาณเล็กๆ น้อยๆ ที่บ่งบอกว่าเครื่องยนต์ของเราทำงานผิดปกติ จนกระทั่งอาการทรุดหนัก

เช็คด่วน 10 อาการสัญญาณเตือนโรคหัวใจ

  1. รู้สึกเวียนศีรษะเมื่อลุกขึ้นยืนเร็วๆ

  2. หายใจถี่ หรือหายใจไม่ทัน

  3. มีความลำบากในการก้มตัว

  4. ใจสั่น (หัวใจเต้นเร็วหรือแรงผิดปกติ)

  5. รู้สึกแน่นหน้าอก

  6. มีอาการปวดบริเวณคอ หรือต้นแขน โดยเฉพาะข้างซ้าย

  7. ลุกยืนลำบาก

  8. รู้สึกไม่สบายหน้าอก รวมถึงอาการแน่นหน้าอก

  9. ขาบวม

  10. หัวใจเต้นสะดุด หรือเต้นผิดจังหวะบ่อยครั้ง

แพทย์ย้ำว่า การดูแลสุขภาพหัวใจเป็นเรื่องจำเป็น และควรตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพทุกปี หากพบสัญญาณเตือนเหล่านี้ เช่น แน่นหน้าอก ปวดกราม หรือหายใจลำบากขณะก้มตัว ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

เช็คด่วน 10 อาการสัญญาณเตือนโรคหัวใจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 21:40 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 15:52 น.
