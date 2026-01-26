หมอเตือน 10 สัญญาณอันตราย “โรคหัวใจ” ห้ามมองข้าม อายุน้อยก็เสี่ยง ผลพวงโควิด
แพทย์เตือน! 10 สัญญาณอันตราย “โรคหัวใจ” ฆาตกรเงียบที่ไม่ควรมองข้าม แม้อายุน้อยก็เสี่ยงได้จากผลพวงโควิด
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจออกมา เตือนให้ประชาชนหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนของร่างกายที่บ่งบอกว่าคุณอาจกำลังเผชิญกับ “โรคหัวใจ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรเงียบ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก
ข้อมูลจากศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า ในปี 2023 โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 680,981 ราย แซงหน้าโรคมะเร็งและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจจาก Royal Free London NHS Foundation อธิบายว่า โรคหัวใจไม่ใช่เรื่องของคนแก่เท่านั้นอีกต่อไป โดยเฉพาะในยุคหลังการระบาดของโควิด-19 ที่พบปัญหาโรคหัวใจในคนอายุน้อยบ่อยขึ้น สาเหตุเพราะไวรัสสามารถโจมตีหัวใจและเยื่อบุหัวใจ ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “กล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ”
ดร.บาคาย เปรียบเทียบว่า ร่างกายคนเราไม่มีการตรวจเช็คสภาพประจำปีเหมือนรถยนต์ ทำให้เรามักละเลยสัญญาณเล็กๆ น้อยๆ ที่บ่งบอกว่าเครื่องยนต์ของเราทำงานผิดปกติ จนกระทั่งอาการทรุดหนัก
เช็คด่วน 10 อาการสัญญาณเตือนโรคหัวใจ
-
รู้สึกเวียนศีรษะเมื่อลุกขึ้นยืนเร็วๆ
-
หายใจถี่ หรือหายใจไม่ทัน
-
มีความลำบากในการก้มตัว
-
ใจสั่น (หัวใจเต้นเร็วหรือแรงผิดปกติ)
-
รู้สึกแน่นหน้าอก
-
มีอาการปวดบริเวณคอ หรือต้นแขน โดยเฉพาะข้างซ้าย
-
ลุกยืนลำบาก
-
รู้สึกไม่สบายหน้าอก รวมถึงอาการแน่นหน้าอก
-
ขาบวม
-
หัวใจเต้นสะดุด หรือเต้นผิดจังหวะบ่อยครั้ง
แพทย์ย้ำว่า การดูแลสุขภาพหัวใจเป็นเรื่องจำเป็น และควรตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพทุกปี หากพบสัญญาณเตือนเหล่านี้ เช่น แน่นหน้าอก ปวดกราม หรือหายใจลำบากขณะก้มตัว ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
