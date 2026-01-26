บ่อนถูกกฎหมายอังกฤษเปิดราคา กุนซือ “สเปอร์ส-ลิเวอร์พูล” เต็งจ๋าถูกเด้งคนต่อไป

บ่อนถูกกฎหมายของอังกฤษได้มีการเปิดราคาในหวข้อ กุนซือพรีเมียร์ลีกคนต่อไปทีจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง ซึ่งชื่อของ โธมัส แฟรงค์ กับ อาร์เน่อ สล็อต นำโด่ง
แน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมา กระแสข่าวการปลดกุนซือของเหล่าทีมในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ถูกโหมขึ้นมาเรื่อยๆ หลังจากที่เหล่าทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ล่าสุด Odds Checker เว็บพนันถูกกฎหมายของอังกฤษได้มีการเปิดราคาในหัวข้อ “กุนซือพรีเมียร์ลีกคนต่อไปที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่ง” ซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจ
คนที่กลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะถูกเด้งพ้นเก้าอี้กุนซือนั่นก็คือ อาร์เน่อ สล็อต กุนซือของลิเวอร์พูล ทีมแชมป์เก่า ที่ในปัจจุบันรั้งอันดับที่ 6 ของตาราง โดยที่แทบจะหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ โดยราคาอยู่ที่ 2/5 (แทง 5 จ่าย 2 ไม่รวมทุน)
ขณะที่อันดับที่ 2 ก็คือ โธมัส แฟรงค์ นายใหญ่คนใหม่ของ สเปอร์ส ที่ในตอนนี้นำทัพไก่เดือยทองจมอยู่ในอันดับที่ 14 ของตาราง รวมไปถึงฟอร์มในสนามที่ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไร โดยราคาอยู่ที่ 15/8 (แทง 8 จ่าย 15 ไม่รวมทุน) ส่วนอันดับที่ 3 เป็น โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ กุนซือของ คริสตัล พาเลซ ที่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะประกาศอำลาตำแหน่งหลังจบซีซั่นนี้ แต่ผลงานตอนนี้ถือว่าดิ่งลงเหว ไม่แน่ว่าเขาอาจจะต้องตกงานเร็วกว่ากำหนด โดยเรทราคาอยู่ที่ 10/1 (แทง 1 จ่าย 10 ไม่รวมทุน)
กุนซือพรีเมียร์ลีกคนต่อไปที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่ง
- อาร์เน่อ สล็อต (ลิเวอร์พูล) – 2/5 (แทง 5 จ่าย 2 ไม่รวมทุน)
- โธมัส แฟรงค์ (สเปอร์ส) – 15/8 (แทง 8 จ่าย 15 ไม่รวมทุน)
- โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ (คริสตัล พาเลซ) – 10/1 (แทง 1 จ่าย 10 ไม่รวมทุน)
- เป๊ป กวาร์ดิโอล่า (แมนฯ ซิตี้) – 16/1 (แทง 1 จ่าย 16 ไม่รวมทุน)
- ฌอน ไดช์ (น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์) – 16/1 (แทง 1 จ่าย 16 ไม่รวมทุน)
- นูโน่ เอสปิริโต ซานโต (เวสต์แฮม) – 25/1 (แทง 1 จ่าย 25 ไม่รวมทุน)
- เอ็ดดี้ ฮาว (นิวคาสเซิล) – 25/1 (แทง 1 จ่าย 25 ไม่รวมทุน)
