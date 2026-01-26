บันเทิง

สายเปย์! หม่ำ จ๊กมก ถอยรถหรูเซอร์ไพรส์วันเกิดเมีย เลขทะเบียนสวยมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 14:58 น.
74
หม่ำ จ๊กมก ซื้อรถหรูให้ภรรยาวันเกิด คอหวยส่องเลขเด็ด

ส่องทะเบียนรถหรู ‘หม่ำ จ๊กมก’ ซื้อเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยา ‘มด เอ็นดู’ ให้เหตุผลสุดพีค ไว้ขับไปสระผม-จ่ายตลาด

ยืนหนึ่งเรื่องความรักเมียจนกลายเป็นโลโก้ประจำตัวไปแล้ว สำหรับตลกซูเปอร์สตาร์ หม่ำ จ๊กมก ที่ล่าสุดทำเอาสาว ๆ ทั่วประเทศต้องอิจฉาตาร้อน เจ้าตัวเล่นใหญ่จัดหนัก เปย์ของขวัญวันเกิดชิ้นโตให้ภรรยาสุดที่รัก มด เอ็นดู แบบไม่มีกั๊ก ยืนยันคำเดิมว่า ‘รักที่สุดในชีวิต’

มด เอ็นดู โพสต์คลิปวิดีโออวดโมเมนต์หวานผ่านอินสตาแกรม motjokmok เมื่อสามีทำเซอร์ไพรส์ถอยรถยนต์ SUV สุดหรูรุ่น GWM TANK 300 สีเหลืองสดใสแต่งหล่อมาแบบจัดเต็มรอบคัน เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดในปีนี้

แต่สิ่งที่เรียกเสียงฮาและรอยยิ้มได้มากที่สุด คือเหตุผลในการซื้อรถคันนี้ที่ หม่ำ จ๊กมก บอกกับภรรยาด้วยอารมณ์ขันตามสไตล์ว่า “ไม่รู้จะทำอะไรให้ จึงถอยรถใหม่ป้ายแดงให้เอาไว้ขับไปสระผม หรือขับไปซื้อกับข้าว”

งานนี้นอกจากแฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงอย่าง บอย พิษณุ จะเข้ามาร่วมคอมเมนต์อวยพรวันเกิดกันแล้ว อีกจุดโฟกัสสำคัญที่พลาดไม่ได้คือ เลขทะเบียนที่บรรดานักเสี่ยงโชคตาดีรีบส่องเพื่อนำไปลุ้นโชค เลขทะเบียน ม-3983

คอมเมนต์แฟนคลับส่วนใหญ่ต่างชื่นชมความสวยของรถและอวยพรให้เฮง ๆ รวย ๆ เช่น “รถสวยมากกกกกครับ”, “แม่มด ทะเบียนสวยๆๆ ขอให้สุขภาพแข็งแรง”, “สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ FC คุณหม่ำคุณมดนะคะ” และ “สุขสันต์วันเกิดจ้าา สุขภาพแข็งแรง มีความสุขหลาย ๆ เด้อค่าา”

หม่ำ จ๊กมก ซื้อรถเป็นของขวัญให้ภรรยา
ภาพจาก Instagram : motjokmok
ภรรยาหม่ำ จ๊กมก
ภาพจาก Instagram : motjokmok

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

