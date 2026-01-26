ประวัติ “แทนไท ณรงค์กูล” นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง CEO ไททัน แคปปิตอล โปรไฟล์ไม่ธรรมดา
เปิดประวัติ “แทนไท ณรงค์กูล” CEO หนุ่มเจ้าของธุรกิจ 900 ล้าน และผู้สร้างหนัง 4Kings ย้อนเส้นทางธุรกิจ-วีรกรรมประมูลป้าย 45 ล้าน
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 69 ศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในข้อหาร้ายแรงฐานสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นคดีความที่สังคมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากนายแทนไทเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่มีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา
เส้นทางธุรกิจพันล้านของ CEO หนุ่มวัย 29 ปี
นายแทนไท ณรงค์กูล ปัจจุบันอายุ 29 ปี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนสูงถึง 900 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจหลักด้านการลงทุนระยะยาวในหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ SME และ Startup ที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโตในอนาคต ผ่านรูปแบบการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนและร่วมบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโตอย่างยั่งยืน
อาณาจักรธุรกิจ 10 บริษัทในเครือ
ปัจจุบัน อาณาจักรธุรกิจของนายแทนไท มีบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่
- บริษัท จัสท์คาร์ จำกัด
- บริษัท จัสท์โลน จำกัด
- บริษัท ไมนิ่งโปร จำกัด
- บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
- บริษัท ริชชิซ จำกัด
- บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จํากัด
- บริษัท ฉายแสง แอดเวนเจอร์ จำกัด
- บริษัท รีพับบลิค ออฟ เลเจ้นด์ จำกัด
- บริษัท ญามี่ ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้อยู่เบื้องหลังหนังดัง “4Kings” และเจ้าของทะเบียนรถ 45 ล้าน
นอกจากการลงทุนในธุรกิจหลากหลายประเภทแล้ว นายแทนไท ยังเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงผ่าน “แทนไทฟิล์ม” หรือ บริษัท แทนไทฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์สะท้อนสังคมเรื่องดังอย่าง “4Kings” ภาคแรกที่กวาดรายได้ถล่มทลายถึง 170 ล้านบาท นำแสดงโดย เป้ อารักษ์, โจ๊ก อัครินทร์ และ จ๋าย อิชณน์กร ภายใต้สังกัด เนรมิตรหนัง ฟิล์ม
ชื่อเสียงของนายแทนไท ยิ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 หลังจากที่เจ้าตัวสร้างความฮือฮาด้วยการชนะการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมวดอักษรพิเศษของกรมการขนส่งทางบก โดยคว้าหมายเลข “9 กก 9999 กรุงเทพมหานคร” ไปครอบครองด้วยราคาสูงถึงกว่า 45 ล้านบาท ท่ามกลางผู้เข้าร่วมประมูลจำนวนมาก
