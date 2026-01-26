เปิดวาร์ป นางแบบกราเวียร์ญี่ปุ่นอวดภาพเอ็กซ์เรย์ปอด แต่ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด ทำยอดวิวพุ่งทะลุ 43 ล้าน
เปิดวาร์ป โทโยชิมะ โคโคโระ นางแบบกราเวียร์ตัวท็อป ที่โพสต์รูปเอ็กซ์เรย์โชว์ปอดสะอาด แต่ชาวเน็ตญี่ปุ่นกลับโฟกัสผิดจุด ทำคนกดเข้ามาดูทะลุ 43 ล้านครั้ง
จุดเริ่มมาจากนางแบบสาวคนดังอย่าง โทโยชิมะ โคโคโระ (Toyoshima Cocoro) นางแบบกราเวียร์ตัวท็อป ได้โพสต์รูปอัปเดตสุขภาพของตัวเองผ่านทาง X เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อโชว์ว่าสภาพปอดของเธอนั้นแข็งแรงดี และสะอาดมากๆ
แต่กลายเป็นว่าจากรูปดังกล่าว ทำเอาชาวเน็ตญี่ปุ่นโฟกัสผิดจุด เพราะส่วนใหญ่ดันไปโฟกัสที่ “เงาร่าง” หน้าอกหน้าใจของเธอที่ใหญ่จนแย่งซีนความสะอาดของปิดไปโดยปริยาย และนั่นทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาดูโพสต์ดังกล่าวมากถึง 43 ล้านครั้งเข้าไปแล้ว
肺綺麗でした pic.twitter.com/oprlolFN39
— 豊島 心桜 (@CocoroToyoshima) January 23, 2026
สำหรับ โทโยชิมะ โคโคโระ เป็นนางแบบกราเวียร์ชาวญี่ปุ่นวัย 23 ปี ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ความนิยมพุ่งกระฉูดกับนิตรสาร Weekly Playboy เมื่อช่วงปลายปี 2023 และแน่นอนว่านอกจากหน้าตาที่น่ารักแล้ว สิ่งที่ทำให้เธอเป็นที่นมนั่นคือขนาดหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่ระดับ Cup H แถมยังมีส่วนสูง 167 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าสูงกำลังพอดี จนทำให้เธอได้รับฉายาว่าเป็น “Last Boss” เลยทีเดียว
อ้างอิง : X @CocoroToyoshima , Instagram @cocorotoyoshima
