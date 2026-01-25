ข่าว

เคลียร์ชัด! หวยงวด 1 ก.พ. 69 เลื่อนไหม? หลังลือสะพัด ชนวันเลือกตั้งล่วงหน้า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 17:16 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 17:16 น.
71
เช็กด่วน! หวยงวด 1 ก.พ. 2569 เลื่อนหรือไม่ หลังข่าวลือว่อนโซเชียลอ้างชนวันเลือกตั้งล่วงหน้า สรุปข้อเท็จจริงจากกองสลากฯ ออกรางวัลตามเดิม พร้อมไขสาเหตุทำไมคนสับสน

กลายเป็นประเด็นที่นักเสี่ยงโชคถามกันให้แซ่ดในโลกออนไลน์ เมื่อมีการแชร์ข้อมูลชวนสับสนว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 จะมีการเลื่อนวันออกรางวัล เนื่องจากตรงกับ วันเลือกตั้งล่วงหน้า (1 ก.พ. 69) พอดี จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุด ยืนยันแล้วว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง

ยืนยัน หวย 1 ก.พ. 69 ไม่เลื่อน ออกตามปกติ

แม้ว่าวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นกำหนดการของ การเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ได้มีการประกาศเลื่อน แต่อย่างใด การออกรางวัลยังคงดำเนินไปตามกำหนดการเดิม คือเริ่มถ่ายทอดสดเวลาประมาณ 14.30 น. เป็นต้นไป

สาเหตุหลักที่ทำให้ข่าวลือนี้แพร่สะพัดและมีคนหลงเชื่อจำนวนมาก มาจากความเข้าใจผิดที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม 2569 ที่มีการ “เลื่อนจริง” ถึง 2 ครั้ง ตามวันหยุดราชการพิเศษ ได้แก่ งวด 1 ม.ค. เลื่อนไปออก 2 ม.ค. (วันปีใหม่) และงวด 16 ม.ค. เลื่อนไปออก 17 ม.ค. (วันครู)

เมื่อมาถึงงวด 1 ก.พ. ที่มีวันสำคัญทางการเมืองแทรกเข้ามา หลายคนจึงกังวลว่าจะมีการเลื่อนอีกหรือไม่ แต่ตามระเบียบแล้ว วันเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการออกรางวัลแต่อย่างใด

เพื่อให้ประชาชนวางแผนได้ถูกต้อง ทั้งการใช้สิทธิและการเสี่ยงโชค ขอสรุปกำหนดการสำคัญดังนี้

  • 1 กุมภาพันธ์ 2569: วันเลือกตั้งล่วงหน้า (และวันหวยออก)

  • 8 กุมภาพันธ์ 2569: วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วันเลือกตั้งใหญ่)

นักเสี่ยงโชคสบายใจได้ งวดวันที่ 1 ก.พ. นี้ เตรียมลุ้นรางวัลได้ตามปกติ ไม่ต้องรอเก้อ ส่วนใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะครับ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

