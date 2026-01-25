ข่าว

สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ยันไม่เคยทำ OnlyFans ท้าโชว์หลักฐาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 25 ม.ค. 2569 10:04 น.
473
น้องซีสาววัย 18 ปี ยืนยันไม่เคยทำ OnlyFans ตามข่าวลือ
ภาพจาก : FB/ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

น้องซี คู่กรณีทนายแก้ว เคลื่อนไหว โต้ข่าวลือฉาว ยืนยันไม่เคยทำ OnlyFans หรือ หลอกเงินผู้ชาย เผย ศัลยกรรมแม่จ่ายให้ ยืมกระเป๋าแม่ใช้

น้องซี สาววัย 18 ปี คู่กรณีในข่าวดังกับ “ทนายแก้ว” ออกโรงชี้แจงด่วนหลังเจอกระแสโจมตีหนักในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะข่าวลือเรื่องการทำ OnlyFans และพฤติกรรมหลอกเงินผู้ชาย เจ้าตัวยืนยันบริสุทธิ์ใจพร้อมท้าหาหลักฐาน

สรุปแล้วน้องซีชี้แจงประเด็นร้อนว่าอย่างไร?

น้องซีโพสต์โต้ทุกข้อครหา ยืนยันเสียงแข็งว่า ไม่เคยทำ OnlyFans (OLF) และไม่เคยหลอกเอาเงินใคร ส่วนไลฟ์สไตล์หรูหราและการทำศัลยกรรม มาจากการซัพพอร์ตของ “แม่” ทั้งหมด พร้อมเคลียร์ใจเรื่องครอบครัวว่าพ่อแม่หย่ากันจริงแต่ไม่มีปัญหาขัดแย้ง

เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้เผยแพร่ข้อความของน้องซี ที่ระบุว่าข่าวลือที่เกิดขึ้น “เกินไปมาก” พร้อมชี้แจง 6 ประเด็นหลักดังนี้

  • ยืนยันชัดเจนว่าไม่เคยทำคอนเทนต์ 18+ หรือ OLF
  • ไม่เคยมีพฤติกรรมหลอกเอาเงินผู้ชายคนไหน
  • ทำศัลยกรรมจริง แต่ “แม่” เป็นคนอนุญาตและจ่ายค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
  • ของแบรนด์เนม มีที่เป็นของตัวเองแค่กระเป๋า MCM ใบเดียว ที่เหลือรวมถึงนาฬิกา เป็นของที่ยืมแม่มาใช้
  • ส่วนสถานะครอบครัว พ่อและแม่หย่าร้างกันจริง โดยพ่อแต่งงานใหม่แล้ว แต่ความสัมพันธ์ยังดี ไม่มีปัญหาระหว่างกัน
  • การไปช่วยงานร้านสูทพ่อ เป็นเจตนาของตนเองที่อยากเรียนรู้งานคู่ไปกับการเรียนมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคต พ่อไม่ได้บังคับ

ทั้งนี้ น้องซียังทิ้งท้ายไว้ว่า หากใครมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่ชี้แจง สามารถส่งหลักฐานมาให้ดูโดยตรงได้เลย

ภาพน้องซีชี้แจงข่าวลือเรื่องการหลอกเงินผู้ชายไม่เป็นความจริง
ภาพจาก : FB/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

