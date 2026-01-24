2 ราศี ระวังมือที่สามมาในคราบ “ที่ปรึกษา” เผลอใจนิดเดียว รักพังได้เลย

ดูดวง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 16:44 น.
ดูดวงวันนี้ 25 1 69

เช็กดวงความรัก 2 ราศีเสี่ยงบ้านแตกเพราะคนใกล้ตัว เผลอระบายทุกข์ให้ ‘ที่ปรึกษา’ ฟัง ระวังความสงสารเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ซ้อน แนะตั้งสติเว้นระยะห่างก่อนรักพังไม่รู้ตัว

ดวงความรักประจำวันเตือนภัยเงียบที่น่ากลัวกว่าการทะเลาะกันรุนแรง คือการที่มี “บุคคลที่สาม” แทรกซึมเข้ามาในรูปแบบของความหวังดี โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ดวงดาวส่งผลให้ความสัมพันธ์เปราะบาง 2 ราศีต่อไปนี้ ต้องระวังหัวใจตัวเองให้หนัก เพราะความใกล้ชิดและความเข้าอกเข้าใจจาก “ที่ปรึกษา” อาจแปรเปลี่ยนเป็นความเผลอใจ จนนำไปสู่จุดจบของรักครั้งปัจจุบัน

1. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนเป็นราศีแห่งการสื่อสาร เมื่อคุณมีปัญหากับคนรัก สิ่งแรกที่คุณทำมักจะเป็นการ “ระบาย” หรือหาใครสักคนเพื่อปรับทุกข์ ช่วงนี้คุณอาจกำลังรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับนิสัยเดิม ๆ ของแฟน หรือความสัมพันธ์ที่คุยกันไม่รู้เรื่อง

สิ่งที่ต้องระวัง : มีเกณฑ์สูงมากที่จะมีคนเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ หรือเพื่อนสนิทต่างเพศ ที่รับฟังปัญหาของคุณอย่างตั้งใจ เขาหรือเธอคนนั้นมักจะมีคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกว่า “ทำไมแฟนเราไม่เข้าใจเราแบบนี้บ้าง” หรือ “ถ้าคบกับคนนี้คงมีความสุขกว่า”

2. ราศีตุลย์

ชาวตุลย์รักความสมดุลและเกลียดความขัดแย้ง ช่วงนี้หากคนรักของคุณอารมณ์ขึ้นลงง่าย หรือไม่มีเวลาให้ คุณจะเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวและโหยหาที่พึ่งทางใจ

จุดเสี่ยง : มือที่สามไม่ได้มาแบบร้าย ๆ แต่มาในมาดของผู้ใหญ่ที่ดูอบอุ่น มั่นคง หรือคนที่ดูฉลาดและให้คำแนะนำได้ดี (อาจเป็นเทรนเนอร์, ครู, หรือคนที่เจอกันในสังคมใหม่ ๆ) เขาจะเข้ามาเติมเต็มในจุดที่แฟนคุณขาดหายไป ไม่ได้เริ่มจากการจีบ แต่เริ่มจากการ “ดูแลความรู้สึก” จนคุณเผลอเปิดประตูหัวใจให้เขาเข้ามานั่งเป็นเจ้าของพื้นที่โดยไม่รู้ตัว

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 2 ราศีนี้ วิธีแก้เคล็ดที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือ การสร้างขอบเขตให้ชัดเจน

1. หยุดเล่าปัญหาแฟนให้คนอื่นฟัง : การระบายความในใจกับเพศตรงข้ามในช่วงนี้ เปรียบเสมือนการยื่นมีดให้เขามาแทงข้างหลังความรักของคุณ

2. หันหน้าคุยกับคู่รักโดยตรง : แม้จะคุยกันยาก แต่การทะเลาะกันเพื่อให้เข้าใจ ยังดีกว่าคุยกับคนอื่นแล้วเข้าใจแต่เป็นการนอกใจทางความคิด

3. เสริมดวง : หาเวลาไปทำบุญร่วมกับคนรัก เช่น การเติมน้ำมันตะเกียง หรือถวายของที่เป็นคู่ เพื่อเสริมแสงสว่างนำทางให้ความรักกลับมาชัดเจนอีกครั้ง

