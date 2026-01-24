ข่าว

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 15:55 น.
ด่วน! ไข้นกแก้ว ระบาดแล้วที่ประเทศไทย ล่าสุดพบ หญิงไทย อายุ 55 ป่วยรายแรกปลายปี 68 มีประวัติเลี้ยงนกในที่ปิด-อากาศไม่ถ่ายเท

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 กรมควบคุมโรค โดยแพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ และ นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรค ได้ออกมาแถลงการณ์สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบรายงานการระบาดของ “โรคไข้นกแก้ว” (Psittacosis) ในหลายประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา ล่าสุดพบผู้ป่วยในประเทศไทยแล้ว 1 ราย

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยเป็นหญิงไทย อายุ 55 ปี มีโรคประจำตัว มีประวัติคลุกคลีและเลี้ยงนกในสภาพแวดล้อมที่อากาศไม่ถ่ายเท และไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกัน ขณะทำความสะอาดมูลนกและกรงนก ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้สูดดมละอองเชื้อแบคทีเรียเข้าไปโดยไม่รู้ตัว แม้ปัจจุบันจะได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว แต่กรณีนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์ปีก

โรคไข้นกแก้วเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydophila psittaci ซึ่งพบในนกและสัตว์ปีกหลายชนิด เช่น นกแก้ว นกพิราบ เป็ด และไก่งวง โดยคนสามารถติดเชื้อจากการหายใจเอาละอองเชื้อจากมูลแห้ง ขน หรือสารคัดหลั่งของนก กลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่ใกล้ชิดกับนกหรือสัตว์ปีก เช่น สัตวแพทย์ คนเลี้ยงนก รวมถึงผู้ให้อาหารนก เป็นต้น

อาการของผู้ป่วย โรคไข้นกแก้ว

ผู้ป่วยมักมีการอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และไอแห้ง แนะนำหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกหรือมูลนก หากจำเป็นให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยงเพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง

อ้างอิงจาก : ch7

ด่วน! ไข้นกแก้ว ระบาด พบหญิงไทย ป่วยรายแรก มีประวัติเลี้ยงนกในที่ปิด-อากาศไม่ถ่ายเท

