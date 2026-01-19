เปิดโพสต์ต้นเรื่อง 1 ในลูกศิษย์สาว เหยื่อ “ดีเจที่เป็นข่าว” หนักสุดบังคับจับของลับ!
วงการดีเจและช่างภาพฉาวสนั่น! เพจดังขุดอดีต “ดีเจช่างภาพ” ลวงลูกศิษย์สาวทำอนาจาร เผยพฤติกรรมสุดเสื่อมแอบอ้างดันงานหวังล่วงละเมิดทางเพศ ล่าสุดเหยื่อใจเด็ดโพสต์ร่ายยาวแฉนาทีถูกบังคับจับของลับ
จากกรณีเพจ Hatyai Life Society ออกมาตีแผ่พฤติกรรมฉาวของ “ดีเจที่เป็นข่าว” หลอกสอนลูกศิษย์สาวโดยแอบอ้างเ็นครูสอน DJ พร้อมกับอ้างว่าจะผลักดันงานให้กับกลุ่มที่มาเรียนแต่ต่อมาพว่า มีพฤติกรรมคุกคามไปจนล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า
“เสื่อมเสียวงการดีเจ และวงการช่างภาพ พอสมควร !! มีพฤติกรรมลวนลาม หื่นกามมานานแล้ว ผู้เสียหายหลายราย เคยเป็นข่าวอยู่พักนึง เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว … ก็เงียบไป ล่าสุดคงย่ามใจทำอีก แต่คราวนี้เป็นน้องทีมงานดีเจที่เคยอยู่หาดใหญ่ ในเมื่อหลวงแอดรู้ โลกก็ต้องรู้ และ โหนกระแส พี่ หนุ่ม กรรชัย ก็ต้องรู้ด้วย !! Next Continues”
หลังจากโพสต์ข้างต้นถูกเผยแพร่ไม่นาน เวลาต่อมารายการโหนกระแสวันนี้ (19 ม.ค.) ได้เชิญเหยื่อผู้เสียหายมาร่วมเปิดโปงข้อมูลหลักฐานซึ่งบางรายมีการเปิดเนื้อหาในแชตสนทนา ซึ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมาด้วย
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งบนโลกออนไลน์ก็พากันแชร์โพสต์ของสาวรายหนึ่งที่ออกมาเขียนเนื้อหาร่ายยาว เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์
“ขอโพสต์ครั้งสุดท้าย และเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ ตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อสี่ห้าวันที่แล้ว – หนูได้คิดไตร่ตรองมาหลายรอบมากๆ ว่า จะโพสต์ดีหรือไม่ หนูไม่ได้มีจุดประสงค์อยากจะทำร้ายใครหรือมีเรื่องกับใครเลย ไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วย แต่เขาทำตัวเอง และวันนี้หนูตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูมันส่งผลกระทบต่อจิตใจหนูเป็นอย่างมากของ ดีเจช่างภาพที่สอนเปิดโรงเรียนสอน”
“ดีเจ>>ต่อเนื่องมาจากโพสต์ก่อนหน้านี้>> สิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูคือการชักชวนจูงใจและทำให้เชื่อใจไว้ใจในฐานะดีเจรุ่นพี่ที่เคารพเคยร่วมงานกันและคิดว่าเป็นผู้ใหญ่พอ ไม่คิดว่าจะใช้ความเป็นพี่น้องที่รู้จักหรือเพื่อนร่วมงานกัน มาทำอนาจารกับหนูเพื่อสนองความต้องการทางอารมณ์ของเขา ด้วยกการพูดชักชวนจูงใจถ่ายรูปแล้วพยายามลวนลามบนร่างกายคนอื่น
หนักสุดคือถอดกางเกงบังคับให้จับของลับ และเปิดของลับให้เห็นนี่ก็ไม่ไหว แสดงพฤติกรรมให้นำไปสู่การเซ็กซ์ (Sex) ด้วยทั้งๆ ที่เราไม่ได้ยินยอมอยู่แล้ว <ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะ ให้นึกภาพแทนค่ะ หนูมีสติพอที่พยายามหยุดสถานการณ์ที่เขาจะมีอะไรด้วยได้ >>คือถ้า *เงี่*** มากก็ไปซื้อกินจะดีกว่า
“ตอนนั้นช็อคและ งง สับสน ทำตัวไม่ถูก สติแตกไปหลายวันค่ะ เหตุกาณ์นี้มีพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ”
อีกเรื่องที่อยากชี้แจงค่ะ หลังจากนี้หนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการแอบอ้างทั้งหมดในสายงาน DJ จากดีเจท่านนี้
ตอนนี้หนูเชื่อว่า ตัวเองได้รับได้รับความเสียหายหลายเรื่องไม่มากก็น้อยมามากพอแล้ว การที่หนูเข้าไปในโรงเรียนของเขานั้น เข้าไปเพื่อคุยงานที่รับมอบหมาย และคุยเรื่องเพลงแลกเปลี่ยนความรู้เตามประสาดีเจพี่น้องรู้จักกัน ทำงานแชร์งานกันปกติค่ะ
***และขอแจ้งก่อนว่าหนูไม่เคยเรียนดีเจหรือเป็นนักเรียนของโรงเรียนเขาตามที่เขาเคยกล่าวหรือแอบอ้างนะคะ ไม่เคยจ่ายเงินหรือสมัครเรียนดีเจด้วย ไม่ได้อยู่ทีมสังกัดอะไรของดีเจท่านนี้ด้วยค่ะ
หนูเรียนดีเจครั้งแรกมาเมื่อ 4 ปีแล้ว กับสถาบันสอน DJ ที่มีมาตรฐานในกรุงเทพและได้สะสมประสบการณ์ความรู้จากพี่ๆ ที่น่ารักและหวังดีหลายท่านในวงการ DJ ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงหนูค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นมันร้ายแรงมากสำหรับผู้หญิงที่เขาไม่ได้ยินยอม ถ้าคิดว่าแค่ขอโทษคำเดียวแล้วจบ ตัวเองรอดและพูดตีความใส่ไข่ให้ผู้หญิงอีกเพื่อให้ตัวเองรับบทผู้ถูกกระทำ หรือสำนึกผิดก็พักก่อนค่ะ หวังว่าต่อไปจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้กับใครอีก
*** หมายเหตุ จริงๆมันอีกหลายเหตุการณ์จากบุคคลนี้ ที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นผู้เสียหายถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหากมีข้อสงสัย inbox ถามหนูโดยตรงนะคะ
ทั้งนี้ในส่วนของคดีความนั้น ล่าสุดในรายการโหนกระแสอัปเดตว่า ภายหลังมีการนำเสนอประเด็นนี้ออกไปซึ่งพอดีกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามเบาะแสจึงได้แจ้งกับทีมงานมาด้วยว่า จบรายการให้เหยื่อทุกคนที่มาร่วมให้ข้อมูลไปแจ้งความได้เลย ส่วนผู้เสียหายอีกคนที่โดนถ่ายรูปแบล็กเมล์นั้น กรรชัย ผู้ดำเนินรายการแนะนำว่าให้แจ้งความเหมือนกัน โดยจากนี้ทางรายการจะช่วยประสานงานติดต่อกับตำรวจในท้องที่ให้.
