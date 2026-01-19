ข่าว

เปิดโพสต์ต้นเรื่อง 1 ในลูกศิษย์สาว เหยื่อ “ดีเจที่เป็นข่าว” หนักสุดบังคับจับของลับ!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 15:57 น.
67

วงการดีเจและช่างภาพฉาวสนั่น! เพจดังขุดอดีต “ดีเจช่างภาพ” ลวงลูกศิษย์สาวทำอนาจาร เผยพฤติกรรมสุดเสื่อมแอบอ้างดันงานหวังล่วงละเมิดทางเพศ ล่าสุดเหยื่อใจเด็ดโพสต์ร่ายยาวแฉนาทีถูกบังคับจับของลับ

จากกรณีเพจ Hatyai Life Society ออกมาตีแผ่พฤติกรรมฉาวของ “ดีเจที่เป็นข่าว” หลอกสอนลูกศิษย์สาวโดยแอบอ้างเ็นครูสอน DJ พร้อมกับอ้างว่าจะผลักดันงานให้กับกลุ่มที่มาเรียนแต่ต่อมาพว่า มีพฤติกรรมคุกคามไปจนล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า

“เสื่อมเสียวงการดีเจ และวงการช่างภาพ พอสมควร !! มีพฤติกรรมลวนลาม หื่นกามมานานแล้ว ผู้เสียหายหลายราย เคยเป็นข่าวอยู่พักนึง เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว … ก็เงียบไป ล่าสุดคงย่ามใจทำอีก แต่คราวนี้เป็นน้องทีมงานดีเจที่เคยอยู่หาดใหญ่ ในเมื่อหลวงแอดรู้ โลกก็ต้องรู้ และ โหนกระแส พี่ หนุ่ม กรรชัย ก็ต้องรู้ด้วย !! Next Continues”

หลังจากโพสต์ข้างต้นถูกเผยแพร่ไม่นาน เวลาต่อมารายการโหนกระแสวันนี้ (19 ม.ค.) ได้เชิญเหยื่อผู้เสียหายมาร่วมเปิดโปงข้อมูลหลักฐานซึ่งบางรายมีการเปิดเนื้อหาในแชตสนทนา ซึ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมาด้วย

ขณะที่อีกส่วนหนึ่งบนโลกออนไลน์ก็พากันแชร์โพสต์ของสาวรายหนึ่งที่ออกมาเขียนเนื้อหาร่ายยาว เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์

“ขอโพสต์ครั้งสุดท้าย และเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ ตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อสี่ห้าวันที่แล้ว – หนูได้คิดไตร่ตรองมาหลายรอบมากๆ ว่า จะโพสต์ดีหรือไม่ หนูไม่ได้มีจุดประสงค์อยากจะทำร้ายใครหรือมีเรื่องกับใครเลย ไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วย แต่เขาทำตัวเอง และวันนี้หนูตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูมันส่งผลกระทบต่อจิตใจหนูเป็นอย่างมากของ ดีเจช่างภาพที่สอนเปิดโรงเรียนสอน

“ดีเจ>>ต่อเนื่องมาจากโพสต์ก่อนหน้านี้>> สิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูคือการชักชวนจูงใจและทำให้เชื่อใจไว้ใจในฐานะดีเจรุ่นพี่ที่เคารพเคยร่วมงานกันและคิดว่าเป็นผู้ใหญ่พอ ไม่คิดว่าจะใช้ความเป็นพี่น้องที่รู้จักหรือเพื่อนร่วมงานกัน มาทำอนาจารกับหนูเพื่อสนองความต้องการทางอารมณ์ของเขา ด้วยกการพูดชักชวนจูงใจถ่ายรูปแล้วพยายามลวนลามบนร่างกายคนอื่น

หนักสุดคือถอดกางเกงบังคับให้จับของลับ และเปิดของลับให้เห็นนี่ก็ไม่ไหว แสดงพฤติกรรมให้นำไปสู่การเซ็กซ์ (Sex) ด้วยทั้งๆ ที่เราไม่ได้ยินยอมอยู่แล้ว <ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะ ให้นึกภาพแทนค่ะ หนูมีสติพอที่พยายามหยุดสถานการณ์ที่เขาจะมีอะไรด้วยได้ >>คือถ้า *เงี่*** มากก็ไปซื้อกินจะดีกว่า

“ตอนนั้นช็อคและ งง สับสน ทำตัวไม่ถูก สติแตกไปหลายวันค่ะ เหตุกาณ์นี้มีพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ”

อีกเรื่องที่อยากชี้แจงค่ะ หลังจากนี้หนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการแอบอ้างทั้งหมดในสายงาน DJ จากดีเจท่านนี้

ตอนนี้หนูเชื่อว่า ตัวเองได้รับได้รับความเสียหายหลายเรื่องไม่มากก็น้อยมามากพอแล้ว การที่หนูเข้าไปในโรงเรียนของเขานั้น เข้าไปเพื่อคุยงานที่รับมอบหมาย และคุยเรื่องเพลงแลกเปลี่ยนความรู้เตามประสาดีเจพี่น้องรู้จักกัน ทำงานแชร์งานกันปกติค่ะ

***และขอแจ้งก่อนว่าหนูไม่เคยเรียนดีเจหรือเป็นนักเรียนของโรงเรียนเขาตามที่เขาเคยกล่าวหรือแอบอ้างนะคะ ไม่เคยจ่ายเงินหรือสมัครเรียนดีเจด้วย ไม่ได้อยู่ทีมสังกัดอะไรของดีเจท่านนี้ด้วยค่ะ

หนูเรียนดีเจครั้งแรกมาเมื่อ 4 ปีแล้ว กับสถาบันสอน DJ ที่มีมาตรฐานในกรุงเทพและได้สะสมประสบการณ์ความรู้จากพี่ๆ ที่น่ารักและหวังดีหลายท่านในวงการ DJ ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงหนูค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นมันร้ายแรงมากสำหรับผู้หญิงที่เขาไม่ได้ยินยอม ถ้าคิดว่าแค่ขอโทษคำเดียวแล้วจบ ตัวเองรอดและพูดตีความใส่ไข่ให้ผู้หญิงอีกเพื่อให้ตัวเองรับบทผู้ถูกกระทำ หรือสำนึกผิดก็พักก่อนค่ะ หวังว่าต่อไปจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้กับใครอีก

*** หมายเหตุ จริงๆมันอีกหลายเหตุการณ์จากบุคคลนี้ ที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นผู้เสียหายถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหากมีข้อสงสัย inbox ถามหนูโดยตรงนะคะ

ทั้งนี้ในส่วนของคดีความนั้น ล่าสุดในรายการโหนกระแสอัปเดตว่า ภายหลังมีการนำเสนอประเด็นนี้ออกไปซึ่งพอดีกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามเบาะแสจึงได้แจ้งกับทีมงานมาด้วยว่า จบรายการให้เหยื่อทุกคนที่มาร่วมให้ข้อมูลไปแจ้งความได้เลย ส่วนผู้เสียหายอีกคนที่โดนถ่ายรูปแบล็กเมล์นั้น กรรชัย ผู้ดำเนินรายการแนะนำว่าให้แจ้งความเหมือนกัน โดยจากนี้ทางรายการจะช่วยประสานงานติดต่อกับตำรวจในท้องที่ให้.

แฟ้มภาพ Hatyai Life Society
โพสต์แฉดีเจที่เป็นข่าว
ภาพ @Facebook
Alice Akira เหยื่อดีเจที่เป็นข่าว
ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“กัน จอมพลัง” โพสต์รูปสุดภูมิใจ กรมทหารที่ 12 เสนอชื่อรับเข็มทรงคุณค่า

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์ต้นเรื่อง 1 ในลูกศิษย์สาว เหยื่อ “ดีเจที่เป็นข่าว” หนักสุดบังคับจับของลับ!

9 นาที ที่แล้ว
แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีแต่งงาน บันเทิง

ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

12 นาที ที่แล้ว
ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

41 นาที ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ห้ามติดป้ายหาเสียง ข่าว

ดราม่ายับ ! เจ๊เอ๋ ห้ามติดป้ายหาเสียงในชุมชน เพจดังสวนแรงใหญ่มาจากไหน?

48 นาที ที่แล้ว
เจนนี่เปลือยอกถ่ายโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

เจนนี่ เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิด เปิดหมดเปลือก ความทรงจำวัย 25

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เข้าสอบ ชาวบ้านร้องผู้สมัครนายก อบต. เบี้ยวจ่ายค่าซื้อเสียง 500 บาท

53 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขดังมาแรงมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. เผย “ทรัมป์” เชิญไทยเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม. ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉ “DJ มือปลาหมึก” อ้างดันงานก่อนลากถ่ายเซ็กซี่-ขืนใจ เหยื่อโผล่โหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ส่งโปรแรงขายป๊อปคอร์น 19 บาท ข่าว

วันนี้วันเดียว ป๊อปคอร์นเมเจอร์ 19 บาท ไม่ต้องดูหนังก็ซื้อได้ เช็กจุดขายทั่วประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝากขัง “หัวหน้า รปภ.” ใช้คีย์การ์ดหวังบุกห้องดีเจสาว ไร้คนยื่นประกันตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายนิรันด์ มือยิงหัวหน้าวงร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

จนมุมแล้ว มือยิงหัวหน้าวงดนตรี เปิดปากแผนสุดเหี้ยม 10 ล้อปิดทาง ก่อนลูกซองกรอกดับแค้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไม่หยุดหนาว! กรมอุตุฯ เผย 21-25 ม.ค. เตรียมรับอากาศเย็นระลอกใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านจีนใช้ถ้วยสแตนเลส 2 ชั้นใส่น้ำมันเดือดจนระเบิด ข่าวต่างประเทศ

สยอง หญิงเทน้ำมันเดือดใส่สิ่งนี้ ระเบิดใส่หน้าเจ็บสาหัส เตือน 3 ภาชนะควรเลี่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” ยอมรับรู้จัก “ป้าแม้ว” จริง พยายามห้ามแล้ว หลังป่วนพรรคส้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ ขายดีสต๊อกแน่น ข่าวดารา

เปิดธุรกิจ เบลล่า ราณี พาทัวร์โกดังอลังการ CEO สาว ขายดีสต๊อกแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบศพหญิงนอนพิงกำแพงเสียชีวิต กลางอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ศึกสายเลือด! “แน็ก ชาลี” ฟ้อง 4 พี่สาว หวังติดคุก ไม่สนเงิน “พี่ชายคนโต” โดดป้อง ซัดกันนัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ บันเทิง

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจงกรณีมอบรางวัล “อิตาเลียนไทย” สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 15:57 น.
67
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพรวพราว แสงทอง และ ซัน วงศธร เข้าพิธีแต่งงาน

ฤกษ์ดี แพรวพราว-ซัน เข้าพิธีวิวาห์หวาน เปิดยอดสินสอดอู้ฟู้ ฮือฮา ตัวเลขสวยมาก

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
เจนนี่เปลือยอกถ่ายโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิดวัย 30 ปี

เจนนี่ เปลือยอกถ่ายแบบโฟโต้บุ๊ก ฉลองวันเกิด เปิดหมดเปลือก ความทรงจำวัย 25

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

กกต. เข้าสอบ ชาวบ้านร้องผู้สมัครนายก อบต. เบี้ยวจ่ายค่าซื้อเสียง 500 บาท

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button