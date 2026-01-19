ปริศนา! ดญ. 13 ไฟคลอกดับคาเตียง ศาลชี้ “มีคนจุดไฟ” พิรุธพ่อแม่กันท่าไม่ให้ตร.สอบพี่น้อง

ข่าวต่างประเทศ

ปริศนา! เด็กหญิงวัย 13 ถูกไฟคลอกดับคาเตียงนอน ศาลชี้ “มีคนจุดไฟใส่” พ่อแม่กันท่าไม่ให้ตร.สอบพี่น้อง พบพิรุธเคยเกิดเหตุซ้ำรอยในบ้าน

สื่อต่างประเทศรายงานคดีสะเทือนขวัญ เต็มไปด้วยปริศนาในประเทศอังกฤษ ศาลเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ มีคำตัดสินแบบไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ ในคดีการเสียชีวิตของ เด็กหญิงเลย์ลา อัลเลน วัย 13 ปี ที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาเตียงนอน หลังพบอุปสรรคในการสืบสวน เนื่องจากพ่อแม่กีดกันไม่ให้ตำรวจสอบปากคำลูกคนอื่นๆ

ย้อนกลับไปเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา ที่บ้านพักในเมืองเพรสคอต ใกล้เมืองลิเวอร์พูล เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึก พบร่างของ ด.ญ.เลย์ลา นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนชั้นบนของเตียงสองชั้น ในสภาพหงายท้อง ผลชันสูตรระบุว่าเสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

หัวหน้าทีมสอบสวนจากหน่วยดับเพลิง ให้การต่อศาลว่า จากร่องรอยการเผาไหม้ ยืนยันว่าต้นเพลิงเกิดจากเปลวไฟ เช่น ไฟแช็ก ที่จุดลงบนที่นอนโดยตรง ไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจร

ประเด็นสำคัญคือ นางรูธเชื่อว่า “เลย์ลาไม่ได้เป็นคนจุดไฟเผาตัวเอง” เพราะเลย์ลาเป็นเด็กแข็งแรง หากเธอเป็นคนเล่นพิเรนทร์จุดไฟเอง เธอต้องพยายามหนีออกจากห้อง หรืออย่างน้อยต้องกระโดดลงจากเตียง แต่สภาพศพบ่งชี้ว่าเธอกำลังนอนหลับขณะไฟลุกลาม

จุดที่มีพิรุธที่สุดของคดีนี้ คือการที่ตำรวจไม่สามารถสอบปากคำพี่น้องของเลย์ลาอีก 5 คนที่อยู่ในบ้านคืนเกิดเหตุได้ เนื่องจาก พ่อแม่และนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิเสธการให้เข้าพบ อ้างเหตุผลว่า “จะสร้างความกระทบกระเทือนทางจิตใจแก่เด็กมากเกินไป” ทำให้ตำรวจไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วน และไม่สามารถตัดประเด็นผู้ต้องสงสัยใดๆ ออกไปได้

ประวัติสุดหลอน เคยเกิดเหตุคนในบ้าน จุดไฟเผาเตียงมาก่อน

ในการไต่สวนยังมีการเปิดเผยข้อมูลน่าตกใจว่า ประมาณ 6 เดือนก่อนเกิดเหตุสลด บ้านเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้ว ครั้งนั้น สมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งได้ใช้ไฟแช็กจุดไฟเผาเตียงนอนในห้องด้านหน้าของตัวบ้าน แต่โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งในครั้งนั้น แม่ของเลย์ลาได้ปฏิเสธ การรับความช่วยเหลือหรือมาตรการป้องกันอัคคีภัยจากเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ กล่าวสรุปด้วยความกังวลว่า “มีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบมากเกินไป เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดไฟ” จึงต้องบันทึกคำตัดสินเป็นแบบหาตัวคนทำผิดไม่ได้

ทั้งนี้ เธอยังแสดงความกังวลอย่างยิ่งที่เกิดเหตุไฟไหม้จากฝีมือคนในบ้านถึง 2 ครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน ระบุว่าโชคดีที่ปัจจุบันหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ได้เข้ามาดูแลครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว

