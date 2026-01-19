ข่าวดาราบันเทิง

นางเอกจวกยับ กองถ่ายสุดโหด จับ “ทารก” ตากฝนเข้าฉาก ร้องไห้สุดทรมาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 16:12 น.
54
นางเอกจวกยับ กองถ่ายสุดโหด ปล่อยทารกตากฝนเข้าฉาก ร้องไห้สุดทรมาน

จวกยับ! กองถ่ายละครสั้นแนวตั้งจีนสุดโหด ปล่อย ทารกจริง ตากฝนถ่ายทำ กลางอากาศหนาวเหน็บ นางเอกสาวสุดทนแฉเบื้องหลัง ขอใช้หุ่นแทนกลับถูกปฏิเสธ

ดราม่าวงการบันเทิงจีน นักแสดงสาว “สิง ยุน” (Xing Yun) สุดจะทน ออกมาโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจ วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกองถ่ายละครสั้นเรื่องหนึ่ง ทารุณกรรมนักแสดงเด็กทารก ด้วยการปล่อยให้เข้าฉากตากฝนจริงๆ ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น จนเด็กส่งเสียงร้องไห้อย่างน่าเวทนา

ดราม่าเกิดขึ้นในกองถ่ายละครสั้น ซึ่งกำลังเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในจีน โดยสิง ยุน เล่าเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุว่า มีคิวถ่ายทำฉากดราม่ากลางสายฝน นักแสดงคู่ของเธอต้องแบกเด็กทารกไว้ที่หลัง แต่สิ่งที่ทำให้สะเทือนใจที่สุดคือ ทีมงานใช้นักแสดงเด็กทารกที่มีชีวิตจริงๆ มาเข้าฉากเสี่ยงอันตรายเช่นนี้

นักแสดงสาวระบุว่า ความโกรธของเธอไม่ได้เกิดจากการที่ตัวเองต้องเปียกปอนหรือลำบาก แต่โกรธแทนเด็กทารกที่ถูกปล่อยให้ตากฝนเป็นเวลานานจนตัวเปียกโชก เสียงร้องไห้ที่ขาดใจของเด็กน้อยสร้างความหดหู่และบีบหัวใจผู้ที่อยู่ในฉากอย่างมาก “มันเป็นความรู้สึกที่ทั้งหมดหนทางและไร้เรี่ยวแรงจะช่วย”

ด้วยความสงสาร สิง ยุน ได้พยายามเจรจากับทีมงาน เสนอให้เปลี่ยนไปใช้หุ่นจำลองหรือตุ๊กตาเด็กแทน เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็ก แต่กองถ่ายปฏิเสธทำตามสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวเน็ตอย่างมากเมื่อได้ทราบเรื่อง

ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมไม่มีใครกางร่มหรือหาทางบังฝนให้เด็ก สิง ยุน อธิบายด้วยความจำนนต่อเหตุผลทางเทคนิคว่า หากทีมงานกางร่มให้ต่ำลงเพื่อบังฝนให้เด็ก ร่มก็จะไปบดบังมุมกล้อง ทำให้ไม่สามารถถ่ายทำได้ ส่งผลให้ทารกน้อยต้องรับสภาพเปียกฝนไปเต็มๆ เพื่อแลกกับภาพที่ผู้กำกับต้องการ

ทิ้งท้ายด้วยความอัดอั้น สิง ยุน ได้โพสต์ข้อความวิจารณ์วงการละครสั้นในปัจจุบันอย่างดุเดือดว่า “ละครสั้นสมัยนี้ มีแต่พล็อตเรื่องที่จ้องจะทรมานผู้หญิงและทรมานเด็ก”

