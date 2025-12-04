‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก
ข้าวโพด สมิทธินันท์ โฟนอินกลางรายการโหนกระแส ฝากเตือนสติ “นานา ไรบีนา” ให้เลิกโกหกและยอมรับความจริง พร้อมระบายความช้ำใจ ผิดที่รักและไว้ใจเพื่อนมากเกินไปจนตกเป็นเหยื่อ
4 ธันวาคม 2568 ในรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ นานา ไรบีนา ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน มูลค่าความเสียหายกว่า 195 ล้านบาท ที่เพิ่งถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกุมและส่งตัวฝากขัง หลังหาหลักทรัพย์ประกันตัว 50 ล้านบาทไม่ทัน
ในช่วงหนึ่งของรายการ ข้าวโพด สมิทธินันท์ ได้โฟนอินเข้ารายการเพื่อพูดในมุมของตนเอง ก่อนที่ช่วงท้าย ข้าวโพด ได้มีการพูดถึงนานาว่า
“ข้าวโพดอยากจะบอกว่า นานารู้ว่าข้าวโพดรักนานามาก ข้าวโพดไม่รู้ว่านานารักข้าวโพดหรือเปล่า ถ้าคนเขารักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก นานาคงจะเห็นข้าวโพดเป็นเหยื่อตั้งแต่วันแรกที่คุยกันแล้วเนอะ นานาถึงได้เอาข้าวโพดเข้าไปพูดว่า ข้าวโพดอยากเป็นเพื่อนนานาต่าง ๆ นานา
ข้าวโพดบอกเลยว่า นานามาหาข้าวโพดเอง เรารักกันเพราะเราบริสุทธิ์ใจ ข้าวโพดให้ใจนานากับครอบครัวนานาเต็มเกินร้อยเกินพัน
มันหมดไปแล้ว แต่ข้าวโพดอยากให้นานามีสติทุกวันนี้ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง อย่าดิ้น อย่าโกหกเพิ่มเติม มันทำให้ทุกอย่างแย่ลงนานา ขอให้เรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมาย ขอให้เรื่องนี้คลีนขึ้นมา เพราะการโกหกทำให้เราเป็นโรค เป็นสิว นอนไม่หลับ เครียด
หยุดแล้วนานา ออกมาพูดความจริง ออกมายอมรับความจริง แมนๆ เถอะนานา ข้าวโพดบอกเลยนะ สิ่งที่ข้าวโพดผิดวันนี้พี่หนุ่ม ผิดที่ไว้ใจ ผิดที่รักเขา ผิดที่โง่ รักเขา ไว้ใจเขา ไม่เคยดูเอกสารอะไรเลย”
