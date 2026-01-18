สิ้นเทพเมฆาอัคคี “บรูซ เหลียง” ดาวร้าย คนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตแลัวในวัย 77 ปี

วงการหนังฮ่องกงเศร้า “บรูซ เหลียง” (Bruce Leung) ปรมาจารย์กังฟูผู้รับบทจอมมารใน Kung Fu Hustle จากไปอย่างสงบ เพื่อนสนิทเผยกำหนดการพิธีศพที่เซินเจิ้น
สื่อบันเทิงฮ่องกงรายงานข่าวเศร้า เมื่อเพื่อนสนิทได้ออกมายืนยันการเสียชีวิตของ “บรูซ เหลียง” (Bruce Leung Siu-lung) หรือ เหลียง เสี่ยวหลง นักแสดงภาพยนตร์แอ็คชั่นระดับตำนานของฮ่องกง โดยเขาได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา สิริอายุรวม 77 ปี
ขณะนี้ทางครอบครัวกำลังดำเนินการจัดเตรียมพิธีศพเป็นการส่วนตัว โดยเบื้องต้นมีกำหนดการจะจัดพิธีไว้อาลัยในวันที่ 26 มกราคม นี้ ที่เขตหลงกัง เมืองเซินเจิ้น
เส้นทางราชานักบู๊ จากยุค 70 สู่ “เทพเมฆาอัคคี”
บรูซ เหลียง ถือเป็นบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกง โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ 1970 และ 1980 เขาคือนักศิลปะการต่อสู้ตัวจริงที่เชี่ยวชาญทั้ง คาราเต้สายโกจูริว (Goju-ryu) และ มวยหย่งชุน (Wing Chun) ฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์คลาสสิกมากมาย อาทิ The Tattoo Connection และ Magnificent Bodyguards (ศึกมันทะลุฟ้า) ที่แสดงร่วมกับ เฉินหลง
สำหรับแฟนภาพยนตร์ชาวไทยและระดับโลก บทบาทที่ทำให้ บรูซ เหลียง กลายเป็นตำนานที่ถูกจดจำมากที่สุด คือการหวนคืนจอเงินอย่างยิ่งใหญ่ในบท “เทพเมฆาอัคคี” (The Beast) จอมมารผู้มีวรยุทธ์ร้ายกาจ ในภาพยนตร์เรื่อง “คนเล็กหมัดเทวดา” (Kung Fu Hustle) ของ โจวซิงฉือ เมื่อปี 2004 ซึ่งการแสดงของเขาในเรื่องนี้ได้สร้างความประทับใจและกลายเป็นมีมอมตะมาจนถึงปัจจุบัน
บรูซ เหลียง ทิ้งผลงานการแสดงไว้มากมาย รวมถึงสารคดี Dragonland (2007) และซีรีส์จีน Heroes (2020) เขาจากไปโดยทิ้งตำนานไว้เบื้องหลัง เหลือเพียงความทรงจำให้กับ ภรรยา “ซ่ง เซียง” (Song Xiang) และลูกๆ อีก 2 คน
ทีมงาน The Thaiger ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของตำนานนักบู๊ผู้ยิ่งใหญ่มา ณ ที่นี้
