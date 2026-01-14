ข่าวการเมือง

คลิปอนุทิน ฮึ่ม! ไล่ผู้ว่าฯ รฟท. พิจารณาตนเอง ปมเครนถล่มทับรถไฟ 22 ศพ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 15:48 น.
นายกฯ อนุทิน สั่งสอบเหตุเครนรถไฟความเร็วสูงถล่มที่สีคิ้ว จี้ผู้รับผิดชอบต้องรับโทษหนัก เล็งขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาเจ้าเดิมที่เกิดเหตุซ้ำซาก พร้อมเบรกฝ่ายการเมืองอย่าฉวยโอกาสโจมตี ย้ำเป็นเรื่องเทคนิควิศวกรรมไม่ใช่ประเด็นการเมือง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงด่วนถึงอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 22 ราย โดยสั่งการให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที

นายกฯ ระบุว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความละเลยขั้นตอนการก่อสร้าง และส่งสัญญาณถึงผู้ว่าฯ รฟท. ให้พิจารณาตนเอง เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างรุนแรง โดยพบว่า ผู้รับเหมาเป็นรายเดิมที่เคยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก นายกฯ จึงตั้งคำถามไปยังกรมบัญชีกลางว่าเหตุใดจึงยังไม่ขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) พร้อมสนับสนุนนโยบาย “สมุดพกความประพฤติผู้ประกอบการ” เพื่อลงโทษบริษัทที่ไร้มาตรฐาน

นายอนุทินยังยืนยันว่า เครนล้มไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ แต่เป็นเรื่องทางเทคนิค ต้องตรวจสอบความสึกหรอของอุปกรณ์และการควบคุมงาน หากพบมีการข้ามขั้นตอนผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมด

ขณะเดียวกันนายกฯ วอนขอให้ทุกฝ่ายอย่าฉวยโอกาสนำความสูญเสียมาโจมตีทางการเมือง เพราะเป็นเรื่องของความผิดพลาดทางเทคนิค พร้อมย้อนถามกลับถึงพรรคการเมืองที่มี สส. ในพื้นที่มากที่สุดว่าไม่ควรโยนความผิดให้พรรคอื่น (ดูคลิป).

