หนุ่มจีนเมาแอ๋ ทะเลาะแฟนสาวกลางถนน-พ่นน้ำลาย ใส่ไรเดอร์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ
คลิปคู่รักชาวจีนทะเลาะวิวาทกลางแยกพระราม 9 ฝ่ายชายเมาคลั่ง ทุบรถ-ถ่มน้ำลายใส่ ไรเดอร์สาวผวา เผย ตีกันมาตลอดทาง จนโดนลูกหลง ต้องจอดกลางทาง
กำลังเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อเพจ ท่านเปา ได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณแยกพระราม 9 มุ่งหน้าห้วยขวางที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นช่วงกลางดึกวานนี้ (16 ม.ค. 69) เป็นคลิปเหตุการณ์คู่รักทะเลาะวิวาทกันอยู่กลางถนน พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า
“ลูกค้าชาวจีนทะเลาะวิวาทกันบนรถ โวยวายเสียงดัง ทุบรถ และขากเสลด ถมน้ำลายบนรถ จนทำให้ไรเดอร์โดนลูกหลง
อีกทั้งยังขอบคุณไรเดอร์ในคลิปที่ให้การช่วยเหลือ…เหตุเกิดที่แยก พระราม 9 มุ่งหน้าห้วยขวาง
ทะเลาะกันสองคนแต่เดือดร้อนชาวบ้าน”
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพของ ชายชาวจีนมีท่าทางคล้ายคนเมา เดินสะเปะสะปะ พร้อมตะโกนด่าทอและผลักแฟนสาวที่มาด้วยกันเหมือนกำลังมีปากเสียง บางช่วงจะเห็นว่าชายชาวจีนคนดังกล่าว เดินพุ่งเข้าไปชี้หน้าหาเรื่อง พร้อมตะโกนด่าคนขับมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งผ่านมาด้วย ซึ่งแฟนสาวที่คุยโทรศัพท์อยู่ก็พยายามเดินเข้าไปดึงแฟนตัวเองออกมา แต่ก็ถูกผลักจนมือถือหล่นพื้น
ขณะเดียวกันผู้ที่ถ่ายคลิป คือ ไรเดอร์หญิงที่รับผู้โดยสาร 2 คนนี้มา ร้องขอความช่วยเหลือจากไรเดอร์ชาย และคนที่ขับรถผ่านไปมาบริเวณนั้นให้ช่วยแจ้งตำรวจให้ เนื่องจากระหว่างทางตั้งแต่เธอรับผู้โดยสารสองคนนี้มา ทั้งคู่ก็ทะเลาะตบตีกันมาตลอดทาง จนต้องจดกลางถนนแยกพระราม 9 แล้วทั้งคู่ก็ลงไปทะเลาะกันต่อ จากนั้นคลิปก็ตัดไป
ในตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
