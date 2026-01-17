ปภ. เตือน 6 จังหวัดภาคกลาง–กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 18–22 ม.ค. 69
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประกาศเตือนชาวริมน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงเช้า 18-22 มกราคม 2569 ชี้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนประชาชนใน ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่ 18–22 ม.ค. 69 เวลา 07.00–10.00 น. อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองเพิ่มสูง ล้นตลิ่ง และท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งน้ำโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ ให้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวป้องกันน้ำ เตรียมเครื่องจักรกลและทีมช่วยเหลือ พร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการริมน้ำและประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ในส่วนของประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่านแอป THAI DISASTER ALERT แจ้งเหตุทางไลน์ @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
กอรมน. ขอส่งความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมืออย่างมีสติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.
