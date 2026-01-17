ข่าว

ปภ. เตือน 6 จังหวัดภาคกลาง–กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 18–22 ม.ค. 69

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 16:48 น.
60
เตือน 7 จังหวัดน้ำทะเลหนุนสูง
แฟ้มภาพ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประกาศเตือนชาวริมน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงเช้า 18-22 มกราคม 2569 ชี้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนประชาชนใน ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่ 18–22 ม.ค. 69 เวลา 07.00–10.00 น. อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองเพิ่มสูง ล้นตลิ่ง และท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งน้ำโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ ให้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวป้องกันน้ำ เตรียมเครื่องจักรกลและทีมช่วยเหลือ พร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการริมน้ำและประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ในส่วนของประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่านแอป THAI DISASTER ALERT แจ้งเหตุทางไลน์ @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

กอรมน. ขอส่งความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมืออย่างมีสติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หนุ่มจีนเมาแอ๋ ทะเลาะแฟนสาวกลางถนน-พ่นน้ำลาย ใส่ไรเดอร์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กายารี่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ขนลุก! เลขท้าย 2 ตัว งวดล่าสุด ออกตรงเลขรถไฟเครนทับสีคิ้ว

16 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ ตรวจหวย

ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ

51 นาที ที่แล้ว
แอปเป๋าตังแตก รางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 ถูกคนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปเป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 คนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 7 จังหวัดน้ำทะเลหนุนสูง ข่าว

ปภ. เตือน 6 จังหวัดภาคกลาง–กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 18–22 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมุทรปราการน้ำทะเลหนุนสูง 18 22 มกราคม ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เตือนชาวปากน้ำ 18 – 22 ม.ค. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวยแต่ไร้น้ำใจ! เปิดคลิปช่วยยาย “ล่าเบนซ์ขาว” ชนจนแขนหักแล้วหนี แยกหอนาฬิกาปากน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไลป์ซิก พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าโอด เครนถล่มพระราม 2 ทำพิษ ตลาดมหาชัยไร้คน ค้าขายดิ่งเหว วอนนายกฯ แก้วิกฤติ ข่าว

แม่ค้าโอด เครนถล่มพระราม 2 ทำตลาดมหาชัยไร้คน ค้าขายซบเซา วอนนายกฯ เร่งแก้วิกฤต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเจ้าของเพจ ทีเด็ดบำเหน็จณรงค์ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

สุดสลด! ครูหนุ่มเจ้าของเพจดัง ขับเก๋งชนเสาไฟดับคาที่ หลังจบงานวันครู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซอยแฮปปี้เพลส 7 ข่าว

คุมเพลิงได้แล้ว! เหตุไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ย่านลาดกระบัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 17 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 17 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบ “นอนดึก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ซาสซูโอโล่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์สงครมพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา ชูวิทย์ ลั่นสงครามพรรคส้ม แฉดีลพลิกลิ้นทำลายศรัทธา 14 ล้านเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ เลบันเต้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ข่าวการเมือง

“ชุติพงศ์” อัดคลิปเล่าเจอศึกหนัก ป้ายหาย-รถโดนทุบ-ชายขับตามเฝ้าหน้าพรรคส้ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69) อัปเดตทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประปาสมุทรสาคร โทร ข่าวภูมิภาค

ประกาศฉุกเฉิน!! ทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนคร สมุทรสาคร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ ซังต์.เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮอฟเฟ่นไฮม์ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อูดิเนเซ่ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 17/1/69 ฟันเด่น 9 ทั้งใบเต็ม-เลขธูปมงคล คอหวยห้ามพลาด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 16:48 น.
60
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กายารี่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ

ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
แอปเป๋าตังแตก รางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 ถูกคนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปเป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 คนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
สมุทรปราการน้ำทะเลหนุนสูง 18 22 มกราคม

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เตือนชาวปากน้ำ 18 – 22 ม.ค. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
Back to top button