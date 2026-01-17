ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบ “นอนดึก”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 14:54 น.
ช็อก! อินฟลูเอนเซอร์สาว วัย 29 ปี เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยลูกหัวใจล้มเหลว เพราะชอบนอนดึก แฟนคลับร่วมแสดงความอาลัย

กลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงแผ่นดินใหญ่ เมื่อครอบครัวออกมายืนยันว่า จาง ชุน (Zhang Chun) หรือที่รู้จักกันในนาม หนี่ เต๋อ ตู้โข่ว (Ni De Du Kou) อินฟลูเอนเซอร์และอดีตแร็ปเปอร์สาวชาวจีนผู้ทรงอิทธิพล วัย 29 ปีได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน เมื่อช่วงวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา

ทางด้าน แม่ของ จาง ชุน ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของอินฟลูฯ สาว ว่า “ลูกสาวจากไปเพราะภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่หักโหม เธอเป็นคนที่พักผ่อนน้อยและมักจะ นอนดึกเป็นประจำ ประกอบกับสภาพร่างกายเดิมที่มีปัญหาด้านหัวใจไม่แข็งแรงนัก เมื่อต้องเผชิญกับความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจึงทำให้หัวใจหยุดทำงานในที่สุด”

แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบนอนดึก-1
ภาพจาก : thesun.co.uk

ประวัติ จาง ชุน อินฟลูฯ สาวจากจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้นำด้านเฟชั่นและแร็ปเปอร์สุดแซ่บ

เส้นทางอาชีพของจาง ชุน เริ่มต้นขึ้นในปี 2018 จากการเป็นไอคอนด้านแฟชั่นที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการเพลงแร็ปจนมีผลงานเป็นของตนเอง ทว่าในช่วงหลังโชคชะตากลับพลิกผัน แบรนด์แฟชั่นที่เธอทุ่มเทสร้างกลับล้มเหลวไม่เป็นท่า จนทิ้งภาระหนี้สินมหาศาลไว้ให้เธอต้องแบกรับ
มีรายงานระบุว่า ด้วยหนี้สินที่มีอยู่มหาศาล ทำให้ จางชุน ตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่เส้นทางการผลิตคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ เพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้ที่มี ทั้งยังต้องต่อสู่กับภาวะโรคซึมเศร้าไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เกิดเป็นการสูญเสียที่ไม่มีใครได้เตรียมใจ ก่อนที่ร่างของจางชุนจะถูกนำไปประกอบพิธีฌาปนกิจ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและคนใกล้ชิด

การจากไปของจาง ชุน ไม่เพียงแต่เป็นความสูญเสียของวงการอินฟลูเอนเซอร์ แต่ยังเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงคนทำงานและวัยรุ่นในยุคปัจจุบันที่มักใช้ชีวิตหนักหน่วงและละเลยการพักผ่อน เพราะความสำเร็จที่แลกมาด้วยสุขภาพอาจนำไปสู่บทสรุปที่ไม่มีวันเรียกคืนได้

แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบนอนดึก-6
ภาพจาก : ettoday
แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบนอนดึก-2
ภาพจาก : thesun.co.uk
แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบนอนดึก-3
ภาพจาก : thesun.co.uk
แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบนอนดึก-4
ภาพจาก : thesun.co.uk
แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบนอนดึก-5
ภาพจาก : m.sohu
แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบนอนดึก-8
ภาพจาก : ettoday

อ้างอิงจาก : mothership

