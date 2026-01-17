ลึก 18 เมตร! กู้ภัยรุดค้นร่าง “ครูเล็ก” ถูกหลานโหดฆ่าฝังบ่อ ปมแรงจูงใจยังต้องเค้น
กู้ภัยเร่งค้นหาร่าง “ครูเล็ก” ถูกหลานฆ่าหมกบ่อบาดาลลึก 18 เมตรที่ลพบุรี นานกว่า 12 ชั่วโมงยังไม่พบร่าง เหตุถูกหินคลุก 4 คิวเททับ แต่เริ่มได้กลิ่นศพใต้ชั้นหิน เตรียมลุยต่อวันที่ 3
ความคืบหน้าคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กรณีนายกิตติก กินเวณุ อายุ 28 ปี หลานชายคลั่งก่อเหตุสังหารโหด น.ส.พนมพร หรือ “ครูแหม่ม” และ น.ส.วิราภรณ์ หรือ “ครูเล็ก” สองพี่น้องอดีตข้าราชการครู ก่อนนำศพโยนทิ้งอำพรางในบ่อบาดาลร้างลึก 18 เมตร แล้วนำหินคลุกมาเททับหวังปิดตาย
ก่อนหน้านี้ นายกิตติ หลานที่เป็นคนลงมือก่อเหตุ สารภาพได้ลงมือฆาตกรรมญาติซึ่่งได้แก่ “น้า” กับ “ป้า” เหตุเกิดในพื้นที่หมู่ที่ 13 ต.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ต่อมานำร่างไร้วิญญาณมาทิ้งในบ่อบาดาลร้างในที่ดินของปู่ย่า ริมถนนสาธารณะ ซอย 16 สาย 2 ซ้าย หมู่ที่ 3 ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อหวังอำพรางศพ
แรงจูงใจในการก่อเหตุนั้น อ้างว่าทนไม่ได้กับพฤติการณ์ของน้าสาว คือ น.ส.วิราภรณ์ อายุ 61 ปี และป้าคือ น.ส.พนมพร อายุ 64 ปี ซึ่งอาสาดูแลยายที่ป่วยติดเตียง แต่กลับมาทำร้ายจนยายคล้ายไม่ใช่แม่ จนยายได้รับบาดเจ็บฟกช้ำดำเขียว น่วมทั้งตัว
จากนั้น เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2568 เวลาประมาณ 20.00 น. ผู้ก่อเหตุเดินทางมาที่บ้านยายที่บ้านน้ากับป้าเห็นว่า ยายมีร่องรอยการถูกทำร้ายจึงเข้ามาพูดคุยเพื่อขอร้องไม่ให้น้ากับป้าทำร้ายยายอีก แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ก่อนที่จะมีปากเสียงรุนแรงถึงขั้นลงมือทำร้ายกันตนเองถูกบีบคอก่อนจนพลั้งมือเอามืออุดปากและจมูกน้าและป้า ทุบตีจนทั้งคู่เสียชีวิต ก่อนนำศพใส่รถเก๋งโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค-3594 สิงห์บุรี เพื่อนำศพมาทิ้งในบ่อบาดาลร้างที่ อ.พัฒนานิคมเพื่ออำพรางคดีแล้วหนีข้ามประเทศเพื่อนบ้าน
แต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุกังวลใจและหวาดกลัวเลยปรึกษาหารือกับพ่อและญาติ ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจท้องที่ที่นำศพมาทิ้งอำพรางพร้อมเปิดปากสารภาพความจริง
ขณะที่ภารกิจของทีมกู้ภัยมทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลาง โดยทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูกว่า 30 นาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและรถเครน เดินหน้าค้นหาร่าง “ครูเล็ก” เป็นวันที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้สามารถกู้ศพ “ครูแหม่ม” พี่สาวที่ลอยอยู่เหนือน้ำขึ้นมาได้แล้ว
ปรากฏเวลานานกว่า 12 ชม.ของเมื่อวาน (16 ม.ค.) ที่ผ่านมา จนท.ต้องโรยตัวลงบ่อนรก” 18 เมตร เนื่องจากผู้ก่อเหตุได้จ้างรถบรรทุก 6 ล้อ ขนหินคลุกกว่า 4 คิว (ประมาณ 4 ตัน) เทอัดลงไปในบ่อเพื่อทับร่างเหยื่อ ทำให้ทีมกู้ภัยต้องใช้เจ้าหน้าที่ติดถังออกซิเจนและเครื่องอัดอากาศ โรยตัวลงไปในพื้นที่แคบๆ ได้เพียงครั้งละ 1 คน เพื่อใช้พลั่วตักหินใส่กระป๋องสีขนาด 20 ลิตร ลำเลียงขึ้นมาทีละใบ
การทำงานผ่านไปกว่า 12 ชม.อย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ช่วงดึก เจ้าหน้าที่เริ่มมีอาการอ่อนล้า กระทั่งเมื่อทีมกู้ภัยใช้เหล็กแหลมยาวแทงทะลุชั้นหินคลุกลงไปสำรวจพื้นล่าง เมื่อดึงเหล็กขึ้นมา ทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า “ได้กลิ่นศพชัดเจน”
ประเมินเบื้องต้นคาดว่า ร่างของครูเล็กถูกอัดก๊อปปี้อยู่ใต้ชั้นหินที่เหลืออีกประมาณ 2 เมตรเศษ โดยมีน้ำใต้ดินไหลเอ่อท่วมตลอดเวลา ทำให้การขุดเจาะเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า
อ้างอิงข้อมูลจากข่าวสด พ.ต.ท.รัตพงศ์ นิตยรวีวาร รอง ผกก.สืบสวน สภ.พัฒนานิคม ซึ่งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระบุว่า แม้ทีมกู้ภัยจะอ่อนล้าจนต้องยุติภารกิจช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา แต่กลิ่นที่พบบ่งบอกชัดเจนว่าร่างผู้เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม โดยปฏิบัติการในวันนี้ (17 ม.ค.) จะเน้นการเร่งตักหินส่วนที่เหลือออก ซึ่งคาดว่าจะเป็น “วันสุดท้าย” ที่จะสามารถนำร่างครูเล็กขึ้นมาบำเพ็ญกุศลเคียงข้างพี่สาวได้สำเร็จ
อัปเดตล่าสุด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เขตพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระบุว่า ภารกิจค้นหาร่างครูเล็กจะเริ่มลงหน้างานประมาณ 09.00 น. เพื่อค้นหาร่างผู้เสียชีวิตต่อไป (ดูคลิป).
