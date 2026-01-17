ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:34 น.
53

17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS เวสต์แฮม ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS เวสต์แฮม
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : West Ham United

วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – เวสต์แฮม

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ ริชาร์ลิซอน, โมฮาเหม็ด คูดุส, เจมส์ แมดดิสัน, เดยัน คูลูเซฟสกี้ และ ลูคัส เบิร์กวัลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ปาเป้ ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โดมินิค โซลันกี้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ร็องดัล โคโล่ มูอานี่

Credit : Tottenham Hotspur

เวสต์แฮม

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพขุนค้อน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต ซานโต จะยังไม่มีชื่อของ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ กับ คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อัลฟองซ์ อเรโอล่า พร้อมแนวรับ 4 คน อารอน วาน-บิสซาก้า, แม็กซ์ คิลแมน, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, โอลลี่ สการ์เลส แดนกลางเป็น เฟรดดี้ พ็อตต์ส, โทมัส ซูเชค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาร์ร็อด โบเว่น, มาเตอัส เฟอร์นานเดส, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วาเลนติน คาสเตลลานอส

Credit : West Ham United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS เวสต์แฮม

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 13/09/25 เวสต์แฮม 0-3 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/05/25 เวสต์แฮม 1-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/10/24 สเปอร์ส 4-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/04/24 เวสต์แฮม 1-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 07/12/23 สเปอร์ส 1-2 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)

เวสต์แฮม

  • 11/01/26 ชนะ ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส 2-1 (ต่อเวลาพิเศษ, เอฟเอ คัพ)
  • 06/01/26 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 แพ้ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล – ร็องดัล โคโล่ มูอานี่

เวสต์แฮม (4-2-3-1) : อัลฟองซ์ อเรโอล่า (GK) – อารอน วาน-บิสซาก้า, แม็กซ์ คิลแมน, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, โอลลี่ สการ์เลส – เฟรดดี้ พ็อตต์ส, โทมัส ซูเชค – จาร์ร็อด โบเว่น, มาเตอัส เฟอร์นานเดส, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ – วาเลนติน คาสเตลลานอส

Credit : West Ham United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

สเปอร์ส 2-1 เวสต์แฮม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 17/1/69 ฟันเด่น 9 ทั้งใบเต็ม-เลขธูปมงคล คอหวยห้ามพลาด

33 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

5 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ใบสั่งรวย เลขเด็ด มิสเตอร์บอล งวด 17 ม.ค. 69 จัดหนักชุดใหญ่ 2 ตัว 3 ตัวเน้นๆ

24 นาที ที่แล้ว
หลานฆ่าน้าป้า พัฒนานิคมลพบุรี ข่าวอาชญากรรม

ลึก 18 เมตร! กู้ภัยรุดค้นร่าง “ครูเล็ก” ถูกหลานโหดฆ่าฝังบ่อ ปมแรงจูงใจยังต้องเค้น

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

35 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

แผงหวยแตก! เลขธูปแม่จำเนียร 17 1 69 ปรากฏเลข 3 ตัวชัด รีบซื้อก่อนหวยออกบ่ายนี้

45 นาที ที่แล้ว
เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดชีวิตปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69 Line News

เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวโกงความตาย หวยงวด 17 ม.ค.69

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 17 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! แปลปกสลาก 17/1/69 ถอดรหัสลับ เลขเด็ดปริศนาอาชาพารวย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราม2 ยุบ เพราะ ข่าวการเมือง

ดร.สนธิ เจาะสาเหตุ “ถนนพระราม 2” ไม่พังก็ยุบ ก่ออุบัติเหตุซ้ำซากเพราะอะไร ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ไก่ เจ้าพายุ ปล่อยเลขเด็ด 17 ม.ค. 69 พร้อมชุดเด่น 2-3 ตัวท้าย ก่อนหวยออกบ่ายนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสธเอฟเพนกวิน ข่าวการเมือง

อาลัย “เสธ.เอฟ” ชลธิศ อดีตแกนนำสนท. เสียชีวิตในวัย 26 ปี ฌาปนกิจวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก! เลขขันน้ำมนต์ คำชะโนด งวด 17 ม.ค. 69 น้ำตาเทียนลุ้นรวยรับวันครู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วุ่นหนัก! ถนนพระราม 2 ยุบตัว ใกล้จุุดเครนถล่ม กระบะหัวทิ่มตกหลุม-จราจรติดขัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัครสส. สุโขทัย เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

ผู้สมัคร สส. สุโขทัย 4 เขต เช็กเบอร์พรรค ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. หนองบัวลำภู 3 เขต 32 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยงวด 17 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด ตรวจหวย

ตรวจหวย 17 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก แบบแบ่งเขต รวม 5 เขต จำนวน 34 รายชื่อ ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 5 เขต เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เลือกตั้ง 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 17 1 69 ดูดวง

2 ราศี คู่รักพารวย! ยิ่งทะเลาะยิ่งได้ทรัพย์ก้อนโต ช่วงนี้แฟนนำโชคมาให้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด &quot;ทหาร&quot; ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด “ทหาร” ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี ข่าวต่างประเทศ

รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:34 น.
53
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 17/1/69 ฟันเด่น 9 ทั้งใบเต็ม-เลขธูปมงคล คอหวยห้ามพลาด

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569

ใบสั่งรวย เลขเด็ด มิสเตอร์บอล งวด 17 ม.ค. 69 จัดหนักชุดใหญ่ 2 ตัว 3 ตัวเน้นๆ

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
หลานฆ่าน้าป้า พัฒนานิคมลพบุรี

ลึก 18 เมตร! กู้ภัยรุดค้นร่าง “ครูเล็ก” ถูกหลานโหดฆ่าฝังบ่อ ปมแรงจูงใจยังต้องเค้น

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569

แผงหวยแตก! เลขธูปแม่จำเนียร 17 1 69 ปรากฏเลข 3 ตัวชัด รีบซื้อก่อนหวยออกบ่ายนี้

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
Back to top button