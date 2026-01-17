สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69
17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS เวสต์แฮม ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS เวสต์แฮม
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – เวสต์แฮม
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ ริชาร์ลิซอน, โมฮาเหม็ด คูดุส, เจมส์ แมดดิสัน, เดยัน คูลูเซฟสกี้ และ ลูคัส เบิร์กวัลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ปาเป้ ซาร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โดมินิค โซลันกี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ร็องดัล โคโล่ มูอานี่
เวสต์แฮม
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพขุนค้อน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต ซานโต จะยังไม่มีชื่อของ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ กับ คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อัลฟองซ์ อเรโอล่า พร้อมแนวรับ 4 คน อารอน วาน-บิสซาก้า, แม็กซ์ คิลแมน, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, โอลลี่ สการ์เลส แดนกลางเป็น เฟรดดี้ พ็อตต์ส, โทมัส ซูเชค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาร์ร็อด โบเว่น, มาเตอัส เฟอร์นานเดส, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วาเลนติน คาสเตลลานอส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS เวสต์แฮม
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 13/09/25 เวสต์แฮม 0-3 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 04/05/25 เวสต์แฮม 1-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/24 สเปอร์ส 4-1 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 02/04/24 เวสต์แฮม 1-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 07/12/23 สเปอร์ส 1-2 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 28/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
เวสต์แฮม
- 11/01/26 ชนะ ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส 2-1 (ต่อเวลาพิเศษ, เอฟเอ คัพ)
- 06/01/26 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 แพ้ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ ไบรท์ตัน 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์, มาธิส แตล – ร็องดัล โคโล่ มูอานี่
เวสต์แฮม (4-2-3-1) : อัลฟองซ์ อเรโอล่า (GK) – อารอน วาน-บิสซาก้า, แม็กซ์ คิลแมน, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ, โอลลี่ สการ์เลส – เฟรดดี้ พ็อตต์ส, โทมัส ซูเชค – จาร์ร็อด โบเว่น, มาเตอัส เฟอร์นานเดส, ไครเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ – วาเลนติน คาสเตลลานอส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
สเปอร์ส 2-1 เวสต์แฮม
