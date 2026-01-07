ข่าว

สวยสยอง! สาวเตือนภัย ฉีดฟิลเลอร์คลินิกดัง ทำหน้าเบี้ยว-บวมผิดรูป จี้แพทยสภาสอบด่วน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 11:20 น.
สาววัย 37 ปี เตือนภัยคนอยากสวย หลงเชื่อโปรโมชั่นราคาถูก ฉีดฟิลเลอร์เข้าหน้า สุดท้ายคลินิกดังพัทยาทำหน้าบวม-เบี้ยวผิดรูป ร้องแพทยสภาตรวจสอบด่วน

กลายเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนใจสำหรับคนรักความงาม เมื่อหญิงรายหนึ่ง วัย 37 ปี ออกมาเตือนภัยสวยสยอง หลังตกเป็นเหยื่อของการทำศัลยกรรมที่ผิดพลาด จนใบหน้าที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นบวมเบี้ยวผิดรูป และต้องใช้ชีวิตอยู่กับการรักษาพยาบาลที่ไร้จุดหมายมานานเกือบ 2 ปี

นางสาวมน (นามสมมติ) ย้อนรอยฝันร้ายที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยเธอตั้งใจเพียงจะไปรักษาฝ้าที่คลินิกแห่งหนึ่งในพัทยาที่ดูมีมาตรฐาน แต่กลับถูกพนักงานกล่อมให้ฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าด้วยโปรโมชั่นเย้ายวนใจ 33,999 บาท เธอหลงเชื่อและจ่ายเงินไปรวม 40,000 บาท ก่อนจะถูกฉีดฟิลเลอร์เข้าใบหน้ากว่า 29 ซีซี

ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์ ใบหน้าที่ควรจะสวยกลับเริ่มบวมผิดรูปจนน่าเกลียด เมื่อเธอกลับไปถาม คลินิกกลับบอกเพียงว่า “ไม่เป็นไร” พร้อมอัดฟิลเลอร์ซ้ำเข้าไปอีก 10 ซีซี รวมเป็น 39 ซีซี พร้อมให้ยาลดบวมมากินเพื่อประทังอาการ จนเวลาล่วงเลยไปกว่าหนึ่งปีแต่อาการกลับไม่ดีขึ้นแม้แต่น้อย

หลังจากนั้น น.ส.มน ตัดสินใจเข้าตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อหาสาเหตุของอาการดังกล่าวว่าเป็นการแพ้สารอะไรหรือไม่ ซึ่งผลยืนยันว่าเธอไม่ได้มีอาการแพ้ใด ๆ ทั้งสิ้น นั่นยิ่งทำให้เจ้าตัวมั่นใจได้ว่าอาการทั้งหมดอาจเกิดขึ้นเพราะการฉีดฟิลเลอร์

จนเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ทางคลินิกได้ส่งตัวให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งการรักษาครั้งแรกอาการบวมเริ่มลดลง และปัจจุบันอาการก็ดีขึ้นมาก

นางสาวมน ผู้เสียหาย เผยว่า เบื้องต้นเธอได้เข้าแจ้งความไว้แล้วที่ สภ.สัตหีบ และร้องเรียนไปยังแพทยสภาแล้ว ส่วนทางคลินิกได้มีการเยียวยาเป็นเงินจำนวนหนึ่ง แต่ น.ส.มน ยืนยันว่าการที่ตัดสินใจแจ้งความและร้องเรียนนั้นไม่ได้ทำเพราะเรื่องเงิน แต่ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะไม่แน่ใจว่าผู้ที่ฉีดฟิลเลอร์ให้เธอนั้นเป็นแพทย์จริงหรือไม่ และชื่อที่ติดหน้าห้องกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นแพทย์ทำหัตถการนั้นไม่ตรงกัน

อ้างอิงจาก : ฉลาม นิวส์

