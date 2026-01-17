แมนยู พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69
17 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น.
- สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนยู – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือใหม่ ไมเคิล คาร์ริค จะไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ และ เช เลซี่ย์ ที่ติดโทษแบน รวมไปถึง นุสแซร์ มาซราวี ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, เลนี่ โยโร่, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น มานูเอล อูการ์เต้, คาเซมิโร่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ พาทริค ดอร์กู, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาเธอุส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามิน เชชโก้
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, รูเบน ดิอาส, จอห์น สโตนส์, ออสการ์ บ็อบบ์, มาเตโอ โควาซิช และ ซาวินโญ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมแนวรับ 4 คน มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี โรดรี้ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แบร์นาร์โด้ ซิลวา, รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 14/09/25 แมนซิตี้ 3-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 06/04/25 แมนยู 0-0 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 15/12/24 แมนซิตี้ 1-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 10/08/24 แมนซิตี้ 1-1 แมนยู (คอมมิวนิตี้ ชิลด์)
- 25/05/24 แมนซิตี้ 1-2 แมนยู (เอฟเอ คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
- 11/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
แมนฯ ซิตี้
- 13/01/26 ชนะ นิวคาสเซิล 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 10/01/26 ชนะ เอ็กเซเตอร์ 10-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์ (4-3-3) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – ไคล์ วอล์คเกอร์, ยัลมาร์ เอคดัล, มักซิม เอสเตฟ, ลูคัส ปิแรส – เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ฟลอเรนติโน่, จอช ลอเรนต์ – มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์, อาร์มันโด้ โบรย่า, ไจดอน แอนโธนี่
แมนยู (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, อายเดน เฮเว่น, ลิซานโดน มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส – พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามิน เชชโก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนยู 2-3 แมนซิตี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: