แมนยู พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:46 น.
17 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS แมนซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น.
  • สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล แมนยู – แมนซิตี้

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือใหม่ ไมเคิล คาร์ริค จะไม่มีชื่อของ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ ที่มีอาการบาดเจ็บ และ เช เลซี่ย์ ที่ติดโทษแบน รวมไปถึง นุสแซร์ มาซราวี ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, เลนี่ โยโร่, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น มานูเอล อูการ์เต้, คาเซมิโร่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ พาทริค ดอร์กู, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาเธอุส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามิน เชชโก้

Credit : Manchester United

แมนฯ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, รูเบน ดิอาส, จอห์น สโตนส์, ออสการ์ บ็อบบ์, มาเตโอ โควาซิช และ ซาวินโญ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมแนวรับ 4 คน มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, นาธาน อาเก้, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี โรดรี้ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ แบร์นาร์โด้ ซิลวา, รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS แมนซิตี้

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 14/09/25 แมนซิตี้ 3-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/04/25 แมนยู 0-0 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/12/24 แมนซิตี้ 1-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/08/24 แมนซิตี้ 1-1 แมนยู (คอมมิวนิตี้ ชิลด์)
  • 25/05/24 แมนซิตี้ 1-2 แมนยู (เอฟเอ คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

  • 11/01/26 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ลีดส์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)

แมนฯ ซิตี้

  • 13/01/26 ชนะ นิวคาสเซิล 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 10/01/26 ชนะ เอ็กเซเตอร์ 10-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์ (4-3-3) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) – ไคล์ วอล์คเกอร์, ยัลมาร์ เอคดัล, มักซิม เอสเตฟ, ลูคัส ปิแรส – เลสลี่ย์ อูโกชุควู, ฟลอเรนติโน่, จอช ลอเรนต์ – มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์, อาร์มันโด้ โบรย่า, ไจดอน แอนโธนี่

แมนยู (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, อายเดน เฮเว่น, ลิซานโดน มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – คาเซมิโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส – พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามิน เชชโก้

Credit : Manchester City

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนยู 2-3 แมนซิตี้

 

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:46 น.
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

