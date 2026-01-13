เปิดวาร์ป ลีร่า ผู้รับบท Nico Robin ใน One Piece ซีซั่น 2 ลงจอ Netflix 10 มี.ค.นี้
รู้จัก เลร่า อาโบวา (Lera Abova) ผู้รับบท ‘นิโค โรบิน’ ใน One Piece ซีซั่น 2 สาวสวยมาดเท่ตรงปกสุด ๆ จากนางแบบสู่นักแสดง เตรียมฉาย Netflix 10 มี.ค.นี้
การรอคอยของเหล่าโจรสลัดหมวกฟางใกล้สิ้นสุดลงแล้ว Netflix ประกาศปักหมุดวันฉาย One Piece ซีซั่น 2 อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มีนาคมนี้ ล่าสุดซีรีส์ฉบับคนแสดง (Live Action) เตรียมพาผู้ชมเข้าสู่มหากาพย์อลาบาสตา (Alabasta Saga) หนึ่งในเนื้อเรื่องที่แฟนการ์ตูนทั่วโลกหลงรักมากที่สุดกับเรื่องราวการผจญภัยในอาณาจักรทะเลทรายและภัยคุกคามจากองค์กร ‘บาร็อกเวิร์คส์’ (Baroque Works)
สิ่งที่ทำเอาโซเชียลแทบแตก คือการเผยโฉมหน้าของนักแสดงที่จะมารับบท นิโค โรบิน (Nico Robin) นักโบราณคดีสาวผู้ลึกลับและเปี่ยมเสน่ห์ ซึ่งผู้ที่คว้าบทบาทสำคัญนี้ไปครองคือ เลร่า อาโบวา (Lera Abova) นักแสดงสาวมาดเท่ที่แฟน ๆ ต่างลงความเห็นว่าแคสมาได้ตรงปกสุด ๆ
Netflix พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่ากับความตาถึงในการคัดเลือกนักแสดงที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณตัวละครของ อ.โอดะ ออกมาได้ดีที่สุด โดยเหตุผลที่ทำให้ Lera Abova เหมาะสมกับบทนิโค โรบิน คือ เลร่า อาโบวา กิดที่รัสเซียและเติบโตในหลายประเทศ เธอเริ่มต้นอาชีพจากการเป็นนางแบบได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกจนประสบความสำเร็จ ประสบการณ์นี้ทำให้เจ้าตัวมีบุคลิกที่ดูสง่า น่าเกรงขาม และมีมาดที่นิ่งสงบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรบิน
นอกจากนี้เธอยังเคยแสดงฝีมือการแสดงจากผลงานภาพยนตร์เรื่อง Anna (2019) ถือเป็นเวทีแจ้งเกิดที่ทำให้เห็นว่าเธอถนัดบทบาทตัวละครที่มีความซับซ้อนและลึกลับ ไม่ใช่แค่บทบู๊เท่านั้น แต่เธอยังผ่านงานแสดงทั้งแนวตลกใน Pitch Perfect: Bumper in Berlin และแนวดราม่าระทึกขวัญใน Exterritorial ของ Netflix ที่ช่วยปูพื้นฐานให้เธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าทางได้ดี แม้ไม่ต้องพูดเยอะ ตามสไตล์ของโรบิน
ในซีซั่น 2 นี้ แฟน ๆ จะยังไม่ได้เห็นเธอในฐานะลูกเรือหมวกฟางทันที แต่เธอจะปรากฏตัวในบทบาท ‘มิสออลซันเดย์’ (Miss All Sunday) บทบาทนี้จะเปิดโอกาสให้เลร่าได้แสดงความร้ายกาจที่แฝงไปด้วยความฉลาดและเยือกเย็น เธอต้องใช้พลังจากผลปิศาจปั่นป่วนเหตุการณ์เบื้องหลัง เพื่อเป้าหมายในการค้นหาความจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกปิดซ่อนไว้
หัวใจสำคัญของตัวละครนี้ไม่ใช่ความโหดร้าย แต่คือความโดดเดี่ยวและการวิ่งหนีการหักหลังมาทั้งชีวิต ซึ่งนักแสดงสาวต้องถ่ายทอดความซับซ้อนนี้ออกมาเพื่อให้ผู้ชมค่อย ๆ ตกหลุมรักตัวละครนี้ในที่สุด
สำหรับคนที่อยากรู้จัก เลร่า อาโบวา ให้มากขึ้นสามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรม leraabova
เตรียมตัวพบกับลูฟี่และพรรคพวก พร้อมการเปิดตัวที่น่าจับตามองของ Lera Abova ในบท นิโค โรบิน ได้ใน One Piece ซีซั่น 2 สตรีมพร้อมกันทั่วโลก 10 มีนาคมนี้ ทาง Netflix
