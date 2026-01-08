บันเทิงบันเทิงเกาหลี

จีซู-ซออินกุก ลงจอ Boyfriend on Demand ตะลุยรักโลกเสมือน Netflix ปีนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 17:55 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 17:56 น.
57
จีซู-ซออินกุก ซีรีส์ Boyfriend on Demand

จีซู BLACKPINK ประกบ ซออินกุก ในซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี Boyfriend on Demand เตรียมฟินเคมีใหม่ในโลกเสมือนจริง ปักหมุดฉาย Netflix ทั่วโลกปี 2026

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนคลับของพี่ใหญ่แห่งวง BLACKPINK ล่าสุด Netflix ประกาศไลน์อัพซีรีส์ใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดกับการโคจรมาพบกันของซุปตาร์ระดับโลก คิมจีซู และพระเอกหนุ่มมากฝีมือ ซออินกุก ในซีรีส์โรแมนติกพล็อตล้ำ Boyfriend on Demand

งานนี้ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ เพราะเดิมทีโปรเจกต์นี้มีกำหนดฉายทางช่อง MBC ของเกาหลีใต้ แต่ล่าสุด Netflix ได้คว้าสิทธิ์ฉายและยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า ซีรีส์เรื่องนี้จะลงจอให้แฟน ๆ ทั่วโลกได้ชมกันในฐานะ Netflix Original Series ในปี 2026 อย่างแน่นอน

Boyfriend on Demand เป็นผลงานการกำกับของ คิมจองชิก ที่จะพาผู้ชมดำดิ่งไปสู่เรื่องราวความรักยุคดิจิทัล เล่าถึงเรื่องราวของ ซอมิแร โปรดิวเซอร์เว็บตูนสาวผู้ยุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลาให้ความรัก เธอโหยหาความสัมพันธ์แต่ไม่อยากเจ็บปวดจึงตัดสินใจสมัครใช้บริการ Monthly Boyfriend (แฟนรายเดือน) ซึ่งเป็นระบบจำลองการเดตในโลกเสมือนจริง

ในโลกเสมือนนั้น เธอได้พบกับหนุ่มในฝันที่สมบูรณ์แบบจนเกินจริง แต่นั่นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ปลุกความปรารถนาในความรักที่แท้จริงในใจเธอให้ตื่นขึ้น

Boyfriend on Demand-2

สำหรับ คิม จีซู (JISOO) รับบท ซอมิแร ในบทบาทชองโปรดิวเซอร์สาวที่คุ้นเคยกับการไม่มีแฟนเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งเหยิง จนกระทั่งได้ลองใช้เครื่องจำลองแฟนหนุ่ม

ผลงานที่ผ่านมา จีซู ก้าวสู่เส้นทางการแสดงอย่างเต็มตัว โดยเรื่องนี้นับเป็นบทนำเรื่องสำคัญต่อจาก Snowdrop และ Newtopia

Boyfriend on Demand

ส่วน ซออินกุก (Seo In Guk) รับบท พัคคยองนัม เพื่อนร่วมงานและโปรดิวเซอร์เว็บตูนคู่แข่งของซอมิแร เขาเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่มีบุคลิกเย็นชาและเฉยเมย ทำให้มิแรศรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ใกล้ แต่ภายใต้ความเย็นชานั้นเขามีความลับซ่อนอยู่ และจะเป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาปั่นป่วนหัวใจของเธอ

ก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มคิวทองที่มีผลงานรอจ่อคิวเพียบ ทั้ง Twelve, Smoking Gun และเคยฝากฝีมือไว้ใน Reply 1997 และ Café Minamdang

แม้รายละเอียดจะยังเปิดเผยออกมาไม่มาก แต่ Netflix ยืนยันว่าซีรีส์กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิต มีรายงานว่ากองถ่ายได้เดินทางไปถ่ายทำที่ประเทศฟิลิปปินส์และเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

นอกจากคู่พระนางเบอร์ต้นแล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ยังขนทัพนักแสดงมาร่วมสร้างสีสันอีกเพียบ ได้แก่ Ryu Abel, Park Ji Ho as Kim Seung Hun, Kang Min Woo, Song Ha Na, Yoo Sun Ho, Kim Sung Cheol, Gong Min Jung, Seo Hyo Rim และ Ko Kyu Pil

แฟนซีรีส์และเหล่าบลิ๊งค์ อดใจรอกันอีกนิด เตรียมพบกับความรักในโลกเสมือนที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงในโลกความเป็นจริงได้ทาง Netflix ปี 2026 นี้

ซีรีส์ Boyfriend on Demand
ภาพจาก Instagram : netflixkr
จีซู BLACKPINK-3
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซู BLACKPINK-2
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซู BLACKPINK
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
ซออินกุก พระเอกซีรีส์ Boyfriend on Demand-3
ภาพจาก Instagram : seo_cccc
ซออินกุก พระเอกซีรีส์ Boyfriend on Demand-2
ภาพจาก Instagram : seo_cccc
ซออินกุก พระเอกซีรีส์ Boyfriend on Demand
ภาพจาก Instagram : seo_cccc

ข้อมูลจาก : whats-on-netflix

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

