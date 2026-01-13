ลูกสาววอนสื่อช่วย แม่ถูกหลอกโอนเงินนาน 10 ปี ยอมกินมาม่าเพื่อเปย์โจร หวังรวยร้อยล้าน

ข่าว

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 10:41 น.
57
ลูกสาวร้องสื่อ แม่ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนาน 10 ปี หวังได้คืนร้อยล้าน สลดใจยอมกินมาม่าประทังชีวิตเพื่อเก็บเงินเปย์โจรสาว ครอบครัวเตือนไม่ฟัง

ลูกสาวหมดหนทางเข้าร้องสื่อเพื่อขอความช่วยเหลือ หลังแม่ถูกมิจฉาชีพสาวชักชวนเข้าร่วมโครงการ “รากหญ้าเกษตร” พร้อมอ้างมีงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลและธนาคารโลกจัดสรรเงินมหาศาลคืนให้แก่ชาวบ้าน ทำให้แม่ของผู้ร้องหลงเชื่อและโอนเงินให้โจรสาวคนนี้ต่อเนื่องเกือบ 10 ปี แม้ครอบครัวเตือนก็ไม่ฟัง

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน มิจฉาชีพรายนี้ใช้กลอุบายล่อใจว่า “โอน 100 บาท ได้คืน 1 ล้าน” หรือ “โอน 1,000 บาท ได้ทั้งบ้านและรถ” แม้เวลาจะล่วงเลยมานานและไม่เคยมีใครได้เงินคืนจริงแม้แต่คนเดียว แต่แม่และชาวบ้านบางส่วนยังคงปักใจเชื่ออย่างหัวปักหัวปำ

ครั้งหนึ่งแม่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล แต่มิจฉาชีพรายนี้ก็ยังทักแชตมาทวงเงิน แม้แม่จะบอกไม่ว่าไม่มีเงินเพราะป่วยหนักนอนโรงพยาบาล แต่อีกฝ่ายกลับสั่งให้ไปขอเงินลูกมาโอนให้เขาแทน

ผู้ร้องเล่าต่อว่า เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เธอเพิ่งได้เดินทางกลับไปหาแม่ที่ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และได้เห็นซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเต็มถังขยะ เมื่อเค้นถามความจริงจากแม่จึงทราบว่า ‘แม่ยอมกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อประทังชีวิต และเก็บเงินเพื่อโอนไปให้มิจฉาชีพ’ นอกจากนั้นยังพบว่า แม่ได้นำเงินประกันชีวิตของยายจำนวน 30,000 บาท โอนไปให้โจรจนหมดเกลี้ยง เมื่อคนในครอบครัวตักเตือน แม่กลับด่าทอและเลือกปกป้องมิจฉาชีพมากกว่าลูกสาวตัวเอง

ทางด้านคดีความ ลูกสาวระบุว่า เคยปรึกษาตำรวจแต่กลับได้รับคำตอบว่าทำอะไรไม่ได้ เนื่องจากแม่เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่ไม่ยอมไปแจ้งความเอง และยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ขณะที่มิจฉาชีพหญิงรายนี้ซึ่งมีประวัติฉ้อโกงมาตั้งแต่ปี 2550 สามารถหลอกเงินจากเหยื่อได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารหลายแห่งที่ให้เหยื่อโอนสลับกันไปมา และยังคงลอยนวล ทั้งยังท้าทายครอบครัวผู้เสียหายว่า “ถ้าแน่จริงจับให้ได้ ตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอก”

ปัจจุบันครอบครัวผู้เสียหายตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะแม่ยังคงหลงเชื่อและตัดขาดความหวังดีจากลูกสาว จึงตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวเพื่อเตือนภัยสังคมและหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาจัดการกับขบวนการนี้อย่างเด็ดขาด

อ้างอิงจาก : honekrasae

