หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 15:47 น.
54

ประเดิมวันจันทร์แรกของสัปดาห์ ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 12/1/69 พร้อมเจาะสถิติย้อนหลังธันวาคม 68 ใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป เช็กด่วน

เริ่มต้นสัปดาห์การทำงานด้วยความคึกคัก สำหรับคอหวยที่กำลังรอคอยช่วงเวลาแห่งความหวัง หวยลาววันนี้ งวดประจำวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 ถือเป็นโอกาสแก้ตัวและลุ้นรับโชคก้อนโตอีกครั้ง ใครที่มีเลขเด็ดในใจหรือเพิ่งได้แนวทางมาจากสำนักดัง อย่าลืมกำโพยให้แน่นแล้วมารอลุ้นผลไปพร้อมกัน

เกาะติดขอบจอ ถ่ายทอดสดหวยลาว 12/1/69

เตรียมตัวให้พร้อม! การหมุนวงล้อจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศสด ๆ ส่งตรงจาก สปป.ลาว ได้ผ่านทาง Facebook Fanpage: Laolottery Live หรือ Youtube ทางการของหวยลาวพัฒนา

อัปเดตผลหวยลาวพัฒนา งวดวันจันทร์ที่ 12 ม.ค. 69

ทันทีที่การออกรางวัลสิ้นสุดลง เราจะสรุปผลเลขที่ออกทุกรางวัลให้ท่านทราบทันทีด้านล่างนี้:

  • หวยลาว 6 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]

  • หวยลาว 5 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]

  • หวยลาว 4 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]

  • หวยลาว 3 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]

  • หวยลาว 2 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]

สลากพัฒนา 5/45

  • รอผล

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่น่าสนใจ (ย้อนหลังเดือนธันวาคม 2568)

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
05/01/69 3845 845 45
29/12/68 0369 369 69
22/12/68 5963 963 63
15/12/68 6440 440 40
08/12/68 2662 662 62
01/12/68 4105 105 05
24/11/68 2133 133 33
17/11/68 4579 579 79
10/11/68 1187 187 87
03/11/68 1226 226 26
27/10/68 2412 412 12
20/10/68 7480 480 80
13/10/68 9456 456 56
06/10/68 1739 739 39
29/09/68 2774 774 74
22/09/68 9252 252 52
15/09/68 6828 828 28
08/09/68 3798 798 98
01/09/68 4088 088 88
25/08/68 8511 511 11
18/08/68 9795 795 95
11/08/68 6683 683 83
04/08/68 8242 242 42
28/07/68 2528 528 28
21/07/68 1942 942 42
14/07/68 9130 130 30
07/07/68 2066 066 66
30/06/68 5673 673 73
23/06/68 1126 126 26
16/06/68 7743 743 43
09/06/68 1737 737 37
02/06/68 3119 119 19
26/05/68 2146 146 46
19/05/68 4091 091 91
12/05/68 2532 532 32
05/05/68 6279 279 79
28/04/68 0702 702 02
21/04/68 2499 249 49
07/04/68 8159 159 59
31/03/68 6647 647 47
24/03/68 8459 459 59
17/03/68 5480 480 80
03/03/68 0411 411 11
24/02/68 4528 528 28
17/02/68 4176 176 76
10/02/68 8774 774 74
03/02/68 2897 897 97
27/01/68 8324 324 24
20/01/68 0086 086 86
13/01/68 8733 733 33
06/01/68 4609 609 09

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

7 วินาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

41 นาที ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

43 นาที ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โมนิก้า&quot; เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย ข่าว

“โมนิก้า” เด็กเขมรคนดัง อัดคลิปฟาดสื่อไทย ยันไม่เคยไหว้ง้อ ขอกลับมาเรียนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายวิฑูรย์ ยืนยัน ศาลรับฟ้องแล้ว โรม ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาคู่กรณีเป็นแก๊งสแกมเมอร์ ด้านทนาย ลั่น &quot;คนไม่ใช่สแกมเมอร์ ก็จะเมนต์ให้เป็นให้ได้&quot; ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลอาญาประทับฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” คดีหมิ่น “เบน สมิธ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดง เยาวเรศ นางเอกอุทัยเทวี เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร บันเทิง

หาดูยาก แดง เยาวเรศ นางเอกคู่บุญ เยี่ยม ไพรัช สังวริบุตร แฟนละครคิดถึงซึ้ง อบอุ่นหัวใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีอีโอหงษ์ทอง ข่าวอาชญากรรม

ออกหมายจับ “ซีอีโอสาวบ.หงษ์ทอง” เบี้ยวฟังพิพากษาคดีหวยแพง นัดใหม่มี.ค.69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท ข่าว

ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเผาในกัมพูชาทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ลอยเข้ามาในไทย ข่าว

รู้ต้นตอ PM 2.5 พุ่งในไทย เพราะเขมรเผาทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอมนูญเตือนภัยเงียบอาม่าวัย 84 ปอดอักเสบเป็นก้อนใหญ่ ข่าว

อุทาหรณ์ หญิงชราแข็งแรง สูดดมสิ่งนี้หลายปี ปอดอักเสบ-พบก้อนเนื้อใหญ่ รักษาหายยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแผนที่ดิสนีย์แลนด์เมืองไทยใน EEC แสดงพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ เศรษฐกิจ

เช็กให้ชัวร์ “ดิสนีย์แลนด์เมืองไทย” มาแน่ หรือแค่ข่าวลือวนลูป?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก ข่าว

นาทีประวัติศาสตร์! ส่งดาวเทียม THEOS-2A สัญชาติไทยสู่อวกาศ หนุนภารกิจสำรวจโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 15:47 น.
54
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button