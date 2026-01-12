หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์
ประเดิมวันจันทร์แรกของสัปดาห์ ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 12/1/69 พร้อมเจาะสถิติย้อนหลังธันวาคม 68 ใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป เช็กด่วน
เริ่มต้นสัปดาห์การทำงานด้วยความคึกคัก สำหรับคอหวยที่กำลังรอคอยช่วงเวลาแห่งความหวัง หวยลาววันนี้ งวดประจำวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 ถือเป็นโอกาสแก้ตัวและลุ้นรับโชคก้อนโตอีกครั้ง ใครที่มีเลขเด็ดในใจหรือเพิ่งได้แนวทางมาจากสำนักดัง อย่าลืมกำโพยให้แน่นแล้วมารอลุ้นผลไปพร้อมกัน
เกาะติดขอบจอ ถ่ายทอดสดหวยลาว 12/1/69
เตรียมตัวให้พร้อม! การหมุนวงล้อจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศสด ๆ ส่งตรงจาก สปป.ลาว ได้ผ่านทาง Facebook Fanpage: Laolottery Live หรือ Youtube ทางการของหวยลาวพัฒนา
อัปเดตผลหวยลาวพัฒนา งวดวันจันทร์ที่ 12 ม.ค. 69
ทันทีที่การออกรางวัลสิ้นสุดลง เราจะสรุปผลเลขที่ออกทุกรางวัลให้ท่านทราบทันทีด้านล่างนี้:
-
หวยลาว 6 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]
-
หวยลาว 5 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]
-
หวยลาว 4 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]
-
หวยลาว 3 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]
-
หวยลาว 2 ตัว [รออัปเดตผลรางวัล]
สลากพัฒนา 5/45
- รอผล
สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่น่าสนใจ (ย้อนหลังเดือนธันวาคม 2568)
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|05/01/69
|3845
|845
|45
|29/12/68
|0369
|369
|69
|22/12/68
|5963
|963
|63
|15/12/68
|6440
|440
|40
|08/12/68
|2662
|662
|62
|01/12/68
|4105
|105
|05
|24/11/68
|2133
|133
|33
|17/11/68
|4579
|579
|79
|10/11/68
|1187
|187
|87
|03/11/68
|1226
|226
|26
|27/10/68
|2412
|412
|12
|20/10/68
|7480
|480
|80
|13/10/68
|9456
|456
|56
|06/10/68
|1739
|739
|39
|29/09/68
|2774
|774
|74
|22/09/68
|9252
|252
|52
|15/09/68
|6828
|828
|28
|08/09/68
|3798
|798
|98
|01/09/68
|4088
|088
|88
|25/08/68
|8511
|511
|11
|18/08/68
|9795
|795
|95
|11/08/68
|6683
|683
|83
|04/08/68
|8242
|242
|42
|28/07/68
|2528
|528
|28
|21/07/68
|1942
|942
|42
|14/07/68
|9130
|130
|30
|07/07/68
|2066
|066
|66
|30/06/68
|5673
|673
|73
|23/06/68
|1126
|126
|26
|16/06/68
|7743
|743
|43
|09/06/68
|1737
|737
|37
|02/06/68
|3119
|119
|19
|26/05/68
|2146
|146
|46
|19/05/68
|4091
|091
|91
|12/05/68
|2532
|532
|32
|05/05/68
|6279
|279
|79
|28/04/68
|0702
|702
|02
|21/04/68
|2499
|249
|49
|07/04/68
|8159
|159
|59
|31/03/68
|6647
|647
|47
|24/03/68
|8459
|459
|59
|17/03/68
|5480
|480
|80
|03/03/68
|0411
|411
|11
|24/02/68
|4528
|528
|28
|17/02/68
|4176
|176
|76
|10/02/68
|8774
|774
|74
|03/02/68
|2897
|897
|97
|27/01/68
|8324
|324
|24
|20/01/68
|0086
|086
|86
|13/01/68
|8733
|733
|33
|06/01/68
|4609
|609
|09
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ด “อาจารย์หนู” งวด 17 ม.ค.69 มัดรวมเลขมงคล ฟันธงเลขชุดน่าลุ้น 3 ตัว
- หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี
- หวยลาววันนี้ 7/1/69 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา เทียบสถิติย้อนหลัง 5 งวด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: