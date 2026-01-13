ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 09:40 น.
เอาแล้วไง! โดม ปกรณ์ ลัม เริ่มแจกความเท่าเทียม ไล่แคปคอมเมนต์สาว ๆ คุกคามใต้โพสต์ กางเกงวิ่งสีขาว ด้าน แทค ภรัณยู โผล่ปกป้องเมีย ชาวเน็ตแซวโดนเกือบหมดประเทศ

หลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อร่างทอง อย่าง โดม ปกรณ์ ลัม ที่เมื่อช่วงข้ามปีเพิ่งจะตกเป็นข่าวใหญ่จากการเมาแล้วไม่มีสติ โผล่คอมเมนต์ในลักษณะคุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา ลูกสาวของคุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ จนกลายเป็นข่าวใหญ่โต ถูกแจ้งความดำเนินคดีเป็นรายแรก เนื่องจากกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเพิ่งจะประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่โดมคอมเมนต์

ล่าสุด 12 มกราคม 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของตัวเอง ระบุว่า “ผมนั่งไล่แคป คอมเมนต์ คุกคามของสาว ๆ ในโพสต์ กางเกงวิ่งสีขาวอยู่นะครับ”

งานนี้ทำเอาคุณผู้หญิงเกือบค่อนประเทศร้อน ๆ หนาว ๆ นั่งกันไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียว หลายคนพยายามแก้ต่างว่า ดีที่คิดแค่ในใจ เพราะกลัวสามีตัวเองมาเห็น บ้างก็ว่าแค่ไปดูรีวิวกางเกงออกกำลังกายเฉย ๆ และแม้แต่ แทค ภรัณยู ก็ยังต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวใต้โพสต์เพื่อปกป้องภรรยาสุดรัก ระบุว่า “อย่าฟ้อง เมียผมนะ”

 

โดม ปกรณ์ ลัม เอาจริง! ไล่แคปคอมเมนต์สาว ๆ คุกคามใต้โพสต์ กางเกงวิ่งสีขาว-1 โดม ปกรณ์ ลัม เอาจริง! ไล่แคปคอมเมนต์สาว ๆ คุกคามใต้โพสต์ กางเกงวิ่งสีขาว-2

หลังจากนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์จริงทำจริงหรือไม่ หรือแค่โพสต์แซวแฟนคลับเล่นเฉย ๆ แต่บอกเลยว่าถ้าพี่โดมเอาจริง มีหวังผู้หญิงทั้งประเทศต้องได้มารวมตัวกันที่ศาลแบบไม่ได้นัดหมายแน่นอน

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1

คอมเมนต์ชาวเน็ต-2

 

โดม ปกรณ์ ลัม ทำเครื่องดื่มสุขภาพ
ภาพจาก TikTok : domepakornlamofficial

อ้างอิงจาก : FB Dome Pakorn Lam

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 09:40 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

