อำลา ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา อดีตแชมป์ลุมพินี จากไปวัย 73 ปี ปิดฉากยอดฝีมือ
สิ้นตำนาน ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา เสียชีวิตในวัย 73 ปี ยอดมวยสายบุรี อดีตแชมป์มวยลุมพินี ก่อนผันตัวเป็นเซียนมวย ดูแลครอบครัวจนวาระสุดท้าย
วงการมวยไทยอาลัยยิ่งกับการจากไปของ ขุนพลน้อย เกียรติสุริยา หรือ นายธวัชชัย ประสาทศิลป์ ที่แฟนมวยยุคคลาสสิกรู้จักกันในฉายา ‘ยอดมวยสายบุรี’ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 สิริรวมอายุ 73 ปี ทิ้งไว้เพียงตำนานการชกที่ดุดันและเทคนิคแพรวพราวในช่วงยุคทองของมวยไทย
ขุนพลน้อย ถือเป็นหนึ่งในยอดขุนพลแห่งสังเวียนผ้าใบช่วงปี พ.ศ. 2516 – 2518 สร้างชื่อเสียงกระหึ่มจากภาคใต้สู่เมืองหลวง ด้วยลีลาการชกที่หาตัวจับยาก เคยปะทะกำปั้นกับยอดมวยระดับพระกาฬมาแล้วนับไม่ถ้วน วันนี้ทีมข่าวขอพาย้อนรอยประวัติและเกียรติประวัติของยอดมวยผู้นี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความทรงจำครั้งสุดท้าย
นายธวัชชัย ประสาทศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2496 เป็นชาวอ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี บุตรของ ส.ต.ท. หยด และนางสุพิศ ประสาทศิลป์ เริ่มสวมนวมชกมวยตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี ตระเวนชกสั่งสมชื่อเสียงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจบชั้น ม.ศ. 3 ในวัย 14 ปี เขาตัดสินใจติดตามลูกพี่ลูกน้องอย่าง นพเดช เกียรติสุริยา เข้ามาแสวงโชคในกรุงเทพมหานคร จนแจ้งเกิดเป็นดาวดังในเวลาต่อมา
ในช่วงปีทอง (พ.ศ. 2516 – 2518) ขุนพลน้อยได้สร้างผลงานมาสเตอร์พีซไว้มากมาย โดยมีสถิติการชกที่น่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะ ณรงค์น้อย เกียรติบัณฑิต ยอดมวยจังหวะฝีมือ, คว้าชัยเหนือ วิชาญน้อย พรทวี นักชกผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค รวมทั้งผงาดคว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวท (130 ปอนด์) เวทีราชดำเนิน ด้วยการเอาชนะ ‘ไอ้หมูแข้งทอง’ หรือ ผุดผาดน้อย วรวุฒิ (ก่อนจะเสียเข็มขัดให้กับ ‘ฉลามขาว’ วิชิต ลูกบางปลาสร้อย ในเวลาต่อมา)
เส้นทางอาชีพของขุนพลน้อยมีทั้งช่วงรุ่งโรจน์และช่วงพักเบรก เขาเคยหยุดชกไปถึง 2 ปี ก่อนจะกลับมาอีกครั้งภายใต้ชื่อ ‘ขุนพลน้อย ห้าพลัง’ ในสังกัดของเฮียโหงว ห้าพลัง หรือ ชัยวัฒน์ พลังวัฒนกิจ เจ้าตัวเคยรับราชการกรมสารวัตรทหาร แต่ต้องลาออกเพื่อเดินทางไปชกมวยไทยที่ประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นขึ้นเวทีชกครั้งสุดท้ายโดยสามารถเอาชนะคะแนน ชัยสิทธิ์ ลูกสำรอง ปิดฉากอาชีพอย่างสวยงาม
หลังจาก เฮียโหงว ผู้เป็นหัวหน้าคณะเสียชีวิต ขุนพลน้อยผันตัวมาเป็นเซียนมวยอยู่ที่เวที และประกอบอาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อดูแลครอบครัว โดยสมรสกับ นางพีรยา ประสาทศิลป์ และมีทายาทด้วยกัน 2 คน
