โดม โพสต์ซึ้งถึงภรรยา ‘เมทัล’ คนที่รู้จักตัวตนมากที่สุด หลังฝ่ามรสุมดราม่า

โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ภาพคู่ภรรยา ‘เมทัล’ ทานอาหารเติมพลังใจ พร้อมแคปชั่นสุดซึ้ง คนข้างกายในทุกสถานการณ์-รู้จักตัวตนมากที่สุด หลังผ่านมรสุมดราม่า แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจแน่น
หลังจากที่ โดม ปกรณ์ ลัม ผ่านพ้นมรสุมดราม่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรณีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมต่อ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จนเจ้าตัวต้องเดินทางไปขอโทษด้วยตัวเองที่พรรคไทยสร้างไทย ล่าสุด หนุ่มโดมเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ พร้อมเผยโมเมนต์ความสุขเล็ก ๆ กับภรรยาคู่ใจ
โดม ปกรณ์ ลัม เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam อีกครั้ง ด้วยการโพสต์ภาพขณะไปรับประทานอาหารค่ำกับ เมทัล สุขขาว ภรรยาสาว โดยบรรยากาศในภาพเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและอบอุ่น เจ้าตัวระบุข้อความสั้น ๆ ที่สื่อความหมายถึงความขอบคุณที่มีต่อคู่ชีวิตว่า “ทานข้าวเย็น กับคนที่อยู่ข้าง ๆ ในทุกสถานการณ์ และรู้จักตัวตนผมมากที่สุด”
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นพระเอกหนุ่มในลุคสบาย ๆ สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำ ในขณะที่สาวเมทัลมาในลุคสดใสด้วยเสื้อคล้องคอลายสีเขียว-ขาว กำลังฉีกขนมปังทานด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา โดมได้โพสต์ภาพเริ่มต้นปีใหม่ ดูแลสุขภาพด้วยการไปวิ่งที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร พร้อมระบุแคปชั่นว่า “วิ่งแรกของปี”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป แฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ โดยส่วนใหญ่มองว่าเมื่อทำผิดแล้วกล้ายอมรับผิดและแก้ไขสังคมก็พร้อมให้อภัย อาทิ
“ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปด้วยดี สำคัญมีความสุขกับปัจจุบันกับคนที่เรารักที่รักเราเป็นพอครับ”
“ควรเลิกทานได้แล้วคับพี่ ของมึนเมา ผิดก็ว่าตามผิดพี่ ปีใหม่แล้วขอให้เจอแต่เรื่องดี ๆ คับ”
“ก็แค่ ผช. คนนึง ที่ดันเมาแล้วทะลึ่งผิดที่ผิดเวลา แล้วออกมายอมรับผิด แมนดี อย่าลืมขอโทษเมียด้วยนะคะ ส่วนดิฉันขอให้กำลังใจค่ะ”
“นี่และดี 100 ครั้งพลาดครั้งเดียวถึงขั้นเกลียดกัน ถ้าเขาทำซ้ำ ๆ หลายครั้งอันนั้นเรียกไม่พลาดค่ะ”
