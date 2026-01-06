ข่าวดาราบันเทิง

โดม โพสต์ซึ้งถึงภรรยา ‘เมทัล’ คนที่รู้จักตัวตนมากที่สุด หลังฝ่ามรสุมดราม่า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 09:35 น.
59
โดม โพสต์ซึ้งถึง เมทัล คนเดียวที่เคียงข้างทุกสถานการณ์

โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ภาพคู่ภรรยา ‘เมทัล’ ทานอาหารเติมพลังใจ พร้อมแคปชั่นสุดซึ้ง คนข้างกายในทุกสถานการณ์-รู้จักตัวตนมากที่สุด หลังผ่านมรสุมดราม่า แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจแน่น

หลังจากที่ โดม ปกรณ์ ลัม ผ่านพ้นมรสุมดราม่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรณีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมต่อ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จนเจ้าตัวต้องเดินทางไปขอโทษด้วยตัวเองที่พรรคไทยสร้างไทย ล่าสุด หนุ่มโดมเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ พร้อมเผยโมเมนต์ความสุขเล็ก ๆ กับภรรยาคู่ใจ

โดม ปกรณ์ ลัม เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Dome Pakorn Lam อีกครั้ง ด้วยการโพสต์ภาพขณะไปรับประทานอาหารค่ำกับ เมทัล สุขขาว ภรรยาสาว โดยบรรยากาศในภาพเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและอบอุ่น เจ้าตัวระบุข้อความสั้น ๆ ที่สื่อความหมายถึงความขอบคุณที่มีต่อคู่ชีวิตว่า “ทานข้าวเย็น กับคนที่อยู่ข้าง ๆ ในทุกสถานการณ์ และรู้จักตัวตนผมมากที่สุด”

ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นพระเอกหนุ่มในลุคสบาย ๆ สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำ ในขณะที่สาวเมทัลมาในลุคสดใสด้วยเสื้อคล้องคอลายสีเขียว-ขาว กำลังฉีกขนมปังทานด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติ

โดม โพสต์ภาพ ทานข้าว ภรรยา
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา โดมได้โพสต์ภาพเริ่มต้นปีใหม่ ดูแลสุขภาพด้วยการไปวิ่งที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร พร้อมระบุแคปชั่นว่า “วิ่งแรกของปี”

โดม ปกรณ์ ลัม เคลื่อนไหวหลังขอโทษ จินนี่
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป แฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ โดยส่วนใหญ่มองว่าเมื่อทำผิดแล้วกล้ายอมรับผิดและแก้ไขสังคมก็พร้อมให้อภัย อาทิ

“ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปด้วยดี สำคัญมีความสุขกับปัจจุบันกับคนที่เรารักที่รักเราเป็นพอครับ”

“ควรเลิกทานได้แล้วคับพี่ ของมึนเมา ผิดก็ว่าตามผิดพี่ ปีใหม่แล้วขอให้เจอแต่เรื่องดี ๆ คับ”

“ก็แค่ ผช. คนนึง ที่ดันเมาแล้วทะลึ่งผิดที่ผิดเวลา แล้วออกมายอมรับผิด แมนดี อย่าลืมขอโทษเมียด้วยนะคะ ส่วนดิฉันขอให้กำลังใจค่ะ”

“นี่และดี 100 ครั้งพลาดครั้งเดียวถึงขั้นเกลียดกัน ถ้าเขาทำซ้ำ ๆ หลายครั้งอันนั้นเรียกไม่พลาดค่ะ”

แฟนคลับให้กำลังใจโดม
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam
โดม โพสต์ภาพ ทานข้าว ภรรยา-1
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam
เมทัล แฟน โดม
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam
เมทัล และ โดม-2
ภาพจาก Instagram : metalmetal
เมทัล และ โดม
ภาพจาก Instagram : metalmetal

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ทัพภาค 2 กำชับทุกหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง หลังเขมรยิงปืน ค. ใส่

9 วินาที ที่แล้ว
ช็อก พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ &quot;ตะวันตก&quot; ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยม พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ “ตะวันตก” ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ

8 นาที ที่แล้ว
ครูบี๋ ชู้ ผัวทหาร ถูกเพื่อนทวงหนี้ในโพสต์เก่า ข่าว

เพจดังแฉโพสต์เก่า เพื่อนครู “บี๋” ทวงหนี้ ให้ยืมแล้วเงียบ หาที่บ้านก็ไม่เจอ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรมาโน่บอกเอง “แมนซิตี้” เล็งปาดหน้าหงส์แดงคว้ากองหลังผู้ดี หลัง ‘กวาร์ดิโอล’ ส่อพักยาว

21 นาที ที่แล้ว
โดม โพสต์ซึ้งถึง เมทัล คนเดียวที่เคียงข้างทุกสถานการณ์ บันเทิง

โดม โพสต์ซึ้งถึงภรรยา ‘เมทัล’ คนที่รู้จักตัวตนมากที่สุด หลังฝ่ามรสุมดราม่า

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงกรณีกัมพูชายิงปืน ค. ใส่เนิน 469 ทหารปลอดภัยแล้ว

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วินาทีประวัติศาสตร์! “มาดูโร” ขึ้นศาลสหรัฐฯ เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดิวไหวญี่ปุ่น ถล่มฝั่งตะวันตก 6.2 แมกนิจูด ยังไม่มีความเสี่ยงสึนามิ

43 นาที ที่แล้ว
เจ้าของเพจ Army Military Force แถลงขอโทษสมาชิกหลังปลดแอดมินชุดเก่า ข่าว

เพจ Army Military Force ประกาศ ปลดแอดมินยกชุด หลังดราม่าโพสต์การเมือง

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“อนุทิน” ตอบไม่มีอะไรทั้งพ่อทั้งลูก หลังโผล่รวมเฟรม “บอลลูน พินทุ์สุดา”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุทัศน์” สงสัยอาจจัดฉาก หลัง “คุณากร” โพสต์ภาพผู้ช่วยพรรคส้มโชว์นิ้วกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แม่ทัพภาค 2 สั่งสอบปืน ค. ถูกยิงมาที่เนิน 469 ทหารไทยเจ็บ 1 นาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นต้องการเกาะ “กรีนแลนด์” อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตผู้สมัครทูตสหรัฐฯในไทย ร่อนจดหมายหา “ทรัมป์” จี้ไทยจ่ายค่าเสียหาย 9 ล้านล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังเบรก “พี่เต้” ไทยซื้อนิวเคลียร์ไม่ได้ ไม่รู้เอาตัวเลข 640 ล้านมาจากไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 1 69 ดูดวง

เตือน 6 ราศี ต้นปีระวังเพื่อนพาเสียเงิน “ชวนลงทุน” ฟังแล้วใจเย็นก่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cork City FC devastated young defender ข่าวกีฬา

ลูกหนังไอร์แลนด์เศร้า! กองหลังดาวรุ่งเสียชีวิตกะทันหัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไพเพอร์ ร็อคเคลล์ อดีตดาราเด็ก เปิด OnlyFans วันแรกเคลมรายได้เกือบ 100 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

อดีตดาราเด็ก สลัดลุคสดใส ผันตัวเปิด OnlyFans วันเดียวฟันรายได้มหาศาล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน 3 เมนูเช้ายอดฮิต ทำน้ำตาลพุ่ง สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ หญิง 48 เบาหวานคร่าชีวิต มื้อเช้า 3 เมนู ตัวการน้ำตาลพุ่ง ตายได้แม้กินจืด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

สุขภาพดีรับปี 2026 สลัดทิ้งเทรนด์ฟิตสุดโต่ง เชื่อใจ “หมอ” มากกว่าดร.กูเกิล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอวา ชลอส พี่สาวบุญธรรม แอนน์ แฟรงค์ เสียชีวิตในวัย 96 ปี กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงร่วมไว้อาลัย ยกย่องผู้เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นพลังสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

เอวา ชลอส พี่สาว “แอนน์ แฟรงค์” เหยื่อรอดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เสียชีวิตแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ฝาแฝด AV “มิโอะ-นางิสะ” เดบิวต์แพ็กคู่ เผยที่มาสุดแปลก แบบคาดไม่ถึง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา เศรษฐกิจ

สื่อนอกชี้ เวียดนามจ่อแซงไทย เศรษฐกิจพุ่งแรง สวนทางไทย หนี้รุมเร้า-ศึกชายแดนกัมพูชา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดีมนุษย์เงินเดือน ประกันสังคม ยืนยัน ผู้ประกันตน ม.33-39 ป่วย &quot;โรคอ้วน&quot; ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไขด่วน เศรษฐกิจ

ข่าวดีคนอ้วน ประกันสังคม ม.33-39 ผ่าตัดกระเพาะฟรี เช็กเงื่อนไข ใครเข้าเกณฑ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 09:35 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัพภาค 2 กำชับทุกหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง หลังเขมรยิงปืน ค. ใส่

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ช็อก พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ &quot;ตะวันตก&quot; ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ

เหี้ยม พ่อฆ่าลูกสาววัย 18 รับไม่ได้ทำตัวแบบ “ตะวันตก” ไลฟ์สดไม่สวมฮิญาบ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ครูบี๋ ชู้ ผัวทหาร ถูกเพื่อนทวงหนี้ในโพสต์เก่า

เพจดังแฉโพสต์เก่า เพื่อนครู “บี๋” ทวงหนี้ ให้ยืมแล้วเงียบ หาที่บ้านก็ไม่เจอ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

เปิดคลิปเอสยูวีพุ่งชนข้างทาง บาดเจ็บ 6 หนึ่งในนั้นสาหัส คนขับยันไม่ดื่มมา 30 ปี อ้างเกียร์ค้าง

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button