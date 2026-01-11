เศรษฐีอังกฤษ วัย 79 รับสมัครเมียเด็ก จ่ายปีละ 2.2 ล้าน หวังได้ทายาทสืบมรดก
เปิดเงื่อนไขท่านเซอร์อังกฤษ วัย 79 ปี เจ้าของคฤหาสน์ 1,300 เอเคอร์ เสนอเงินเดือนและสวัสดิการครบ แลกการรักษาตระกูล
เซอร์เบนจามิน สเลด มหาเศรษฐี ตำแหน่ง บารอนเน็ตลำดับที่ 7 แห่งคฤหาสน์ Maunsel House วัย 79 ปี ประกาศตามหาคู่ครองคนใหม่เพื่อทำหน้าที่ผลิตทายาทสืบสกุลและรับช่วงดูแลอสังหาริมทรัพย์ขนาด 1,300 เอเคอร์ (ประมาณ 3,250 ไร่) ของตระกูล
ท่านบารอนกำหนดคุณสมบัติว่าที่ภรรยาไว้ว่า ควรมีอายุน้อยกว่าเขาประมาณ 30-40 ปี เพื่อให้สามารถมีลูกชายไว้สืบทอดมรดกได้ หากผู้สมัครมีลูกสาวติดมาด้วยเขาก็ไม่ขัดข้อง โดยเขามีสวัสดิการและข้อเสนอให้ดังนี้
- จ่ายเงินเดือนให้ปีละ 50,000 ปอนด์ (ประมาณ 2.2 ล้านบาท)
- ฟรีค่าที่พักและอาหารครบทุกมื้อ
-
หากผู้สมัครมีฐานะทางการเงินที่ดีหรือมีทรัพย์สินส่วนตัวมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปัจจุบันเซอร์เบนจามินกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และอยู่ในระหว่างเจรจาขายคฤหาสน์เก่าแก่ของตระกูลที่สืบทอดมาตั้งแต่ปี 1772 ให้กับเครือโรงแรมหรู เนื่องจากธุรกิจจัดงานแต่งงานซึ่งเป็นรายได้หลักของคฤหาสน์ซบเซาลงอย่างหนักในช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมา
ท่านบารอนเปิดเผยว่า เขาได้เตรียมสเปิร์มแช่แข็งสำรองไว้สำหรับใช้งานได้นานถึง 9 เดือน เพื่อรอคอยวันที่พบพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสม นอกจากนี้เขายังเคยตกเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วในปี 2008 จากการประกาศหาคู่ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งตอนนั้นเขาเปรียบเทียบการหาภรรยาสาวว่า “เหมือนเวลาอยากได้รถคันใหม่ คุณก็แค่ไปถอยรถใหม่”
เซอร์เบนจามินเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วกับ พอลลีน ไมเบิร์ก ก่อนจะตัดสินใจหย่าร้างกันในปี 1991 โดยเขาให้เหตุผลว่าไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับแมว 17 ตัวที่อดีตภรรยาเลี้ยงไว้ได้ ซึ่งชีวิตคู่ในครั้งนั้นไม่มีลูกด้วยกัน ต่อมาในปี 2021 เขาได้รับลูกสาวหนึ่งคนผ่านการทำเด็กหลอดแก้วกับ ซาฮารา ซันเดย์ สเปน กวีชาวอเมริกัน แม้ที่ผ่านมาเขาเคยมีแผนแต่งงานและต้องยกเลิกไปถึง 2 ครั้ง แต่ปัจจุบันเขายังคงเดินหน้าประกาศตามหาคู่ครองคนใหม่อย่างเป็นทางการ
