เวียดนาม เตรียมใช้กฎห้าม แพลตฟอร์มออนไลน์ บังคับดูโฆษณาเกิน 5 วินาที
เวียดนาม เตรียมประกาศใช้กฎหมายใหม่ บังคับแพลตฟอร์มออนไลน์ จำกัดเวลาโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้เหลือเพียง 5 วินาที เริ่ม 15 ก.พ. นี้
สื่อต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ โดยกำหนดให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X (Twitter) และ Twitch จะต้องจำกัดระยะเวลาบังคับดูโฆษณาประเภทวิดีโอและภาพเคลื่อนไหว ให้มีความยาวสูงสุดไม่เกิน 5 วินาทีเท่านั้น
หากโฆษณามีความยาวมากกว่านั้น ระบบจะต้องมีปุ่มให้ผู้ใช้งานสามารถกดข้าม (Skip) ได้ทันทีเมื่อครบ 5 วินาที โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2026 เป็นต้นไป
ภายใต้คำสั่งจากทางการของเวียดนาม ยังระบุข้อบังคับเพิ่มเติมครอบคลุมไปถึงโฆษณาประเภทภาพนิ่งด้วย โดยห้ามไม่ให้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มบังคับให้ผู้ชมต้องรอเวลานับถอยหลังก่อนที่จะปิดโฆษณาได้ กล่าวคือผู้ใช้งานจะต้องสามารถกดปิดโฆษณาภาพนิ่งได้ทันทีที่ปรากฏขึ้นมา
นอกจากนี้กฎหมายฉบับใหม่ยังเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส เพื่อกวาดล้างโฆษณาหลอกลวงและต้มตุ๋น โดยกำหนดให้ทุกเว็บไซต์ต้องมีช่องทางที่ชัดเจนให้ผู้ใช้งานสามารถกดรายงานโฆษณาที่ละเมิดกฎระเบียบได้
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างความฮือฮาให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก โดยฝ่ายผู้ชมต่างแสดงความยินดีที่จะไม่ต้องทนดูโฆษณายาว ๆ อีกต่อไป แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากนักวิเคราะห์และผู้ใช้งานบางส่วนที่กังวลว่า แพลตฟอร์มและครีเอเตอร์อาจปรับตัวด้วยวิธีการใหม่ ๆ เช่น การเพิ่มความถี่ของโฆษณาให้มากขึ้น หรืออาจมีการยิงโฆษณาสั้น 5 วินาที ต่อเนื่องกันทีละ 5-6 ตัวรวด แทนที่จะเป็น 1-2 ตัวเหมือนในอดีต เพื่อรักษารายได้จากการโฆษณาให้คงเดิม
ที่มา: DEXERTO
