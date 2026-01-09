ประวัติ “เพียงพนอ บุญกล่ำ” มือกฎหมายชั้นครู ขุนพลปฏิรูปภาครัฐ พรรคประชาชน
ประวัติ “เพียงพนอ บุญกล่ำ” นักกฎหมายธุรกิจมืออาชีพ-อดีตผู้บริหาร ปตท. สู่ทีมปฏิรูปภาครัฐ พรรคประชาชน รับภารกิจแก้ปัญหาทุจริต
พรรคประชาชน เดินหน้าเปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน ด้านปฏิรูปภาครัฐ ในรายการ The Professionals ทีมบริหารรัฐบาลประชาชน EP.5 โดยสร้างความฮือฮาด้วยการดึงตัว นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ นักกฎหมายธุรกิจมืออาชีพวัย 59 ปี เข้ามาร่วมทัพ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการกฎหมายธุรกิจและเป็นอาจารย์พิเศษด้านธรรมาภิบาลที่มีประสบการณ์สูง
การเข้ามาร่วมงานการเมืองในครั้งนี้ เพียงพนอ ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการดูแลเรื่องการปฏิรูปภาครัฐโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายหลักคือการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และเร่งแก้ไขปัญหาระบบราชการที่อุ้ยอ้าย เต็มไปด้วยกฎระเบียบที่รุงรัง เพื่อคืนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประเทศไทยอีกครั้ง
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Laws (LL.M.), Colombia University School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ/หุ้นส่วนผู้บริหาร/ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด
- ทนายความ/ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค์ชินวัฒน์และเพียงพนอ จํากัด)
- ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
