โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

ส่องลุคใหม่ โฟกัส จีระกุล อวดร่างทองในลุคผมแดงสุดแซ่บ ลั่น ‘เกือบหลับแต่กลับมาได้’ หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน ทุ่มลดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม แฟนคลับแห่ชม สวยเป๊ะหน้าเด็กโกงอายุ
สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่อีกครั้ง กรณีนางเอกสาวขวัญใจมหาชน โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กลุคใหม่ที่ทำเอาแฟนคลับต้องขยี้ตาดูซ้ำ หลังจากที่เจ้าตัวหายหน้าหายตาไปซุ่มดูแลตัวเองอย่างหนักหน่วง ล่าสุดช่อง TikTok @nunnynunn เผยภาพความสำเร็จตลอด 5 เดือนแห่งความพยายามที่เปลี่ยนสาวน้อยแก้มป่องให้กลายเป็นสาวเปรี้ยวสุดโฉบเฉี่ยว
การกลับมาครั้งนี้ โฟกัสไม่ได้มาเล่น ๆ แต่มาพร้อมกับโททัลลุคที่ดูสดใสและมั่นใจขั้นสุด เปลี่ยนลุคจากสาวหวานเป็นสาวมั่นด้วยผมสีแดงสดขับผิวขาวออร่าให้ดูโดดเด่นสะดุดตา และสวมมินิเดรสเกาะอกสีขาวดีไซน์คล้ายคอร์เซ็ตโชว์สัดส่วนช่วงเอวที่คอดกิ่ว แมตช์กับถุงน่องสีแดงและรองเท้าส้นตึก สิ่งที่ยังคงเดิมคือรอยยิ้มที่สดใส แต่เพิ่มเติมคือความมั่นใจที่ฉายชัดออกมาทางแววตา
เจ้าตัวแชร์เซตภาพผ่านอินสตาแกรม พร้อมแคปชันสั้น ๆ แต่ได้ใจความถึงความพยายามในครั้งนี้ว่า “เกือบหลับ แต่กลับมาได้ 555555” เพื่อสื่อถึงเส้นทางการลดน้ำหนักที่ไม่ง่าย แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ามหาศาล
หลังภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไป พื้นที่คอมเมนต์ก็แทบแตกด้วยเสียงชื่นชมจากแฟนคลับที่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า นี่คือช่วงเวลา Prime Time ของโฟกัสอีกครั้ง หลายคนชมว่าหน้าเดิมสวยอยู่แล้ว แต่พอลดหุ่นลง ยิ่งทำให้เครื่องหน้าชัดและปังกว่าเดิมหลายเท่า อีกทั้งลุคนี้ทำให้เธอดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งแฟนละครต่างเรียกร้องให้ดาราสาวกลับมารับงานแสดงทันที เพราะลุคนี้พร้อมสำหรับบทนางเอกสุด ๆ
“กรี๊ดดดดดดดดมากกกกกกกกก เนี่ย!!!คนมันสวย หน้าสวยอยู่แล้ว พอลดหุ่นก็ปังมากกกกกกกกโฟกัส ร่างทองกลับมาแล้ววว”
“สวย หุ่นดีมากกกกจ้า เด่วพี่ขอลดตามไปด้วยคนเร็ว ๆ นี้น้า”
“เก่งมากครับสิ่งที่ดีกว่ารูปร่างคือสุขภาพ”
“พี่กัสผอมลงหน้าดูเด็กลงดูเป็นเจนซีแล้วครับ รองานละครเรื่องต่อไปของพี่เลยครับ”
“ว้าว…โฟกัสร่างทองมาแล้ว”
@nunnynunn กรี้ดดดด #เจ้าของแบรนด์ปุยนุ่น #โฟกัสxปุยนุ่น #โฟกัสจีระกุล #โฟซี่เอสปุยนุ่น #โฟซี่เอส ♬ เสียงต้นฉบับ – FcRsiamMusic : แฟนคลับอาร์สยาม – แฟนคลับอาร์สยาม : FcRsiamMusic
