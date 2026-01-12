โลกวิกฤต! ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใส สัญญาณสุดท้ายก่อนละลายหายไปถาวร
นักวิทยาศาสตร์เผยภาพถ่ายดาวเทียมสุดตะลึงของ A-23A ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปลี่ยนเป็นสีฟ้า คาดจะละลายหายไปในปีนี้
ภูเขาน้ำแข็ง A-23A ที่แยกตัวออกมาจากหิ้งน้ำแข็งแอนตาร์กติกตั้งแต่ปี 2529 กำลังก้าวเข้าสู่วาระสุดท้ายของมันอย่างรวดเร็ว โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่น่าตกใจ
ตามปกติแล้ว ภูเขาน้ำแข็งจะมีสีขาวเนื่องจากมีฟองอากาศติดอยู่ข้างในจำนวนมาก ช่วยในการสะท้อนแสง แต่กรณีของ A-23A ในตอนนี้แตกต่างออกไป เพราะในตอนนี้มันได้กลายเป็นสีฟ้าสดใสซึ่งเกิดจากน้ำที่ละลายแล้วไปรวมตัวกันตามหลุมและแอ่งบนพื้นผิวภูเขาน้ำแข็ง โดยที่น้ำเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนลิ่มที่แทรกซึมลงไปตามรอยแตกเดิม เพิ่มแรงดันจนทำให้ภูเขาน้ำแข็งแตกออกจากกันเร็วขึ้น
คริส ชูแมน อดีตนักวิทยาศาสตร์จาก NASA ระบุว่าเขาไม่คาดหวังให้ A-23A หลงเหลืออยู่รอดจนพ้นฤดูร้อนของซีกโลกใต้รอบนี้
ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี A-23A มีประวัติการเดินทางที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะหลังแยกตัวออกมาในปี 2529 มันติดอยู่กับพื้นมหาสมุทรในทะเลเวดเดลล์นานถึง 3 ทศวรรษ ก่อนจะหลุดออกมาได้ในปี 2566 อีกทั้งมันยังไปติดอยู่ในกระแสน้ำวนที่เรียกว่า “คอลัมน์เทย์เลอร์” (Taylor Column) นานหลายเดือน จนกระทั่งหลุดออกมาได้อีกครั้งและเริ่มแตกหักอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ขนาดของมันก็ลดลงอย่างน่าใจหลาย ในเดือนมกราคม 2568 A-23A มีพื้นที่ประมาณ 3,640 ตารางกิโลเมตร พร้อมครองสถิติภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ในเดือนกันยายน 2568 ภูเขาน้ำแข็งลูกนี้ลดขนาดลงเหลือเพียง 1,700 ตารางกิโลเมตร และล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 มันเหลือพื้นที่เพียงแค่ 1,182 ตารางกิโลเมตร
ปัจจุบัน A-23A กำลังลอยมุ่งหน้าไปยังภูมิภาคที่เรียกกันว่า “สุสานภูเขาน้ำแข็ง” ใกล้กับเกาะเซาท์จอร์เจีย ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่น้ำแข็งขนาดยักษ์จะละลายและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ถือเป็นการปิดตำนานภูเขาน้ำแข็งที่มีอายุยืนยาวที่สุดลูกหนึ่งเท่าที่เคยมีการบันทึกมา
