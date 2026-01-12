ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

12 มกราคม 2569 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด เอฟเอคัพ ลิเวอร์พูล VS บาร์นสลี่ย์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูบ VS บาร์นสลี่ย์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันอังคาร)
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – บาร์นสลี่ย์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือขัด อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ โจวานนี่ เลโอนี่, สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อเล็กซานเดอร์ อิซัค, วาตารุ เอ็นโด และ ฮูโก้ เอกิติเก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คัลวิน แรมซี่ย์, โจ โกเมซ, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, เทรย์ เอ็นโยนี่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เจเรมี่ ฟริมปง, เคอร์ติส โจนส์, ริโอ เอ็นกูโมฮา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เฟเดริโก้ เคียซ่า
บาร์นสลี่ย์
ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คอเนอร์ ฮูริฮาน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ แต่จะไม่มีชื่อของ ลูก้า คอนเนลล์ ที่ติดโทษแบน ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เมอร์ฟี่ย์ คูเปอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน เทนไน วัตสัน, มาเอล เดอ เจวิกนีย์, แจ็ค สเตเฟิร์ด, จอช เอิร์ล แดนกลางเป็นอดัม ฟิลลิปส์, โจนาธาน แบลนด์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟาบิโอ ยาโล, พาทริค เคลลี่, เดวิด แม็คโกลริค ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เดวิส คีลเลอร์-ดันน์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS บาร์นสลี่ย์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 16/02/08 ลิเวอร์พูล 1-2 บาร์นสลี่ย์ (เอฟเอ คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/01/26 เสมอ ลีดส์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
บาร์นสลี่ย์
- 01/01/26 เสมอ วีแกน 1-1 (ลีก วัน)
- 29/12/25 แพ้ ลินคอล์น ซิตี้ 0-2 (ลีก วัน)
- 26/12/25 แพ้ แมนส์ฟิลด์ 2-3 (ลีก วัน)
- 20/12/25 แพ้ เอ็กเซเตอร์ 0-3 (ลีก วัน)
- 13/12/25 ชนะ เลย์ตัน โอเรียนต์ 3-2 (ลีก วัน)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คัลวิน แรมซี่ย์, โจ โกเมซ, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, มิลอส เคอร์เคซ – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, เทรย์ เอ็นโยนี่ – เจเรมี่ ฟริมปง, เคอร์ติส โจนส์, ริโอ เอ็นกูโมฮา – เฟเดริโก้ เคียซ่า
ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : เมอร์ฟี่ย์ คูเปอร์ (GK) – เทนไน วัตสัน, มาเอล เดอ เจวิกนีย์, แจ็ค สเตเฟิร์ด, จอช เอิร์ล – อดัม ฟิลลิปส์, โจนาธาน แบลนด์ – ฟาบิโอ ยาโล, พาทริค เคลลี่, เดวิด แม็คโกลริค – เดวิส คีลเลอร์-ดันน์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 3-1 บาร์นสลี่ย์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: