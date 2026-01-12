ข่าวกีฬาฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 09:41 น.
51

12 มกราคม 2569 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 3 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด เอฟเอคัพ ลิเวอร์พูล VS บาร์นสลี่ย์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูบ VS บาร์นสลี่ย์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันอังคาร)
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – บาร์นสลี่ย์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือขัด อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ โจวานนี่ เลโอนี่, สเตฟาน บายเซติช, คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อเล็กซานเดอร์ อิซัค, วาตารุ เอ็นโด และ ฮูโก้ เอกิติเก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คัลวิน แรมซี่ย์, โจ โกเมซ, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, เทรย์ เอ็นโยนี่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เจเรมี่ ฟริมปง, เคอร์ติส โจนส์, ริโอ เอ็นกูโมฮา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เฟเดริโก้ เคียซ่า

Credit : Liverpool FC

บาร์นสลี่ย์

ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คอเนอร์ ฮูริฮาน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บ แต่จะไม่มีชื่อของ ลูก้า คอนเนลล์ ที่ติดโทษแบน ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เมอร์ฟี่ย์ คูเปอร์ พร้อมแนวรับ 4 คน เทนไน วัตสัน, มาเอล เดอ เจวิกนีย์, แจ็ค สเตเฟิร์ด, จอช เอิร์ล แดนกลางเป็นอดัม ฟิลลิปส์, โจนาธาน แบลนด์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฟาบิโอ ยาโล, พาทริค เคลลี่, เดวิด แม็คโกลริค ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เดวิส คีลเลอร์-ดันน์

Credit : Barnsley Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS บาร์นสลี่ย์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 16/02/08 ลิเวอร์พูล 1-2 บาร์นสลี่ย์ (เอฟเอ คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 08/01/26 เสมอ อาร์เซนอล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ ฟูแล่ม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/01/26 เสมอ ลีดส์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)

บาร์นสลี่ย์

  • 01/01/26 เสมอ วีแกน 1-1 (ลีก วัน)
  • 29/12/25 แพ้ ลินคอล์น ซิตี้ 0-2 (ลีก วัน)
  • 26/12/25 แพ้ แมนส์ฟิลด์ 2-3 (ลีก วัน)
  • 20/12/25 แพ้ เอ็กเซเตอร์ 0-3 (ลีก วัน)
  • 13/12/25 ชนะ เลย์ตัน โอเรียนต์ 3-2 (ลีก วัน)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คัลวิน แรมซี่ย์, โจ โกเมซ, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, มิลอส เคอร์เคซ – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, เทรย์ เอ็นโยนี่ – เจเรมี่ ฟริมปง, เคอร์ติส โจนส์, ริโอ เอ็นกูโมฮา – เฟเดริโก้ เคียซ่า

ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : เมอร์ฟี่ย์ คูเปอร์ (GK) – เทนไน วัตสัน, มาเอล เดอ เจวิกนีย์, แจ็ค สเตเฟิร์ด, จอช เอิร์ล – อดัม ฟิลลิปส์, โจนาธาน แบลนด์ – ฟาบิโอ ยาโล, พาทริค เคลลี่, เดวิด แม็คโกลริค – เดวิส คีลเลอร์-ดันน์

Credit : Barnsley Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 3-1 บาร์นสลี่ย์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

30 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

6 นาที ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

17 นาที ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

18 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

32 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

54 นาที ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนล่าสุด ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมชาติไทยยังมีลุ้นเข้ารอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังหนุน นโยบาย “การุณยฆาต” ชี้ให้สิทธิ์ผู้ป่วย จากไปอย่างสงบ-มีศักดิ์ศรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป ป้าพัน ร้องเพลงวันเกิดอย่างมีความสุขในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ข่าวอาชญากรรม

สลดคลิปสุดท้าย “ป้าพัน” ก๋วยเตี๋ยวเรือดัง ถูกลูกคลั่งยาฆ่า ร้องเพลงวันเกิดชื่นมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

จีนเหิมที่พัทยา ลวงนายหน้าสาวชาติเดียวกัน หลอกดูบ้านก่อนจี้ 2 แสน เหยื่อรอดเหลือเชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ นายกฯ พรรคประชาชน เปิดใจหลังเปิดตัว 39 ทีมบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขออาสาตั้งรัฐบาล เปลี่ยนแปลงประเทศ ลั่น ได้กลิ่นความเจริญแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิด้าโพล ชี้ชัด &quot;ณัฐพงษ์&quot; กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ชี้ชัด “ณัฐพงษ์” กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีลุ้น! โรมาโน่ เผยมีหนึ่งกุนซือเต็งจ๋าแซงหน้า “โซลชาร์” รับงานคุมทัพแมนยู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยสถานะวันครูปี 2569 ไม่ใช่วันหยุดราชการทั่วไป แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมักประกาศหยุดเรียนเพื่อให้ครูร่วมกิจกรรม ข่าว

วันครู 16 ม.ค. 69 โรงเรียนหยุดไหม? เช็กคำตอบชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือนท้องถิ่น เศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ ปรับใหญ่ เปลี่ยนเกณฑ์ขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ. สะท้อนผลงานดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

บัตรเลือกตั้งแข็งกว่าลูกปืน! ผู้สมัครอบต.ท่าชะมวง แพ้โหวตโน 6500 ใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น บันเทิง

ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ใกล้มากแล้ว วิกฤตใหญ่จ่อปะทุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 1 69 ดูดวง

5 ราศี ดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี! ปัญหาที่คาราคาซังจะจบลง ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ขุนพล ทีมบริหารประเทศ หัวกระทิ ไม่เทา ก้าวทันโลก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

จับพิรุธ ถอนเงินสด “แสนล้าน” สูงประวัติกาล หวั่นใช้ซื้อเสียง ธปท. เร่งแจงวุ่น เพราะสาเหตุนี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณปู่แก้วตา ธิษะณา ข่าวการเมือง

ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 09:41 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot;

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button