สิ้น! ประเวศ วะสี หมอนักคิด-เจ้าของรางวัลแมกไซไซ จากไปอย่างสงบในวัย 93 ปี
แห่อาลัย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี หรือ “หมอประเวศ” ผู้มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและสังคมไทย ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 93 ปี “ราษฎรอาวุโส” ลำดับที่ 3 ที่จากไปนับตั้งแต่ ศ.ระพี สาคริก (17 กุมภาพันธ์ 2561) ศ.เสน่ห์ จามริก (9 เมษายน 2565)
วันนี้ (11 ม.ค.69) นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ได้โพสต์ภาพและข้อความแสดงความอาลัย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อเวลา 23.33 น. ของวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา
โดยระบุว่า “เมื่อตะกี้นี้ ได้รับแจ้งจากมิตรในพระนครว่าท่านอาจารย์ประเวศจากพวกเราไปแล้ว รอบนี้อาจารย์ขอไม่ไปโรงพยาบาลแล้ว … พอแล้ว จำได้ที่เคยฟังอาจารย์คุยกันกับ อ.เสนาะ ถึงเรื่องการป่วยไข้ในวาระสุดท้าย ท่านบอกกันว่า กลัวแต่จะเป็นเช่นมะม่วงตกลงมาค้างอยู่บนหลังคาไม่ได้ถึงพื้น …”
สำหรับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี หรือ หมอประเวศ เกิดเมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2475 เป็นนายแพทย์มากความสามารถที่มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุข เป็นผู้พบวิธีการป้องกันรักษาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเนื่องจากกรรมพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย
อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งองค์กรอิสระที่กำกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นต้น.
