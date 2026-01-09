คู่มือเลือกตั้ง อบต. 2569: วันไหน ขั้นตอนลงคะแนน แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้วางกรอบเวลา เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เลือกตั้ง อบต. 2569 เพื่อให้ทั้งผู้สมัครหน้าเก่า-หน้าใหม่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เตรียมตัว วันนี้ ไทยเกอร์ รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดมาสรุปเป็น “คู่มือเลือกตั้ง อบต. 2569” ให้เข้าใจง่าย ครบ ก่อนเข้าคู่หาในวันอาทิตย์นี้
เลือกตั้ง อบต. วันไหน
-
วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง: 28 พฤศจิกายน 2568
-
วันรับสมัครรับเลือกตั้ง: 1 – 5 ธันวาคม 2568 (ระยะเวลา 5 วัน)
-
วันเลือกตั้ง (หย่อนบัตร): วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569
-
เวลาลงคะแนน: 08.00 – 17.00 น.
อย่าสับสนกับการเลือกตั้ง ส.ส. หรือการทำประชามติที่มีข่าวว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 การเลือกตั้ง อบต. จะเกิดขึ้นก่อน”ในเดือนมกราคม และไม่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า/นอกเขต ต้องไปใช้สิทธิวันนั้นเท่านั้น
คุณสมบัติ ผู้สมัคว่าที่ นายกฯ และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
-
สัญชาติ ไทยโดยการเกิด (ผู้แปลงสัญชาติสมัครไม่ได้)
-
อายุ (นับถึงวันเลือกตั้ง)
-
สมาชิกสภา (ส.อบต.) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
-
นายก อบต. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
-
-
วุฒิการศึกษา
-
นายก อบต. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
-
สมาชิกสภา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (อ่านออกเขียนได้)
-
-
ภูมิลำเนา มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขต อบต. นั้นๆ ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
-
ใบสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/1)
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-
สำเนาทะเบียนบ้าน
-
ใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นฉบับจริง ออกไม่เกิน 1 เดือน)
-
หลักฐานการศึกษา (สำหรับผู้สมัครนายก อบต.)
-
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี (ภ.ง.ด. 90 หรือ 91) หรือหนังสือยืนยันการไม่เสียภาษี
-
รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาดและจำนวนตามที่ ผอ.กกต.ท้องถิ่นกำหนด)
-
เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (นายก อบต. 2,500 บาท / สมาชิก 1,000 บาท อัตราอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศท้องถิ่น)
คู่มือสำหรับ “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”
เสียงของท่านคือตัวชี้วัดอนาคตชุมชน เช็กสิทธิของตัวเองก่อนเข้าคูหา
ใครมีสิทธิเลือกตั้งบ้าง?
-
มีสัญชาติไทย (หากแปลงสัญชาติต้องได้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
-
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อน 13 ม.ค. 2551)
-
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ย้ายเข้าก่อน 12 ม.ค. 2568)
หลักฐานแสดงตนในวันเลือกตั้ง
-
บัตรประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้)
-
หรือบัตรอื่นๆ ของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน (เช่น ใบขับขี่, บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ, แอปฯ ThaiID)
ขั้นตอนการลงคะแนน (จำง่ายๆ)
-
ตรวจสอบรายชื่อ: หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือแอปฯ Smart Vote
-
ยื่นบัตร: แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
-
บัตรสีแดง (หรือสีตามกำหนด): เลือกนายก อบต.
-
บัตรสีอื่นๆ: เลือกสมาชิก อบต.
-
-
เข้าคูหา: กากบาท (X) หมายเลขที่ต้องการ
-
หย่อนบัตร: ตรวจสอบหีบบัตรให้ถูกประเภทแล้วหย่อนด้วยตนเอง
ข้อควรรู้และสิ่งที่ “ห้ามทำ”
กกต. เน้นย้ำกฎเหล็กเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง:
-
ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ที่ลงคะแนนแล้ว
-
ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วย
-
ห้ามพนันผลการเลือกตั้ง
-
งดขาย/จัดเลี้ยงสุรา: ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (10 ม.ค. 69) จนถึง 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (11 ม.ค. 69)
วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. 2569
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2569 และในช่วงหลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2569 ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8
หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด
ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th
กกต. กางไทม์ไลน์เลือกตั้ง อบต. 11 ม.ค. 69 รู้ผลทันทีคืนนั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ไทม์ไลน์การประกาศผลและการรับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมเน้นย้ำมาตรการเอาผิดทางกฎหมายสำหรับผู้กระทำการทุจริต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใส
กกต. กำหนดเวลาลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. ของวันที่ 11 ม.ค. 69 ทันทีที่ปิดหีบในเวลา 17.00 น. จะเริ่มมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ได้ภายในคืนวันเลือกตั้งทันที
สำหรับการรับรองผลอย่างเป็นทางการ แบ่งเป็น 2 กรณี
-
กรณีสุจริตหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะประกาศผลภายใน 30 วัน
-
กรณีมีเหตุสงสัย: หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต จะดำเนินการสืบสวนและประกาศผล หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน (ทั้งนี้ แม้ประกาศผลแล้ว กกต. ยังมีอำนาจสืบสวนไต่สวนการทุจริตย้อนหลังได้)
เพื่อความโปร่งใส กกต. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยื่นร้องคัดค้านได้ตามกรอบเวลาดังนี้:
-
คัดค้านการนับคะแนน ต้องทักท้วงทันทีขณะนับคะแนน หรือทักท้วงก่อนประกาศผลที่หน่วยเลือกตั้ง
-
คัดค้านเรื่องทุจริตเลือกตั้ง ยื่นคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผล
-
คัดค้านค่าใช้จ่าย/บัญชี ยื่นคัดค้านภายใน 180 วัน หลังประกาศผล
เตือนโทษหนัก ทุจริตเลือกตั้ง คุกสูงสุด 10 ปี ตัดสิทธิการเมือง 20 ปี
กกต. ได้ระบุบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และตัดสิทธิการเมือง 20 ปี สำหรับความผิดฐานซื้อสิทธิขายเสียง, กรรมการ (กปน.) จงใจนับคะแนนผิด, หรือผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการเพื่อจูงใจลงคะแนนภายใน 90 วันก่อนครบวาระ
โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท และตัดสิทธิการเมือง 5 ปี สำหรับความผิดฐานย้ายคนเข้าทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ (เกณฑ์คนเข้าบ้าน)
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเบาะแสการทุจริต สามารถแจ้งได้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘ตาสับปะรด’ หรือสายด่วน กกต. 1444
