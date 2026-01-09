ข่าวการเมือง

คู่มือเลือกตั้ง อบต. 2569: วันไหน ขั้นตอนลงคะแนน แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 14:32 น.
60

ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้วางกรอบเวลา เผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เลือกตั้ง อบต. 2569 เพื่อให้ทั้งผู้สมัครหน้าเก่า-หน้าใหม่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เตรียมตัว วันนี้ ไทยเกอร์ รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดมาสรุปเป็น “คู่มือเลือกตั้ง อบต. 2569” ให้เข้าใจง่าย ครบ ก่อนเข้าคู่หาในวันอาทิตย์นี้

เลือกตั้ง อบต. วันไหน

  • วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง: 28 พฤศจิกายน 2568

  • วันรับสมัครรับเลือกตั้ง: 1 – 5 ธันวาคม 2568 (ระยะเวลา 5 วัน)

  • วันเลือกตั้ง (หย่อนบัตร): วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569

  • เวลาลงคะแนน: 08.00 – 17.00 น.

อย่าสับสนกับการเลือกตั้ง ส.ส. หรือการทำประชามติที่มีข่าวว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 การเลือกตั้ง อบต. จะเกิดขึ้นก่อน”ในเดือนมกราคม และไม่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า/นอกเขต ต้องไปใช้สิทธิวันนั้นเท่านั้น

คุณสมบัติ ผู้สมัคว่าที่ นายกฯ และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล

  • สัญชาติ ไทยโดยการเกิด (ผู้แปลงสัญชาติสมัครไม่ได้)

  • อายุ (นับถึงวันเลือกตั้ง)

    • สมาชิกสภา (ส.อบต.) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

    • นายก อบต. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

  • วุฒิการศึกษา

    • นายก อบต. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

    • สมาชิกสภา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (อ่านออกเขียนได้)

  • ภูมิลำเนา มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขต อบต. นั้นๆ ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม

  1. ใบสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/1)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  4. ใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นฉบับจริง ออกไม่เกิน 1 เดือน)

  5. หลักฐานการศึกษา (สำหรับผู้สมัครนายก อบต.)

  6. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี (ภ.ง.ด. 90 หรือ 91) หรือหนังสือยืนยันการไม่เสียภาษี

  7. รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาดและจำนวนตามที่ ผอ.กกต.ท้องถิ่นกำหนด)

  8. เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (นายก อบต. 2,500 บาท / สมาชิก 1,000 บาท อัตราอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศท้องถิ่น)

คู่มือสำหรับ “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”

เสียงของท่านคือตัวชี้วัดอนาคตชุมชน เช็กสิทธิของตัวเองก่อนเข้าคูหา

ใครมีสิทธิเลือกตั้งบ้าง?

  • มีสัญชาติไทย (หากแปลงสัญชาติต้องได้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อน 13 ม.ค. 2551)

  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ย้ายเข้าก่อน 12 ม.ค. 2568)

หลักฐานแสดงตนในวันเลือกตั้ง

  • บัตรประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้)

  • หรือบัตรอื่นๆ ของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน (เช่น ใบขับขี่, บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ, แอปฯ ThaiID)

ขั้นตอนการลงคะแนน (จำง่ายๆ)

  1. ตรวจสอบรายชื่อ: หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือแอปฯ Smart Vote

  2. ยื่นบัตร: แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

    • บัตรสีแดง (หรือสีตามกำหนด): เลือกนายก อบต.

    • บัตรสีอื่นๆ: เลือกสมาชิก อบต.

  3. เข้าคูหา: กากบาท (X) หมายเลขที่ต้องการ

  4. หย่อนบัตร: ตรวจสอบหีบบัตรให้ถูกประเภทแล้วหย่อนด้วยตนเอง

ข้อควรรู้และสิ่งที่ “ห้ามทำ”

กกต. เน้นย้ำกฎเหล็กเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง:

  • ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ที่ลงคะแนนแล้ว

  • ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วย

  • ห้ามพนันผลการเลือกตั้ง

  • งดขาย/จัดเลี้ยงสุรา: ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (10 ม.ค. 69) จนถึง 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (11 ม.ค. 69)

วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. 2569

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2569 และในช่วงหลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2569 ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8

หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th

วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. 2569

กกต. กางไทม์ไลน์เลือกตั้ง อบต. 11 ม.ค. 69 รู้ผลทันทีคืนนั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ไทม์ไลน์การประกาศผลและการรับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมเน้นย้ำมาตรการเอาผิดทางกฎหมายสำหรับผู้กระทำการทุจริต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใส

กกต. กำหนดเวลาลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. ของวันที่ 11 ม.ค. 69 ทันทีที่ปิดหีบในเวลา 17.00 น. จะเริ่มมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ได้ภายในคืนวันเลือกตั้งทันที

สำหรับการรับรองผลอย่างเป็นทางการ แบ่งเป็น 2 กรณี

  1. กรณีสุจริตหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะประกาศผลภายใน 30 วัน

  2. กรณีมีเหตุสงสัย: หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต จะดำเนินการสืบสวนและประกาศผล หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน (ทั้งนี้ แม้ประกาศผลแล้ว กกต. ยังมีอำนาจสืบสวนไต่สวนการทุจริตย้อนหลังได้)

เพื่อความโปร่งใส กกต. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยื่นร้องคัดค้านได้ตามกรอบเวลาดังนี้:

  • คัดค้านการนับคะแนน ต้องทักท้วงทันทีขณะนับคะแนน หรือทักท้วงก่อนประกาศผลที่หน่วยเลือกตั้ง

  • คัดค้านเรื่องทุจริตเลือกตั้ง ยื่นคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผล

  • คัดค้านค่าใช้จ่าย/บัญชี ยื่นคัดค้านภายใน 180 วัน หลังประกาศผล

เตือนโทษหนัก ทุจริตเลือกตั้ง คุกสูงสุด 10 ปี ตัดสิทธิการเมือง 20 ปี

กกต. ได้ระบุบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และตัดสิทธิการเมือง 20 ปี สำหรับความผิดฐานซื้อสิทธิขายเสียง, กรรมการ (กปน.) จงใจนับคะแนนผิด, หรือผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการเพื่อจูงใจลงคะแนนภายใน 90 วันก่อนครบวาระ

โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท และตัดสิทธิการเมือง 5 ปี สำหรับความผิดฐานย้ายคนเข้าทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ (เกณฑ์คนเข้าบ้าน)

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเบาะแสการทุจริต สามารถแจ้งได้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘ตาสับปะรด’ หรือสายด่วน กกต. 1444

กกต. กางไทม์ไลน์เลือกตั้ง อบต. 11 ม.ค. 69 รู้ผลทันทีคืนนั้น 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โปรดิวเซอร์ช่องคัลแลน แจ้งข่าว พี่จอง พักจอยาว 1 เดือน บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วนถึง พี่จอง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวนักเต้น แชร์นาทีจิวเจาะ “น้องสาว” หลุดกระเด็นกลางยิม เจ้าตัวลั่นจะกลับไปเจาะใหม่

9 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ "เลิกร้องเพลง" กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

12 นาที ที่แล้ว
แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย "เสียใจ" เต็มกระดาษ ข่าว

แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย “เสียใจ” เต็มกระดาษ

38 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง "บิ๊กโจ๊ก" ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ข่าว

ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง “บิ๊กโจ๊ก” ขอเพิกถอนคำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ บิ๊กโจ๊ก “สุรเชษฐ์ หักพาล” หลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษา คำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“มาดามแป้ง” รับเป็นความผิดพลาดของส.บอลไทย หลังชวดเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
NocNoc ประกาศยุติให้บริการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ ข่าว

ช็อก NocNoc ปิดกิจการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ หยุดรับออเดอร์ 9 ก.พ.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตจุฬาฯ เจ๋ง คว้าแชมป์ GrabSpark 2025 ผุดไอเดีย “GrabMed” ยกระดับบริการสุขภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คู่มือเลือกตั้ง อบต. 2569: วันไหน ขั้นตอนลงคะแนน แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดจักรวาล “เอ๋เอ๋” คบซ้อน 4 ผัว นายพัน-ตำรวจ-นายสิบ ติดกับดักรักลวงโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ "เพียงพนอ บุญกล่ำ" มือกฎหมายชั้นครู ขุนพลปฏิรูปภาครัฐ พรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “เพียงพนอ บุญกล่ำ” มือกฎหมายชั้นครู ขุนพลปฏิรูปภาครัฐ พรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บ่อขยะถล่มในฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ ยังสูญหายอีก 38 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper & Pencil ข่าว

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม บันเทิง

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวในพระราชสำนัก

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เผย 10 สส. เอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปให้ "ประท้วงอิหร่าน" คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง ข่าว

สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์จัดโปรเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.2569 ข่าว

เมเจอร์ฯ ชวนเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ลิสต์หนัง-สาขาไหนบ้าง?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกเผย "เฉิน จื้อ" ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัวกลับ ดำเนินคดีที่จีน ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 14:39 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 14:32 น.
60
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดิวเซอร์ช่องคัลแลน แจ้งข่าว พี่จอง พักจอยาว 1 เดือน

เกิดอะไรขึ้น? ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วนถึง พี่จอง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

สาวนักเต้น แชร์นาทีจิวเจาะ “น้องสาว” หลุดกระเด็นกลางยิม เจ้าตัวลั่นจะกลับไปเจาะใหม่

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ "เลิกร้องเพลง" กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย "เสียใจ" เต็มกระดาษ

แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย “เสียใจ” เต็มกระดาษ

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button