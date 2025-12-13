ข่าว

อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 10:20 น.| อัปเดต: 13 ธ.ค. 2568 10:22 น.
259
อาลัย เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 67 ปี

วงการเชฟอาลัย สูญเสีย “เชฟสมศักดิ์ รารองคำ” นายกสมาคมเชฟประเทศไทย จากไปอย่างสงบ ด้วยอายุ 67 ปี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Thailand Chefs Association : สมาคมเชฟประเทศไทย ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าต่อการสูญเสียบุคลากรอันทรงคุณค่าแห่งวงการเชฟประเทศไทย เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย ได้จากไปอย่างสงบ ด้วยอายุ 67 ปี

“ด้วยความอาลัยยิ่ง

สมาคมเชฟประเทศไทย ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย ได้จากไปอย่างสงบ

ขอร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดระยะเวลาที่ท่านได้อุทิศตนทำงานเพื่อสมาคมฯ ท่านเป็นผู้นำที่ทรงคุณค่า เป็นที่เคารพรักของพวกเราทุกคน

อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ-8 อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ-6

กำหนดการพิธีรดน้ำ สวดอภิธรรม และฌาปนกิจ “เชฟสมศักดิ์”

จัดขึ้น ณ ศาลา 2 วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) ประชาสงเคราะห์ 27

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2568

  • พิธีรดน้ำ เวลา 16.00 น.
  • สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.

วันที่ 13-17 ธันวาคม พ.ศ. 2568

  • สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568

  • พิธีฌาปนกิจ เวลา 15.00 น.

อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ-ึ

ประวัติ เชฟสมศักดิ์ ผู้ล่วงลับ

หากเอ่ยถึงบุคคลสำคัญผู้ทรงอิทธิพลในการขับเคลื่อนวงการอาหารไทย ชื่อของ เชฟสมศักดิ์ รารองคำ วัย 67 ปี คือหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในฐานะผู้นำและผู้สร้างมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย และหัวหน้าเชฟประจำ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร

เชฟสมศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2501 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ และปริญญา คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาหารและโภชนาการ)

ผลงานขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

เชฟสมศักดิ์มีบทบาทอย่างยิ่งในการยกระดับวงการอาหาร โดยมีส่วนร่วมในงานสำคัญหลายด้าน อาทิ

  • ร่วมเป็นทีมจัดตั้ง สถาบันอาหาร ประเทศไทย (Thailand Culinary Academy)
  • เป็นกรรมการ ครัวไทยสู่ครัวโลก
  • ร่วมเป็นอนุกรรมการ การท่องเที่ยวอาเชียน
  • เป็นนักประพันธ์หนังสือ “ชีวิตในต่างแดน”
  • ร่วมจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับอาชีพเชฟ
  • เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบนัสอนอาหารของภาครัฐและเอกชน
  • เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันอาหารระดับชาติ และนานาชาติ
  • ร่วมเป็นคณะกรรมการฝึกซ้อมทักษะการแข่งขันอาหารระดับชาติและนานาชาติ ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าการแข่งขันระดับโลก

ไม่เพียงเท่านั้น เชฟสมศักดิ์ รารองคํา เคยได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นกรรมการตัดสินในรายการแข่งขันทำอาหารชั้นนำหลายรายการ เช่น MasterChef Thailand Gourmet & Cuisine Young Chef และ Iron Chef Thailand (เชฟกระทะเหล็ก)

นอกจากนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเชฟไทยและวงการอาหาร อีกด้วย

 

อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ-1
ภาพจาก : FB สมศักดิ์ รารองคำ

 

อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ-3
ภาพจาก : FB สมศักดิ์ รารองคำ
อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ-4
ภาพจาก : FB สมศักดิ์ รารองคำ
อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ-5
ภาพจาก : FB สมศักดิ์ รารองคำ

อ้างอิงจาก : Thailand Chefs Association : สมาคมเชฟประเทศไทย

