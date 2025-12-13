อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ
วงการเชฟอาลัย สูญเสีย “เชฟสมศักดิ์ รารองคำ” นายกสมาคมเชฟประเทศไทย จากไปอย่างสงบ ด้วยอายุ 67 ปี
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Thailand Chefs Association : สมาคมเชฟประเทศไทย ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าต่อการสูญเสียบุคลากรอันทรงคุณค่าแห่งวงการเชฟประเทศไทย เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย ได้จากไปอย่างสงบ ด้วยอายุ 67 ปี
“ด้วยความอาลัยยิ่ง
สมาคมเชฟประเทศไทย ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย ได้จากไปอย่างสงบ
ขอร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดระยะเวลาที่ท่านได้อุทิศตนทำงานเพื่อสมาคมฯ ท่านเป็นผู้นำที่ทรงคุณค่า เป็นที่เคารพรักของพวกเราทุกคน
กำหนดการพิธีรดน้ำ สวดอภิธรรม และฌาปนกิจ “เชฟสมศักดิ์”
จัดขึ้น ณ ศาลา 2 วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) ประชาสงเคราะห์ 27
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- พิธีรดน้ำ เวลา 16.00 น.
- สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.
วันที่ 13-17 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- พิธีฌาปนกิจ เวลา 15.00 น.
ประวัติ เชฟสมศักดิ์ ผู้ล่วงลับ
หากเอ่ยถึงบุคคลสำคัญผู้ทรงอิทธิพลในการขับเคลื่อนวงการอาหารไทย ชื่อของ เชฟสมศักดิ์ รารองคำ วัย 67 ปี คือหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในฐานะผู้นำและผู้สร้างมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย และหัวหน้าเชฟประจำ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร
เชฟสมศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2501 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ และปริญญา คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาหารและโภชนาการ)
ผลงานขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก
เชฟสมศักดิ์มีบทบาทอย่างยิ่งในการยกระดับวงการอาหาร โดยมีส่วนร่วมในงานสำคัญหลายด้าน อาทิ
- ร่วมเป็นทีมจัดตั้ง สถาบันอาหาร ประเทศไทย (Thailand Culinary Academy)
- เป็นกรรมการ ครัวไทยสู่ครัวโลก
- ร่วมเป็นอนุกรรมการ การท่องเที่ยวอาเชียน
- เป็นนักประพันธ์หนังสือ “ชีวิตในต่างแดน”
- ร่วมจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับอาชีพเชฟ
- เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบนัสอนอาหารของภาครัฐและเอกชน
- เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันอาหารระดับชาติ และนานาชาติ
- ร่วมเป็นคณะกรรมการฝึกซ้อมทักษะการแข่งขันอาหารระดับชาติและนานาชาติ ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าการแข่งขันระดับโลก
ไม่เพียงเท่านั้น เชฟสมศักดิ์ รารองคํา เคยได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นกรรมการตัดสินในรายการแข่งขันทำอาหารชั้นนำหลายรายการ เช่น MasterChef Thailand Gourmet & Cuisine Young Chef และ Iron Chef Thailand (เชฟกระทะเหล็ก)
นอกจากนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเชฟไทยและวงการอาหาร อีกด้วย
