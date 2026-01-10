บันเทิง

แทค ภรัณยู แพ้เสียงในหัว ออกตัวเชียร์ “แน็ก-เบสท์” ข้ามเฟรนด์โซน

เผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 10 ม.ค. 2569 11:10 น.
60
แน็กชาลี เบสคำสิงห์
แฟ้มภาพ

แทค ภรัณยู แพ้เสียงในหัว ประกาศตัวเชียร์ แน็ก ชาลี เปิดด้อมจิ้นใหม่ เบสท์ คำสิงห์ ให้รักกันจริง ชี้เคมีลงตัวสุดๆ ลั่นแม้เรือจะแล่นยากแต่ใจสั่งให้สู้ต่อ

กลายเป็นตัวแทนหมู่บ้านของเหล่าแฟนคลับไปเรียบร้อย สำหรับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี “แทค” ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม ที่ล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลแบบตรงไปตรงมา ทำเอาด้อมหูผึ่งเมื่อเจ้าตัวสารภาพตอนนี้กำลัง “แพ้เสียงในหัวตัวเอง” ที่คอยบอกให้เชียร์คู่ของแน็ก ชาลี ไตรรัตน์ และ “เบสท์” รักษ์วนีย์ คำสิงห์ ให้กลายเป็นคู่จริงเสียที

โดยก่อนหน้านี้หนุ่มแทคเพิ่งได้ร่วมงานกับแน็ก ชาลี รวมถึงเบสท์ คำสิงห์ ในมิวสิควดิดีโอตัวใหม่ของเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

แทค เปิดเผยความรู้สึกในฐานะคนวงการบันเทิงที่เห็นทั้งคู่มาตลอดว่า คู่ของแน็กและเบสท์มีความเป็นธรรมชาติและเคมีบางอย่างที่เข้ากันได้อย่างประหลาด แถมอายุก็ไล่เลี่ยกัน

“น่ารัก เบสอายุ 25 แน็กประมาณ 30 ก็ดีไปด้สวยกัน คู่นี้น่ารัก เบสดีอย่างเวลาทำงานไม่ติดมือถือ แน็กสไตล์มัน” จบประโยคข้างต้น แทคระบุตนเป็นเอฟซีทั้งคู่ และยอมเป็นทุกอย่างให้คู่นี้เขารักกัน

แฟ้มภางพ
แฟ้มภาพ
แทคภรัณยู Tack Pharunyoo
แฟ้มภาพ Tack Pharunyoo

“ต้องดูเขาเล่นเอ็มวี เขาน่ารัก เล่นหยอกล้อ เราเป็นพี่ก็อ่าคู่นี้น่ารักดีนะ”

ช่วงหนึ่ง ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่มานั่งไลฟ์สดด้วยเสริมทำนองอยากให้ได้คบหากันจริงๆ แทค ภรัณยู ก็เห็นด้วยว่า แพ้เสียงหในหัวก่อนจะเอ่ยากว่า ตนอยากเชียรืให้้ทั้งคู่จิ้นกันจริงๆ

ติ่ง มัลลิกา ยืนยันว่าน้องเบสควรจะได้เจอเด็กดีอย่าง แน็ก ชาลี นี้แหละ! จากนั้น แทค เห็ยด้วยก่อนกล่าวต่อว่า อยากให้น้องได้เจออะไรดีๆ เพราะก่อนหน้านี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะเป็นเดอะแบกของบ้าน วันนี้โลกเหวี่ยงมาเจอกันละก็อยากให้เดินไปด้วยกัน (ดูคลิป)

ทั้งนี้ในส่วนใครที่อยากไปรับชม MV ไม่เชื่อใจใครอีกแล้ว – เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น คลิกที่นี่

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ข่าวบันเทิง เอ็มวีใหม่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
แฟ้มภาพ
แน็ก ชาลี ลั่นภูมิใจอยู่มานาน ปีครึ่ง คาด กระแส PK จะกลับมา
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

