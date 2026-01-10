ข่าว

กทม.หนาวสั่น! 10 ม.ค. ทุบสถิติเย็นที่สุดในรอบปี เช็กเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวต่ออีกกี่วัน?

เผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 09:29 น.
51

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุฯ ยันหนาวนี้แช่ยาวถึง 12 ม.ค. เตือนคนกรุงฯ ไทยตอนบนรักษาสุขภาพ ชาวใต้ระวังคลื่นยักษ์ซัดฝั่ง เรือเล็กงดออกจากฝั่งอีก 1 วัน

เช้านี้ (10 ม.ค. 69) คนกรุงเทพฯ และพี่น้องประเทศไทยตอนบนคงได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นที่สุดตั้งแต่เริ่มปีมา เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง ใครที่กำลังสงสัยว่าความหนาวนี้จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน วันนี้สรุปมาให้แบบเน้นๆ เพื่อการเตรียมพร้อมในชีวิตประจำวัน

แฟ้มภาพ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สรุปไทม์ไลน์อากาศเย็นในไทย จะหนาวถึงวันไหน?

10 – 12 มกราคม 2569 “หนาวต่อเนื่อง” ประเทศไทยตอนบน (เหนือ, อีสาน, กลาง รวมถึง กทม.) ยังคงมีอากาศหนาวเย็น ลมแรง และอากาศแห้งสนิท ใครผิวแห้งหรือมีโรคทางเดินหายใจต้องระวังเป็นพิเศษ

ภาคเหนือ อากาศหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส

  • อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 1-10 องศาเซลเซียส

  • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

โดยเช้านี้ (10 ม.ค. 69) นายฟารุต ใจทัศน์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว รายงานตรงมาจากลานสน ภูสอยดาว อําเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อุณหภูมิดิ่งลงต่ำสุดแตะ -3 องศาเซลเซียส! จนเกิด​ปรากฏการณ์ “แม่คะนิ้ง” เกล็ดน้ำค้างเเข็ง นี่คือช่วงเวลาที่ภูสอยดาวหนาวสุดและท้าทายที่สุดในรอบปี!

แฟ้มภาพ

13 – 16 มกราคม 69 “เริ่มอุ่นขึ้น” อุณหภูมิจะค่อยๆ ขยับสูงขึ้น ลมหนาวเริ่มอ่อนกำลัง แต่จะเปลี่ยนเป็นมี “หมอกหนา”ในตอนเช้าแทน ใครที่ต้องขับรถเดินทางเช้ามืดช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุให้มาก

3 เรื่องด่วนที่ต้องระวังในชีวิตประจำวัน

  1. ระวังไฟไหม้ช่วงนี้อากาศแห้งและลมแรงมาก กิ่งไม้แห้งหรือเศษหญ้าอาจติดไฟได้ง่าย ห้ามจุดไฟในที่โล่งและเช็กปลั๊กไฟในบ้านให้ดีก่อนออกจากบ้าน
  2. สุขภาพต้องมาก่อนอากาศเปลี่ยนฉับพลันจากหนาวจัดไปเป็นมีหมอก อาจทำให้เป็นหวัดหรือภูมิแพ้กำเริบ ควรเตรียมเสื้อกันหนาวและดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ
  3. สายเที่ยวทะเลใต้ต้องเช็ก อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร และมีคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอีก 1 วัน (10 ม.ค.) หลังจากวันที่ 11 เป็นต้นไปคลื่นลมจะเริ่มเบาลง

อัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหว

ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. ที่ผ่านมา ตรวจพบแผ่นดินไหวรอบบ้านเรา ทั้งในเมียนมา, ลาว และอินโดนีเซีย รวมถึงมีจุดศูนย์กลางที่ ต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน (ขนาด 2.1) แต่เบามาก ไม่มีผลกระทบต่อไทย

สรุปหนาวนี้ยังอยู่อีก 3 วัน (ถึง 12 ม.ค.) หลังจากนั้นเตรียมตัวรับมือกับ “หมอก” และอากาศที่อุ่นขึ้น.

ภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา
แฟ้มภาพ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพ กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

