กทม.หนาวสั่น! 10 ม.ค. ทุบสถิติเย็นที่สุดในรอบปี เช็กเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวต่ออีกกี่วัน?
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุฯ ยันหนาวนี้แช่ยาวถึง 12 ม.ค. เตือนคนกรุงฯ ไทยตอนบนรักษาสุขภาพ ชาวใต้ระวังคลื่นยักษ์ซัดฝั่ง เรือเล็กงดออกจากฝั่งอีก 1 วัน
เช้านี้ (10 ม.ค. 69) คนกรุงเทพฯ และพี่น้องประเทศไทยตอนบนคงได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นที่สุดตั้งแต่เริ่มปีมา เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง ใครที่กำลังสงสัยว่าความหนาวนี้จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน วันนี้สรุปมาให้แบบเน้นๆ เพื่อการเตรียมพร้อมในชีวิตประจำวัน
สรุปไทม์ไลน์อากาศเย็นในไทย จะหนาวถึงวันไหน?
10 – 12 มกราคม 2569 “หนาวต่อเนื่อง” ประเทศไทยตอนบน (เหนือ, อีสาน, กลาง รวมถึง กทม.) ยังคงมีอากาศหนาวเย็น ลมแรง และอากาศแห้งสนิท ใครผิวแห้งหรือมีโรคทางเดินหายใจต้องระวังเป็นพิเศษ
ภาคเหนือ อากาศหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 1-10 องศาเซลเซียส
- ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
โดยเช้านี้ (10 ม.ค. 69) นายฟารุต ใจทัศน์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว รายงานตรงมาจากลานสน ภูสอยดาว อําเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อุณหภูมิดิ่งลงต่ำสุดแตะ -3 องศาเซลเซียส! จนเกิดปรากฏการณ์ “แม่คะนิ้ง” เกล็ดน้ำค้างเเข็ง นี่คือช่วงเวลาที่ภูสอยดาวหนาวสุดและท้าทายที่สุดในรอบปี!
13 – 16 มกราคม 69 “เริ่มอุ่นขึ้น” อุณหภูมิจะค่อยๆ ขยับสูงขึ้น ลมหนาวเริ่มอ่อนกำลัง แต่จะเปลี่ยนเป็นมี “หมอกหนา”ในตอนเช้าแทน ใครที่ต้องขับรถเดินทางเช้ามืดช่วงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุให้มาก
3 เรื่องด่วนที่ต้องระวังในชีวิตประจำวัน
- ระวังไฟไหม้ – ช่วงนี้อากาศแห้งและลมแรงมาก กิ่งไม้แห้งหรือเศษหญ้าอาจติดไฟได้ง่าย ห้ามจุดไฟในที่โล่งและเช็กปลั๊กไฟในบ้านให้ดีก่อนออกจากบ้าน
- สุขภาพต้องมาก่อน – อากาศเปลี่ยนฉับพลันจากหนาวจัดไปเป็นมีหมอก อาจทำให้เป็นหวัดหรือภูมิแพ้กำเริบ ควรเตรียมเสื้อกันหนาวและดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ
- สายเที่ยวทะเลใต้ต้องเช็ก – อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตร และมีคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอีก 1 วัน (10 ม.ค.) หลังจากวันที่ 11 เป็นต้นไปคลื่นลมจะเริ่มเบาลง
อัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหว
ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. ที่ผ่านมา ตรวจพบแผ่นดินไหวรอบบ้านเรา ทั้งในเมียนมา, ลาว และอินโดนีเซีย รวมถึงมีจุดศูนย์กลางที่ ต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน (ขนาด 2.1) แต่เบามาก ไม่มีผลกระทบต่อไทย
สรุปหนาวนี้ยังอยู่อีก 3 วัน (ถึง 12 ม.ค.) หลังจากนั้นเตรียมตัวรับมือกับ “หมอก” และอากาศที่อุ่นขึ้น.
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
