เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 15:47 น.
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมินไม่มีคนมาขอถ่ายรูป ตัดพ้อ ขอเอาดีด้านค้าขายแทน

ต้องบอกเลยว่าคู่รักในวงการบันเทิงที่หวานแบบน้ำตาลเรียกพี่คงจะหนีไม่พ้นคู่ของนักร้องเสียงนุ่ม หนุ่ม กะลา กับ จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง ที่หลังจากเปิดตัวว่าคบหากันอย่างเป็นทางการก็เสิร์ฟโมเมนต์ทั้งหลังเวที และหน้าจอออนไลน์กันเลยทีเดียว ยิ่งตอนทั้งคู่มาไลฟ์ขายของด้วยกัน แฟน ๆ ก็จะได้เห็นมุมกุ๊กกิ๊ก ๆ ระหว่างทั้งคู่จนอิจฉาตาร้อนกันไปหมด

เกิดอะไรขึ้น หนุ่ม กะลา ประกาศ เลิกร้องเพลง กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน-3

ล่าสุด จ๊ะโอ๋-หนุ่ม กะลา ขึ้นไลฟ์คู่กันในวันธรรมดา ๆ ช่วงหนึ่งนักร้องดัง หนุ่ม กะลา พูดตัดพ้อขึ้นมาแบบนิ่ม ๆ ว่า จะเลิกร้องเพลงไปขายสครับอย่างเดียวแล้ว เพราะแฟนคลับไม่มาขอถ่ายรูปกับตนแล้ว

“จริง ๆ ไม่มีคนรู้นะ จริง ๆ ผมจะเลิกร้องเพลงนะ พี่ ๆ ทีมงานผม พี่น้องผมทุกคนจะรู้ว่าผมจะเลิกร้องเพลงแล้วนะ ผมจะไปเอาดีทางขายสครับแล้วนะ ทุกวันนี้ก็จะไม่มีคนถ่ายรูปกับผมอยู่แล้ว”

เกิดอะไรขึ้น หนุ่ม กะลา ประกาศ เลิกร้องเพลง กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน-1

@kaideengampring

????🤭🫣🥰 #หนุ่มกะลา #จ๊ะโอ๋ #จ๊ะโอ๋งามพริ้ง #สครับผิว #ฟีดดดシ

♬ Nocturne (Chopin) calm piano solo – もつ

TikTok @kaideengampring

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

