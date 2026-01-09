เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมินไม่มีคนมาขอถ่ายรูป ตัดพ้อ ขอเอาดีด้านค้าขายแทน
ต้องบอกเลยว่าคู่รักในวงการบันเทิงที่หวานแบบน้ำตาลเรียกพี่คงจะหนีไม่พ้นคู่ของนักร้องเสียงนุ่ม หนุ่ม กะลา กับ จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง ที่หลังจากเปิดตัวว่าคบหากันอย่างเป็นทางการก็เสิร์ฟโมเมนต์ทั้งหลังเวที และหน้าจอออนไลน์กันเลยทีเดียว ยิ่งตอนทั้งคู่มาไลฟ์ขายของด้วยกัน แฟน ๆ ก็จะได้เห็นมุมกุ๊กกิ๊ก ๆ ระหว่างทั้งคู่จนอิจฉาตาร้อนกันไปหมด
ล่าสุด จ๊ะโอ๋-หนุ่ม กะลา ขึ้นไลฟ์คู่กันในวันธรรมดา ๆ ช่วงหนึ่งนักร้องดัง หนุ่ม กะลา พูดตัดพ้อขึ้นมาแบบนิ่ม ๆ ว่า จะเลิกร้องเพลงไปขายสครับอย่างเดียวแล้ว เพราะแฟนคลับไม่มาขอถ่ายรูปกับตนแล้ว
“จริง ๆ ไม่มีคนรู้นะ จริง ๆ ผมจะเลิกร้องเพลงนะ พี่ ๆ ทีมงานผม พี่น้องผมทุกคนจะรู้ว่าผมจะเลิกร้องเพลงแล้วนะ ผมจะไปเอาดีทางขายสครับแล้วนะ ทุกวันนี้ก็จะไม่มีคนถ่ายรูปกับผมอยู่แล้ว”
