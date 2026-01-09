ข่าวกีฬา

“มาดามแป้ง” รับเป็นความผิดพลาดของส.บอลไทย หลังชวดเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025

Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 14:47 น.
60

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ยอมรับเป็นความผิดของสมาคม หลังจากที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อปลายปีก่อน

วันนี้ (9 มกราคม) ในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกมายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของสมาคม หลังจากที่ทางlมาคมฯ ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลยแม้แต่เหรียญเดียว ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา จากการลงแข่งขัน 4 รายการ ทั้ง ฟุตบอลชาย, ฟุตบอลหญิง, ฟุตซอลชาย และ ฟุตซอลหญิง

“มาดามแป้ง” ยังชี้อีกว่า สาเหตุเป็นเพราะโปรแกรมการแข่งขันนั้นตรงกับโปรแกรมของไทยลีก ทำให้เห็นว่ามีนักเตะบางรายที่ต้องเล่นให้กับทีมชาติ แล้วกลับไปรับใช้สโมสรต่อ สลับกันไปมา

Credit : ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย

“ก่อนอื่นต้องขอโทษคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ที่ผลงานฟุตบอลในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลย โดยเฉพาะฟุตบอลชาย ซึ่งยอมรับว่า รอบนี้เป็นความผิดพลาดของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่ไม่สามารถให้นักเตะพักจากการเตะลีกให้สโมสรได้ เนื่องจากช่วงเก็บตัวซีเกมส์ไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์”

“อีกอย่างต้องยอมรับด้วยว่า ปัจจุบันค่าสัมประสิทธิ์ไทยลีกตอนนี้ ขึ้นสูงเท่าจีนแล้ว วันนี้สิทธิ์การไปเล่นต่างประเทศ (ฟุตบอลสโมสรเอเชีย) มากพอกับจีน เราจึงต้องบาลานซ์ 2 ขาให้ดี ซึ่งเป็นเรื่องยาก การบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องยืดหยุ่นมาก”

“แป้งอยู่ตรงนี้ก็พยายามบาลานซ์มาตลอด และจะต้องมีการพูดคุยกับสโมสรให้มากขึ้น ส่วนเรื่องโควต้านักเตะต่างชาติในไทยลีก เราต้องล้อไปกับฟุตบอลสโมสรเอเชียให้มากขึ้น ก็คือต้องให้โควต้าต่างชาติมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้คุณภาพนักกีฬาไทยอาจจะลดลง ตอนนี้กำลังแก้ไข เมื่อวานก็มีประชุมที่สมาคมฯ”

“สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 อยากจะขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาส่งทีมฟุตบอลไปแข่งเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กลับมาดูช่วงแข่งแล้วเอเชียนเกมส์เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ จึงค่อยยังชั่วที่สโมสรต้องปล่อยตัวนักเตะอยู่แล้ว”

“ส่วนซีเกมส์ ทุกท่านรู้หรือไม่ว่า ฟุตบอลชาย จบแมตช์หนึ่ง ก็ต้องกลับไปแข่งให้สโมสร ไม่รู้จะทำยังไง สโมสรก็ต้องใช้ตัวหลัก นักเตะกลับมาก็ล้า เห็นชัดช่วงต่อเวลารอบชิงชนะเลิศว่าโดน เวียดนาม แน่ คือเวียดนามเขาเองก็เล่นดีด้วย”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โปรดิวเซอร์ช่องคัลแลน แจ้งข่าว พี่จอง พักจอยาว 1 เดือน บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วนถึง พี่จอง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวนักเต้น แชร์นาทีจิวเจาะ “น้องสาว” หลุดกระเด็นกลางยิม เจ้าตัวลั่นจะกลับไปเจาะใหม่

9 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ "เลิกร้องเพลง" กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

12 นาที ที่แล้ว
แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย "เสียใจ" เต็มกระดาษ ข่าว

แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย “เสียใจ” เต็มกระดาษ

38 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง "บิ๊กโจ๊ก" ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ข่าว

ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง “บิ๊กโจ๊ก” ขอเพิกถอนคำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ บิ๊กโจ๊ก “สุรเชษฐ์ หักพาล” หลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษา คำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“มาดามแป้ง” รับเป็นความผิดพลาดของส.บอลไทย หลังชวดเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
NocNoc ประกาศยุติให้บริการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ ข่าว

ช็อก NocNoc ปิดกิจการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ หยุดรับออเดอร์ 9 ก.พ.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตจุฬาฯ เจ๋ง คว้าแชมป์ GrabSpark 2025 ผุดไอเดีย “GrabMed” ยกระดับบริการสุขภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คู่มือเลือกตั้ง อบต. 2569: วันไหน ขั้นตอนลงคะแนน แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดจักรวาล “เอ๋เอ๋” คบซ้อน 4 ผัว นายพัน-ตำรวจ-นายสิบ ติดกับดักรักลวงโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ "เพียงพนอ บุญกล่ำ" มือกฎหมายชั้นครู ขุนพลปฏิรูปภาครัฐ พรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “เพียงพนอ บุญกล่ำ” มือกฎหมายชั้นครู ขุนพลปฏิรูปภาครัฐ พรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บ่อขยะถล่มในฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ ยังสูญหายอีก 38 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper & Pencil ข่าว

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม บันเทิง

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวในพระราชสำนัก

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เผย 10 สส. เอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปให้ "ประท้วงอิหร่าน" คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง ข่าว

สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์จัดโปรเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.2569 ข่าว

เมเจอร์ฯ ชวนเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ลิสต์หนัง-สาขาไหนบ้าง?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกเผย "เฉิน จื้อ" ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัวกลับ ดำเนินคดีที่จีน ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 14:47 น.
60
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดิวเซอร์ช่องคัลแลน แจ้งข่าว พี่จอง พักจอยาว 1 เดือน

เกิดอะไรขึ้น? ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วนถึง พี่จอง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

สาวนักเต้น แชร์นาทีจิวเจาะ “น้องสาว” หลุดกระเด็นกลางยิม เจ้าตัวลั่นจะกลับไปเจาะใหม่

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ "เลิกร้องเพลง" กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

เกิดอะไรขึ้น? หนุ่ม กะลา ประกาศ “เลิกร้องเพลง” กลางไลฟ์ หลังโดนแฟนคลับเมิน

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย "เสียใจ" เต็มกระดาษ

แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย “เสียใจ” เต็มกระดาษ

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button