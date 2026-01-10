ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

เลเวอร์คูเซ่น พบ สตุ๊ตการ์ท ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69

เผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:03 น.
52

10 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไบ อารีน่า เลเวอร์คูเซ่น พบ สตุ๊ตการ์ท The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา เลเวอร์คูเซ่น VS สตุ๊ตการ์ท ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ สตุ๊ตการ์ท
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ไบ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
Credit : Bayer 04 Leverkusen

วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น – สตุ๊ตการ์ท

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะไม่มีชื่อของ เอเซเกียล ปาลาซิออส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คริสเตียน โคฟาเน่, อิบราฮิม มาซ่า และ เอเลียสส์ เบน เซกีร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เออร์เนส โปกู

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บัลเด้, เยนูเอล เบโลเชียน, อาร์ตูร์, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้, นาธาน เทลล่า, มาลิค ทิลล์แมน และ พาทริค ชิค

Credit : Bayer 04 Leverkusen

สตุ๊ตการ์ท

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพม้าขาว ของกุนซือ เซบาสเตียน เฮอเนสส์ จะยังไม่มีชื่อของ เสตฟาน ดริลยา้า, แดน-อักเซล ซากาดู และ ลูก้า ยาเกซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง บิลัล เอล คานนูสส์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ฟินน์ เยลต์ช, ติอาโก้ โทมัส และ อามีน อัล ดาคิล

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย อเล็กซานเดอร์ นูเบล, โยชา วักโนมัน, ฟินน์ เยลต์ช, เจฟฟ์ ชาบ็อต, มักซิมิเลียน มิตเทนสตัดท์, นิโคลัส นาร์เตย์, อาตาคาน คาซาซอร์, แองเจโล่ สติลเลอร์, ติอาโก้ โทมัส, เดนิส อุนดาฟ และ เจมี่ เลเวลิง

Credit : VfB Stuttgart 1893

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – สตุ๊ตการ์ท

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 16/03/25 สตุ๊ตการ์ท 3-4 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 01/11/24 เลเวอร์คูเซ่น 0-0 สตุ๊ตการ์ท (บุนเดสลีกา)
  • 17/08/24 เลเวอร์คูเซ่น 2-2 สตุ๊ตการ์ท (เยอรมัน ซูเปอร์คัพ)
  • 27/04/24 เลเวอร์คูเซ่น 2-2 สตุ๊ตการ์ท (บุนเดสลีกา)
  • 06/02/24 เลเวอร์คูเซ่น 3-2 สตุ๊ตการ์ท (เดเอฟเบ โพคาล)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

  • 20/12/25 ชนะ ไลป์ซิก 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 13/12/25 ชนะ โคโลญจน์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 10/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ เอาก์สบวร์ก 0-2 (บุนเดสลีกา)
  • 02/12/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 1-0 (เดเอฟเบ โพคาล)

สตุ๊ตการ์ท

  • 20/12/25 เสมอ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 0-0 (บุนเดสลีกา)
  • 14/12/25 ชนะ เบรเมน 4-0 (บุนเดสลีกา)
  • 11/12/25 ชนะ มัคคาบี้ เทล อาวีฟ 4-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-5 (บุนเดสลีกา)
  • 03/12/25 ชนะ โฐคุ่ม 2-0 (เดเอฟเบ โพคาล)
Credit : Bayer 04 Leverkusen

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บัลเด้, เยนูเอล เบโลเชียน – อาร์ตูร์, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – นาธาน เทลล่า, มาลิค ทิลล์แมน – พาทริค ชิค

สตุ๊ตการ์ท (4-3-3) : อเล็กซานเดอร์ นูเบล (GK) – โยชา วักโนมัน, ฟินน์ เยลต์ช, เจฟฟ์ ชาบ็อต, มักซิมิเลียน มิตเทนสตัดท์ – นิโคลัส นาร์เตย์, อาตาคาน คาซาซอร์, แองเจโล่ สติลเลอร์ – ติอาโก้ โทมัส, เดนิส อุนดาฟ, เจมี่ เลเวลิง

Credit : VfB Stuttgart 1893

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

เลเวอร์คูเซ่น 2-1 สตุ๊ตการ์ท

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

