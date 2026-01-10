เลเวอร์คูเซ่น พบ สตุ๊ตการ์ท ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 10 ม.ค. 69
10 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไบ อารีน่า เลเวอร์คูเซ่น พบ สตุ๊ตการ์ท The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา เลเวอร์คูเซ่น VS สตุ๊ตการ์ท ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ สตุ๊ตการ์ท
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ไบ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น – สตุ๊ตการ์ท
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะไม่มีชื่อของ เอเซเกียล ปาลาซิออส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คริสเตียน โคฟาเน่, อิบราฮิม มาซ่า และ เอเลียสส์ เบน เซกีร์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เออร์เนส โปกู
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บัลเด้, เยนูเอล เบโลเชียน, อาร์ตูร์, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้, นาธาน เทลล่า, มาลิค ทิลล์แมน และ พาทริค ชิค
สตุ๊ตการ์ท
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพม้าขาว ของกุนซือ เซบาสเตียน เฮอเนสส์ จะยังไม่มีชื่อของ เสตฟาน ดริลยา้า, แดน-อักเซล ซากาดู และ ลูก้า ยาเกซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง บิลัล เอล คานนูสส์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ฟินน์ เยลต์ช, ติอาโก้ โทมัส และ อามีน อัล ดาคิล
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย อเล็กซานเดอร์ นูเบล, โยชา วักโนมัน, ฟินน์ เยลต์ช, เจฟฟ์ ชาบ็อต, มักซิมิเลียน มิตเทนสตัดท์, นิโคลัส นาร์เตย์, อาตาคาน คาซาซอร์, แองเจโล่ สติลเลอร์, ติอาโก้ โทมัส, เดนิส อุนดาฟ และ เจมี่ เลเวลิง
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – สตุ๊ตการ์ท
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 16/03/25 สตุ๊ตการ์ท 3-4 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 01/11/24 เลเวอร์คูเซ่น 0-0 สตุ๊ตการ์ท (บุนเดสลีกา)
- 17/08/24 เลเวอร์คูเซ่น 2-2 สตุ๊ตการ์ท (เยอรมัน ซูเปอร์คัพ)
- 27/04/24 เลเวอร์คูเซ่น 2-2 สตุ๊ตการ์ท (บุนเดสลีกา)
- 06/02/24 เลเวอร์คูเซ่น 3-2 สตุ๊ตการ์ท (เดเอฟเบ โพคาล)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
- 20/12/25 ชนะ ไลป์ซิก 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 13/12/25 ชนะ โคโลญจน์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 10/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 แพ้ เอาก์สบวร์ก 0-2 (บุนเดสลีกา)
- 02/12/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 1-0 (เดเอฟเบ โพคาล)
สตุ๊ตการ์ท
- 20/12/25 เสมอ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 0-0 (บุนเดสลีกา)
- 14/12/25 ชนะ เบรเมน 4-0 (บุนเดสลีกา)
- 11/12/25 ชนะ มัคคาบี้ เทล อาวีฟ 4-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 06/12/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-5 (บุนเดสลีกา)
- 03/12/25 ชนะ โฐคุ่ม 2-0 (เดเอฟเบ โพคาล)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บัลเด้, เยนูเอล เบโลเชียน – อาร์ตูร์, เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็กซ์ กริมัลโด้ – นาธาน เทลล่า, มาลิค ทิลล์แมน – พาทริค ชิค
สตุ๊ตการ์ท (4-3-3) : อเล็กซานเดอร์ นูเบล (GK) – โยชา วักโนมัน, ฟินน์ เยลต์ช, เจฟฟ์ ชาบ็อต, มักซิมิเลียน มิตเทนสตัดท์ – นิโคลัส นาร์เตย์, อาตาคาน คาซาซอร์, แองเจโล่ สติลเลอร์ – ติอาโก้ โทมัส, เดนิส อุนดาฟ, เจมี่ เลเวลิง
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
เลเวอร์คูเซ่น 2-1 สตุ๊ตการ์ท
