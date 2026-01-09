ข่าวต่างประเทศ

เปิดใจชายที่มี “อวัยวะเล็กที่สุดในโลก” เผยความลำบากในการใช้ชีวิต และปมในใจที่ไม่มีใครรู้

เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 20:00 น.
51

ไมเคิล ฟิลลิปส์ เจ้าของสถิติ “ชายที่มีอวัยวะเพศเล็กที่สุดในโลก” ออกมาเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัว รวมไปถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิต

ไมเคิล ฟิลลิปส์ ตัวแทนซื้อขายงานศิลปะเพิ่งจะทราบเมื่อปีที่ผ่านมาว่า สิ่งที่เขาเผชิญมาตลอดชีวิตคือสภาวะทางการแพทย์ที่เรียกว่า ไมโครพีนิส (Micropenis) หรืออวัยวะเพศที่มีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ โดยของเขามีความยาวเพียง 0.38 นิ้ว (ไม่ถึง 1 เซนติเมตร) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วไปที่ประมาณ 5.2 นิ้ว

ไมเคิลเปิดเผยผ่านรายการ This Morning ว่าภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในทุกมิติ เขาเลือกที่จะครองตัวเป็นโสดมาตลอดเพราะไม่กล้าเผชิญหน้ากับความผิดหวัง และยอมรับว่าไม่มีทางที่จะไปมีสัมพันธ์ชั่วข้ามคืน (One Night Stand) กับใครได้เลย

แม้แต่เรื่องพื้นฐานอย่างการใช้ห้องน้ำสาธารณะก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขา แม้แต่การนั่งขับถ่ายก็ยังลำบากในการรักษาความสะอาด

ข้อมูลจากคลีฟแลนด์คลินิกระบุว่า ภาวะนี้มักเกิดจากการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตั้งแต่ยังเป็นทารกในครรภ์

แม้จะเผชิญกับข้อจำกัดทางร่างกาย แต่ไมเคิลเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้นหลังจากได้พูดคุยกับผู้หญิงหลายคน เขาพบว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับขนาดอวัยวะเพศเป็นอันดับหนึ่ง แต่เน้นที่การเชื่อมโยงทางอารมณ์และความเข้าใจกันมากกว่า

ไมเคิลยอมรับว่าหากตรวจพบเร็วกว่านี้เขาคงเลือกเข้ารับการรักษาไปแล้ว เพราะการผ่าตัดในวัยผู้ใหญ่อย่างการดูดไขมันหน้าท้องหรือการตัดเอ็นยึดเพื่อให้ยาวขึ้นนั้น ช่วยเพิ่มขนาดได้เพียง 1 ถึง 1.5 นิ้วเท่านั้น

นอกจากนี้ เขายังให้กำลังใจผู้ชายอีกประมาณ 0.6% ที่ประสบภาวะนี้ว่า ไม่ควรเก็บงำความลับไว้จนเป็นทุกข์ ให้หาพื้นที่หรือใครสักคนที่สบายใจเพื่อพูดคุยเรื่องนี้อย่างเปิดเผย เพราะทุกคนต่างก็มีปัญหาของตัวเอง และการพูดคุยจะช่วยให้ผ่านพ้นมันไปได้

ปัจจุบัน ไมเคิล หวังว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอุทาหรณ์ให้พ่อแม่ใส่ใจสังเกตความผิดปกติของลูกชายตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้รับโอกาสในการรักษาและมีชีวิตที่มั่นใจกว่าเดิมครับ

อ้างอิง : www.ladbible.com

 

