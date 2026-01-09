ข่าวต่างประเทศ

ฉาวหน้าวัด สาวนุ่งน้อยจัดโปรซุกอก จ่ายร้อยเดียว ทำเสียงแตก ทัวร์ลง-หาพิกัด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 19:49 น.
67
สาวบริการซุกอกล้างหน้าในงานแห่เจ้า

งานวัดไต้หวันฉาว สาวนุ่งน้อยโชว์หวิวบริการซุกอกล้างหน้า เอนเตอร์เทนหนุ่มหน้าศาลเจ้า จ่ายทิปแค่ 100 เดียว โซเชียลเสียงแตก ถามหาความเหมาะสมหรือเป็นแค่สีสันเรียกแขก?

งานวัดที่ควรจะเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาที่เคร่งขรึม กลับกลายเป็นเวทีสยิวที่ทำเอาโซเชียลมีเดียร้อนฉ่า ล่าสุด เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในไต้หวัน จากคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นกิจกรรมสุดแปลกในงานแห่เจ้างานหนึ่งกับบริการที่ถูกชาวเน็ตขนานนามว่า ซุกอกล้างหน้า ที่แลกมาด้วยเงินเพียง 100 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 100 บาท) จนเกิดคำถามตัวโต ๆ ถึงขอบเขตศีลธรรมว่าการกระทำล่อแหลมหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้…ทำได้จริงหรือ?

ต้นเรื่องเกิดจากสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊กของไต้หวันแชร์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ 2 นาทีครึ่ง เผยให้เห็นบรรยากาศงานฉลองศาลเจ้าในท้องถิ่นแห่งหนึ่ง แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา กลับเป็นภาพเหตุการณ์สุดวาบหวิว มีหญิงสาวผู้ให้บริการสวมเพียงชุดชั้นในสีเทา คลุมทับด้วยเสื้อฮู้ดสีเทาแบบเปิดโชว์สัดส่วน

ขณะที่ฝ่ายชายนั่งอยู่บนเก้าอี้กลม จากนั้นฝ่ายหญิงยืนแทรกระหว่างขา โน้มตัวลงมาและใช้มือโอบรอบศีรษะฝ่ายชาย กดใบหน้าให้แนบชิดกับหน้าอกของเธอ หลังเสร็จสิ้นการบริการล้างหน้าด้วยหน้าอก ชายคนดังกล่าวควักธนบัตรใบละ 100 หยิบยื่นให้เป็นทิป ซึ่งสอดคล้องกับข่าวลือว่าบริการนี้มีค่าใช้จ่ายเพียง 100 บาทเท่านั้น

หลังคลิปสุดฉาวถูกเผยแพร่ออกไป ยอดวิวและการแชร์ก็พุ่งกระฉูด พร้อมกับคอมเมนต์ที่แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน ราวกับสงครามคีย์บอร์ดขนาดย่อม มุมหนึ่งมองว่าไม่เหมาะสม ตั้งคำถามถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่า “ทำแบบนี้ต่อหน้าทวยเทพได้จริง ๆ หรือ?” รวมทั้งกังวลเรื่องภาพลักษณ์ “นี่มันเข้าข่ายอนาจารในที่สาธารณะหรือไม่?” และ ประเด็นสุขอนามัยและศีลธรร “ทั้งเรื่องความสะอาดและศีลธรรม น่ากังวลไปหมด” รวมถึงมองว่าเป็นการดูถูกเพศหญิง

ขณะที่อีกส่วนมองเป็นเรื่องขำขัน เช่น “ขอพิกัดด่วน อยากไปศึกษาหน้างานบ้าง” ทั้งยังแซวเรื่องบรรยากาศ “บรรยากาศครึกครื้นดีแท้” หรือ “ศีลธรรมอยู่ที่ไหน? สถานที่อยู่ที่ไหน? (จะรีบไป)” รวมทั้ง “นี่มันบุพเพอาละวาดชัด ๆ” หรือแซวว่าเป็นบริการ “โฟมล้างหน้าสูตรนม”

แม้จะยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้จัดงานว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการอย่างเป็นทางการ หรือเป็นการละเล่นที่เกิดขึ้นเองเฉพาะกลุ่ม แต่หลายฝ่ายมองตรงกันว่า แม้การจ้างสาวสวยมาเต้นโชว์เพื่อดึงดูดคนเข้างานวัดจะเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมไต้หวัน แต่ระดับความใกล้ชิดที่เกินเบอร์จนถึงขั้นถูกเนื้อต้องตัวในลักษณะทางเพศหน้าศาสนสถานเช่นนี้ เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนัก

ข้อมูลจาก : mirrormedia

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

